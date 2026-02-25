Publicidad

Empresas

La Comer acelera ventas y mejora sus utilidades

La cadena cerró 2025 con ventas por 47,625 mdp, un crecimiento anual de 10%, y una utilidad neta de 2,685 mdp, por encima de los 2,358 mdp reportados en 2024.
mié 25 febrero 2026 03:43 PM
Reporte trimestral La Comer
A partir del 1 de enero de 2026, Santiago García y Héctor de la Barreda asumieron los cargos como vicepresidente y director general de La Comer, respectivamente. (Paulina Chávez)

La Comer mantuvo un crecimiento sostenido. Durante 2025, las ventas totales alcanzaron 47,625 millones de pesos, un aumento de 10% anual, apoyado por el desempeño de las tiendas comparables, cuyas ventas mismas tiendas avanzaron 5.7%.

La compañía señaló que todos sus formatos registraron incrementos y que la categoría de alimentos fue la de mayor dinamismo.

La rentabilidad también mejoró, ya que la utilidad bruta sumó 14,184 millones de pesos, con un alza de 12.0% y un margen de 29.8%, superior al 29.3% del año previo, favorecida por una mejor mezcla de productos y eficiencias en inventarios.

A nivel operativo, la utilidad de operación creció 18.7% y alcanzó un margen de 7.5%, aunque el año estuvo acompañado por mayores gastos en sueldos, prestaciones, sistemas y en la plataforma de comercio electrónico La Comer en tu Casa.

En flujo operativo, el EBITDA acumulado fue de 5,181 millones de pesos, equivalente a un margen de 10.9%, lo que representa un crecimiento de 15.2% frente a 2024.

Después de impuestos por 823 millones de pesos, la compañía reportó una utilidad neta de 2,685 millones de pesos, superior a los 2,358 millones del año previo.

En el último trimestre del año la cadena mantuvo crecimiento operativo, apoyada en tráfico y campañas comerciales. Las ventas netas sumaron 12,503 millones de pesos, un alza de 9.5% anual, mientras que las ventas mismas tiendas crecieron 6.4%.

El resultado estuvo impulsado por eventos promocionales como Buen Fin y la campaña internacional Olá Olé, además de la estrategia semanal de Miércoles de Plaza. Todas las categorías avanzaron, pero alimentación y perecederos fueron las de mejor desempeño. Por región, el norte del país concentró los mayores incrementos.

La rentabilidad también mejoró. La utilidad bruta alcanzó 3,809 millones de pesos, un crecimiento de 11.3%, y el margen bruto llegó a 30.5%, 51 puntos base por encima del mismo periodo de 2024. La empresa lo atribuye a una mezcla con mayor diferenciación y a eficiencias en inventarios.

A nivel operativo, la utilidad de operación fue de 713 millones de pesos, un aumento de 25.3%, con un margen operativo de 5.7%.

El EBITDA trimestral, en cambio, ascendió a 1,110 millones de pesos, 18.4% mayor al año previo, beneficiado además porque en el cuarto trimestre del 2024 hubo un gasto extraordinario por la baja de un activo en Ciudad de México.

En la parte final del estado de resultados, la utilidad neta del trimestre alcanzó 506 millones de pesos, frente a 408 millones un año antes, tras registrar un impuesto a la utilidad por 191 millones de pesos.

La compañía también señaló presiones de gasto en el trimestre, principalmente en mano de obra, empaques y sistemas, y reportó un costo financiero neto de 15 millones de pesos asociado a rendimientos de inversión, arrendamientos y movimientos cambiarios.

En el canal digital, La Comer en tu Casa mantuvo una participación estable dentro de las ventas totales, aunque la empresa no suele detallar cifras de este negocio.

Durante el periodo además se concretaron dos aperturas: una tienda La Comer en Tulum con inversión aproximada de 1,120 millones de pesos y un City Market en San José del Cabo con inversión cercana a 732 millones de pesos.

Al cierre de 2025, la compañía operaba 92 tiendas en cinco formatos. La Comer concentró 39 unidades, City Market 17 y Sumesa 13, mientras que el resto corresponde a Fresko y City Market Café.

En conjunto suman una superficie de venta, encabezada por La Comer con más de 266,000 m², seguida por City Market con cerca de 59,000 m² y Sumesa con poco más de 10,000 m².

