Anthropic, la startup dueña de Claude, quiere poner reglas a la IA, pero su postura ya la enfrenta con Trump

En medio de este crecimiento, la herramienta también comenzó a recibir críticas por parte de la Casa Blanca, debido a su apoyo a las regulaciones y la seguridad. De hecho, la semana pasada anunció la inversión de 20 millones de dólares para Public First Action, un grupo que desafía a la industria de la IA apoyando a candidatos de todos los partidos políticos justo antes de las elecciones de 2026.

Este movimiento no resulta sorpresivo en Anthropic, la cual se caracteriza por una fuerte postura en contra del panorama anti regulatorio del presidente Donald Trump, y está orientado a apoyar campañas propagandísticas de candidatos pro regulación de la IA, como Marsha Blackburn, de Tennessee, y Pete Ricketts, de Nebraska, ambos republicanos.

Public First Action está dirigido por los exlegisladores Brad Carson y Chris Stewart. De acuerdo con una entrevista que Carson dio a CNBC, el grupo aspira a apoyar entre 30 y 50 candidatos en este ciclo electoral y planea recaudar entre 50 y 75 millones de dólares.

Si bien la cifra no se compara con los 125 millones de dólares recaudados hasta ahora por el PAC pro-IA Leading the Future, cuyos donantes incluyen la firma de inversión tecnológica Andreessen Horowitz, el cofundador de OpenAI Greg Brockman, los capitalistas de riesgo Joe Lonsdale, el inversor ángel Ron Conway y la startup de software de IA Perplexity, se trata de una resistencia que aboga por la regulación.

En este sentido, Carson afirmó que la opinión pública está de su lado y citó una encuesta de Gallup publicada en septiembre, donde se reveló que el 80% de los encuestados quería normas para la seguridad de la IA y la protección de datos, incluso si eso implicaba ralentizar el desarrollo de la tecnología.