Netflix rechaza mejorar oferta por Warner ante presión de Paramount

La nueva oferta de Paramount eleva el precio a 31 dólares por acción, frente a los 30 anteriores, lo que valora a WBD en aproximadamente 110,000 millones de dólares incluyendo deuda. Además, la compañía promete cubrir la comisión de ruptura de 2,800 millones de dólares que Warner debería pagar a Netflix si abandona el acuerdo actual, e incluso ofrece 7,000 millones adicionales en caso de que la operación no prospere por obstáculos regulatorios.

A pesar de reconocer que la propuesta “podría razonablemente esperarse que conduzca” a una oferta superior, el consejo de administración de WBD no ha concluido formalmente que sea mejor que la de Netflix. Más temprano, la empresa reiteró que el acuerdo con la plataforma de streaming “sigue vigente” y que la junta continúa inclinándose por esa operación.

La disputa ha captado la atención de Hollywood y de Washington. El presidente Donald Trump dijo que estará “involucrado” en cualquier decisión relevante sobre la fusión, mientras el Departamento de Justicia revisa actualmente la propuesta de Netflix.

Paramount, dirigida por David Ellison y financiada en gran medida por su padre, el fundador de Oracle Larry Ellison, es vista como un actor con vínculos cercanos a la actual administración. Una eventual victoria de Paramount implicaría que activos como CNN pasen al control de la familia Ellison, en un contexto en el que la cadena ha sido frecuentemente criticada por Trump.

En contraste, la oferta de Netflix —valorada en 83,000 millones de dólares— contempla una fusión más limitada que no incluye ciertos activos televisivos de Warner, como CNN y Discovery, los cuales pasarían a una nueva empresa cotizada en bolsa si el acuerdo actual se concreta.

En entrevista con BBC Radio 4, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, subrayó que “este es un acuerdo comercial, no es un acuerdo político”, en un intento por desmarcar la operación del clima partidista que la rodea.