Los lentes inteligentes están de moda, pero enfrenta un reto de ecosistema

El mercado de lentes inteligentes creció 116% en 2025 y Meta concentra 66% de participación, pero el desafío es construir un ecosistema interoperable con tus demás gadgets.
mié 25 febrero 2026 05:55 AM
La moda de los lentes inteligentes
Las gafas en sí mismas son un lugar muy natural para ir porque la gente ya las usa, ya sean de sol o para la vista. Esta aceptación previa facilita que la tecnología se integre en la vida cotidiana sin resultar disruptiva en la experiencia del usuario. (Foto: Ray-Ban Meta/Facebook)

La industria tecnológica se encuentra en un punto de inflexión donde los dispositivos móviles expanden su alcance hacia nuevas fronteras, alejándose de la exclusividad del teléfono inteligente para abrazar un ecosistema de dispositivos personales impulsados por Inteligencia Artificial. En este nuevo panorama, los lentes inteligentes se perfilan como la evolución más natural y prometedora para los consumidores.

El avance de los wearables no se limita a un solo formato, sino que abarca un abanico de posibilidades que incluye anillos, audífonos, computadoras y, de manera destacada, gafas que integran capacidades de visión y audio. Este cambio representa una transición hacia una IA personal que interactúa con el usuario en tiempo real y con baja latencia, menciona Don McGuire, director de marketing de la empresa de chips Qualcomm.

Los lentes inteligentes están ganando terreno debido a la comodidad y el hábito social que representa su uso. Según McGuire, "las gafas en sí mismas son un lugar muy natural para ir porque la gente ya las usa, ya sean de sol o para la vista". Esta aceptación previa facilita que la tecnología se integre en la vida cotidiana sin resultar disruptiva en la experiencia del usuario.

Ya no se trata solo de interactuar con una barra de búsqueda, sino de contar con un agente que "escucha lo que tú escuchas y ve lo que tú ves" para hacer sugerencias basadas en el contexto del momento, apunta el ejecutivo.

Sin embargo, para que esta visión se materialice, se necesita generar un ecosistema interoperable, es decir, que los lentes se comuniquen con otros gadgets del entorno del usuario de forma simple. Qualcomm busca crear una "especie de tejido de red" que conecte todos los dispositivos del usuario, desde el reloj hasta los lentes y la PC, asegurando que todos trabajen en conjunto de forma transparente.

La interoperabilidad, ejemplifica McGuire, permite que los lentes identifiquen un objeto y utilicen la potencia de procesamiento del teléfono o la nube para obtener información detallada sin que el usuario perciba la complejidad del proceso. "Al final, no te importa cómo se hace, solo quieres que se haga", agrega.

Este enfoque de ecosistema es lo que el ejecutivo denomina "un juego a largo plazo". Mientras que el éxito inmediato se mide en ventas individuales, el futuro depende de la capacidad de aprovechar la ventaja de la interoperabilidad durante los próximos años y precisamente Qualcomm quiere ser parte de esa historia.

Un mercado que crece en adopción y oferta

En 2025, la venta de lentes inteligentes creció un 116% respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la empresa de inteligencia de mercado IDC. Si bien el segmento aún es pequeño, esta misma firma asegura que el dominio lo tiene Meta, con una participación de mercado del 66%, seguido de empresas como Snap, Huawei, Rokid o XReal, entre otras.

¿Por qué hay más marcas apostando por esta industria que parecía relegada? Jitesh Ubrani, gerente de investigación para la división mundial de dispositivos móviles en IDC, señala dos razones principales: la tecnología y la cadena de suministro ya maduraron hasta el punto de que los diseños de referencia están fácilmente disponibles.

“Esto significa que las empresas pueden realizar cambios mínimos en los diseños existentes y seguir ofreciendo productos competitivos”, comenta el especialista. “Esta evolución reduce las barreras de entrada, acelera la innovación y garantiza que los consumidores tengan más opciones a diferentes precios”.

Aunque hay diferentes marcas en el mercado, al interior de los dispositivos la oferta es más limitada y es ahí donde Qualcomm busca aprovechar el terreno, pues sus chips se integran tanto en los dispositivos de Meta, Snap y más fabricantes para captar el auge de esta industria.

En este sentido, McGuire apunta que un pilar fundamental en este avance es la privacidad y la seguridad de los datos y afirma que gran parte del procesamiento de IA se ejecuta directamente al dispositivo, lo que la marca denomina "on-device AI", para asegurar que la información personal no abandone el entorno del usuario.

Al procesar los datos localmente en el chip se elimina la necesidad de enviar información sensible a la nube, reduciendo el temor a que los datos sean utilizados para entrenar modelos externos sin consentimiento. Esto permite que el usuario decida cuándo y cómo compartir su información.

