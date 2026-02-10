Primero un smartphone Xiaomi, luego un scooter, así te atrapa la marca

Según datos publicados en 2025 por The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), Samsung lidera con 26% de participación de mercado, seguido por Motorola con 21% y Apple con 20%. Xiaomi alcanzó 18% y se consolidó como el cuarto jugador más relevante del país.

Desde esa posición, la marca crece sin romper el equilibrio entre precio, volumen y propuesta tecnológica. Ese objetivo se apoya en la forma en que la marca se acerca al usuario. Xiaomi ya cuenta con tiendas físicas distribuidas en varias entidades del país, como la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Puebla y Querétaro, que funcionan como vitrinas del ecosistema completo, donde el teléfono convive con televisiones, wearables, aspiradoras, cámaras de seguridad, routers, scooters, electrodomésticos y otros dispositivos conectados.

Aguilera explicó que muchos usuarios llegan a la marca a través del celular y, a partir de ahí, descubren cómo integrar otros dispositivos del ecosistema en su vida diaria.

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2025 (el último que Xiaomi presentó hasta ahora), la división de IoT y productos de estilo de vida ya representa el 27% de los ingresos totales de la compañía, mientras que los smartphones concentran alrededor del 61% del negocio, lo que confirma su papel como eje de la estrategia.