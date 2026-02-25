La Comer acelera ventas y mejora sus utilidades

La rentabilidad también mejoró. La utilidad bruta alcanzó 3,809 millones de pesos, un crecimiento de 11.3%, y el margen bruto llegó a 30.5%, 51 puntos base por encima del mismo periodo de 2024. La empresa lo atribuye a una mezcla con mayor diferenciación y a eficiencias en inventarios.

A nivel operativo, la utilidad de operación fue de 713 millones de pesos, un aumento de 25.3%, con un margen operativo de 5.7%.

El EBITDA trimestral, en cambio, ascendió a 1,110 millones de pesos, 18.4% mayor al año previo, beneficiado además porque en el cuarto trimestre del 2024 hubo un gasto extraordinario por la baja de un activo en Ciudad de México.

En la parte final del estado de resultados, la utilidad neta del trimestre alcanzó 506 millones de pesos, frente a 408 millones un año antes, tras registrar un impuesto a la utilidad por 191 millones de pesos.

La compañía también señaló presiones de gasto en el trimestre, principalmente en mano de obra, empaques y sistemas, y reportó un costo financiero neto de 15 millones de pesos asociado a rendimientos de inversión, arrendamientos y movimientos cambiarios.

En el canal digital, La Comer en tu Casa mantuvo una participación estable dentro de las ventas totales, aunque la empresa no suele detallar cifras de este negocio.

Durante el periodo además se concretaron dos aperturas: una tienda La Comer en Tulum con inversión aproximada de 1,120 millones de pesos y un City Market en San José del Cabo con inversión cercana a 732 millones de pesos.

Al cierre de 2025, la compañía operaba 92 tiendas en cinco formatos. La Comer concentró 39 unidades, City Market 17 y Sumesa 13, mientras que el resto corresponde a Fresko y City Market Café.

En conjunto suman una superficie de venta, encabezada por La Comer con más de 266,000 m², seguida por City Market con cerca de 59,000 m² y Sumesa con poco más de 10,000 m².

