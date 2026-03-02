Publicidad

Honor Robot Phone y Xiaomi 17, la estrategia china para redefinir el smartphone

En el Mobile World Congress, Honor presentó su Robot Phone conceptual y el plegable Magic V6, mientras Xiaomi reforzó su alianza con Leica para conquistar la fotografía premium.
lun 02 marzo 2026 12:00 PM
Honor Robot Phone y Xiaomi 17 Ultra
Las compañías mostraron sus enfoques del futuro con interesantes apuestas por el sistema de cámaras. (Fotos: Cortesía)

China quiere marcar la pauta en la innovación de teléfonos inteligentes. Honor y Xiaomi, que hicieron sus presentaciones en el Mobile World Congress de Barcelona, son una muestra de ello, pues las compañías mostraron sus enfoques del futuro con interesantes apuestas por el sistema de cámaras.

Honor muestra al mundo el Robot Phone

Honor, por ejemplo, sorprendió con el concepto Robot Phone, un dispositivo experimental que propone integrar inteligencia artificial corpórea con capacidades físicas de movimiento. En resumen, se trata de un teléfono con estabilizador integrado con capacidades de control de cámara con desplazamiento autónomo, seguimiento inteligente del usuario y una interacción más expresiva.

El equipo integra un sistema de gimbal ultracompacto de 4 grados de libertad (4DoF) —un mecanismo de estabilización mecánica similar a los soportes motorizados que utilizan videógrafos o creadores de contenido para evitar vibraciones— desarrollado con un micromotor propio y materiales de alta resistencia que permiten movimiento estable en un cuerpo compacto.

A nivel de imagen, monta un sensor de 200 megapíxeles con estabilización de tres ejes, modo Super Steady Video, seguimiento de objetos por IA y funciones como AI SpinShot para movimientos rotacionales de 90° y 180°, orientadas a lograr tomas cinematográficas incluso con una sola mano.

De acuerdo con la empresa, la propuesta del Robot Phone busca cerrar la brecha entre el video móvil y la narrativa profesional, con un sistema que ajusta perspectiva en tiempo real, identifica sonidos y mantiene conciencia visual multimodal. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un dispositivo que vaya a salir al mercado, sino de un concepto en el que la empresa está trabajando para un futuro.

No obstante, la firma no se quedó sin un anuncio para este año y mostró el Magic V6, su apuesta más fuerte en el terreno de los plegables premium. Cuenta con un grosor de apenas 8.75 mm cuando está cerrado y combina una arquitectura de bisagra reforzada con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo.

Integra además una batería con capacidad de 6660 mAh, una cifra destacada para un plegable de su grosor y en pantalla incorpora dos paneles con tasa de refresco de 120 Hz y está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para intentar posicionarse como un plegable de alto rendimiento enfocado en productividad con funciones potenciadas por IA y compatibilidad fluida con ecosistemas como el de Apple.

Xiaomi avanza con Leica para mejorar la fotografía de smartphone

Por su parte, Xiaomi centró su apuesta en reforzar su posicionamiento en fotografía premium con la nueva serie Xiaomi 17, integrada por el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra. El foco está en la profundización de su alianza con Leica, especialmente en el año del centenario de la firma alemana, lo que se traduce en un trabajo conjunto en óptica, ciencia del color y filosofía visual.

El Xiaomi 17 Ultra se presenta como el estandarte de imagen profesional. Incorpora el primer sensor principal LOFIC de una pulgada desarrollado por la marca, diseñado para mejorar el rendimiento HDR y el detalle en condiciones de iluminación compleja. Destaca también su teleobjetivo Leica de 200 megapíxeles con zoom óptico mecánico de 75 a 100 mm bajo estándares APO, enfocado en precisión en largas distancias focales.

El sistema óptico incluye lentes Leica Summilux con tratamientos avanzados de cristal que permiten mayor entrada de luz y una estética fotográfica dual característica de la marca alemana. En video, el dispositivo soporta grabación en Dolby Vision y ACES Log hasta 4K a 120 cuadros por segundo, lo que apunta directamente al mercado de creadores de contenido que buscan capacidades cinematográficas en formato móvil.

Cabe destacar que la inclusión de kits fotográficos no es algo único de Xiaomi, ya que otras marcas de origen chino también están apostando por este accesorio para apuntar hacia segmentos de clientes más profesionales.

El Xiaomi 17, en tanto, equilibra potencia y portabilidad. Está pensado como una alternativa más compacta que mantiene la experiencia Leica, pero con un enfoque integral en rendimiento, pantalla OLED de alto brillo con tasa de actualización adaptable y autonomía optimizada para multitarea y consumo intensivo de contenido.

