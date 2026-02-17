Anthropic, la startup dueña de Claude, quiere poner reglas a la IA, pero su postura ya la enfrenta con Trump

Anthropic rechazó la medida y en ocasiones ha respaldado las legislaciones estatales, como la AB 2013 en California, que exige a las compañías revelar los datos que utilizaron para entrenar a sus modelos de IA; la ley ELVIS, de Tennessee, que protege a los músicos de las imitaciones hechas con IA; o la ley RAISE, en Nueva York, que propone que los grandes laboratorios de IA de todo el país publiquen informes de seguridad exhaustivos.
No obstante, en diciembre, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que emite un marco regulatorio único y así evitar que haya diversas leyes en torno a esta tecnología. "Para ganar, las empresas de IA de Estados Unidos deben ser libres de innovar sin regulaciones engorrosas", declaró al firmar el decreto y añadió que el actual mosaico de diferentes regímenes regulatorios provocaba mayores dificultades de cumplimiento, especialmente para las empresas emergentes.
El enfoque de Anthropic y su futuro
La empresa fue fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei, quienes trabajaron en OpenAI, pero salieron por desacuerdos sobre cómo se financiaban y lanzaban las tecnologías por medio de Microsoft.
Su idea de desarrollo central es crear herramientas de IA que impacten en un bien público y social, por ello estructuraron la firma como una empresa de beneficio público, aunque eso no significa que no tengan relación con los gigantes, pues en 2024 recaudó 8,000 millones de dólares por parte de Amazon, así como otros 3,000 millones de Google.
En toda su historia ha recaudado más de 57,000 millones de dólares. Además de las grandes tecnológicas en su financiación también han participado empresas de capital de riesgo como Menlo Ventures y Lightspeed Venture Partners, así como firmas de los Emiratos Árabes Unidos y Catar.
La semana pasada completó una nueva ronda de financiación donde recaudó 30,000 millones de dólares con inversionistas como Nvidia y Microsoft, misma que valoró a la compañía en 380,000 millones de dólares, una cifra que llega en medio de especulaciones sobre que la empresa está preparando su oferta pública inicial (OPI) en los próximos 12 a 18 meses.