Honor Robot Phone y Xiaomi 17, la estrategia china para redefinir el smartphone

A nivel de imagen, monta un sensor de 200 megapíxeles con estabilización de tres ejes, modo Super Steady Video, seguimiento de objetos por IA y funciones como AI SpinShot para movimientos rotacionales de 90° y 180°, orientadas a lograr tomas cinematográficas incluso con una sola mano.

De acuerdo con la empresa, la propuesta del Robot Phone busca cerrar la brecha entre el video móvil y la narrativa profesional, con un sistema que ajusta perspectiva en tiempo real, identifica sonidos y mantiene conciencia visual multimodal. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un dispositivo que vaya a salir al mercado, sino de un concepto en el que la empresa está trabajando para un futuro.

No obstante, la firma no se quedó sin un anuncio para este año y mostró el Magic V6, su apuesta más fuerte en el terreno de los plegables premium. Cuenta con un grosor de apenas 8.75 mm cuando está cerrado y combina una arquitectura de bisagra reforzada con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo.

Integra además una batería con capacidad de 6660 mAh, una cifra destacada para un plegable de su grosor y en pantalla incorpora dos paneles con tasa de refresco de 120 Hz y está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para intentar posicionarse como un plegable de alto rendimiento enfocado en productividad con funciones potenciadas por IA y compatibilidad fluida con ecosistemas como el de Apple.