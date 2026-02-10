Publicidad

Tecnología

Primero un smartphone Xiaomi, luego un scooter, así te atrapa la marca

Xiaomi mantiene al smartphone como eje para medir adopción, definir prioridades y decidir qué categorías pueden crecer en el país.
mar 10 febrero 2026 05:00 PM
xioami-ecosistema-mexico
Las gafas inteligentes aparecen como una posibilidad para llegar a México conforme crece el uso de dispositivos conectados (Foto: Robert Way/Getty Images)

La etiqueta de fabricante de teléfonos ya no alcanza para describir a Xiaomi. La compañía construyó un ecosistema que integra desde dispositivos para el hogar hasta soluciones de movilidad. Aun así, el smartphone conserva un rol central dentro de su estrategia, pues funciona como primer contacto con el usuario y como un termómetro con el que la empresa mide hasta dónde puede crecer su oferta en cada país.

“El teléfono sigue como la puerta de entrada. Desde ahí entendemos al usuario, sus hábitos y su disposición a conectar más dispositivos”, explica Erick Aguilera, PR Manager para Latinoamérica de Xiaomi.

Según datos publicados en 2025 por The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), Samsung lidera con 26% de participación de mercado, seguido por Motorola con 21% y Apple con 20%. Xiaomi alcanzó 18% y se consolidó como el cuarto jugador más relevante del país.

Desde esa posición, la marca crece sin romper el equilibrio entre precio, volumen y propuesta tecnológica. Ese objetivo se apoya en la forma en que la marca se acerca al usuario. Xiaomi ya cuenta con tiendas físicas distribuidas en varias entidades del país, como la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Puebla y Querétaro, que funcionan como vitrinas del ecosistema completo, donde el teléfono convive con televisiones, wearables, aspiradoras, cámaras de seguridad, routers, scooters, electrodomésticos y otros dispositivos conectados.

Aguilera explicó que muchos usuarios llegan a la marca a través del celular y, a partir de ahí, descubren cómo integrar otros dispositivos del ecosistema en su vida diaria.

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2025 (el último que Xiaomi presentó hasta ahora), la división de IoT y productos de estilo de vida ya representa el 27% de los ingresos totales de la compañía, mientras que los smartphones concentran alrededor del 61% del negocio, lo que confirma su papel como eje de la estrategia.

El alcance real del ecosistema en el mercado mexicano

En México, el ecosistema de Xiaomi ya rebasa el teléfono. La marca comercializa desde scooters, televisores y aspiradoras inteligentes hasta cafeteras, freidoras de aire y routers, una expansión que refleja su apuesta por el mercado local y su intención de que los usuarios integren su tecnología en la vida cotidiana.

Ese crecimiento, sin embargo, no implica que todas las categorías avancen al mismo ritmo. La compañía también reconoce límites claros para el país. En China, Xiaomi ya comercializa vehículos eléctricos y desarrolla una red propia de distribución. En Latinoamérica, esos modelos llegarán a Chile, donde la firma proyecta su introducción entre 2028 y 2029 como parte de una estrategia de diversificación que va más allá de smartphones y dispositivos IoT.

En México, de acuerdo con Aguilera, ese escenario aún no aparece en el corto plazo. La razón, explicó, no se limita a logística o regulación, sino que Xiaomi observa el nivel de adopción tecnológica, la madurez del mercado y la densidad del ecosistema conectado antes de dar ese salto.

Otras categorías, en cambio, resultan más cercanas. Las gafas inteligentes aparecen como una posibilidad conforme crece el uso de dispositivos conectados y se normaliza la interacción con interfaces más allá de la pantalla del teléfono.

“En el tema de los lentes se viene pronto una sorpresa. No en esta generación, pero seguramente a principios del segundo semestre del 2026. Son lentes con inteligencia artificial y otras características que nos van a gustar, porque al final es tecnología para todos y parte del ecosistema que buscamos conectar”, señaló Aguilera.

Presentadas en 2025 como parte de la visión de ecosistema, las gafas que Aguilera menciona se integran al smartphone para funciones de asistencia, visualización y control, sin reemplazarlo.

El ejecutivo de Xiaomi insiste en que la expansión del ecosistema depende del comportamiento del usuario y de la madurez del mercado. En México, esa cautela define una estrategia donde el teléfono sigue marcando el paso y las nuevas categorías esperan su momento.

