Honor Robot Phone y Xiaomi 17, la estrategia china para redefinir el smartphone

China quiere marcar la pauta en la innovación de teléfonos inteligentes. Honor y Xiaomi, que hicieron sus presentaciones en el Mobile World Congress de Barcelona, son una muestra de ello, pues las compañías mostraron sus enfoques del futuro con interesantes apuestas por el sistema de cámaras.
Honor muestra al mundo el Robot Phone
Honor, por ejemplo, sorprendió con el concepto Robot Phone, un dispositivo experimental que propone integrar inteligencia artificial corpórea con capacidades físicas de movimiento. En resumen, se trata de un teléfono con estabilizador integrado con capacidades de control de cámara con desplazamiento autónomo, seguimiento inteligente del usuario y una interacción más expresiva.
El equipo integra un sistema de gimbal ultracompacto de 4 grados de libertad (4DoF) —un mecanismo de estabilización mecánica similar a los soportes motorizados que utilizan videógrafos o creadores de contenido para evitar vibraciones— desarrollado con un micromotor propio y materiales de alta resistencia que permiten movimiento estable en un cuerpo compacto.