Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Anthropic, el gigante de 380,000 mdd que desafía la agenda antirregulación de Trump

La firma detrás de Claude impulsa una coalición para apoyar candidatos pro regulación, mientras alcanza 19 millones de usuarios y una valuación récord.
mar 17 febrero 2026 05:55 AM
Anthropic, la startup dueña de Claude, quiere poner reglas a la IA, pero su postura ya la enfrenta con Trump
La semana pasada, Anthropic anunció la inversión de 20 millones de dólares para Public First Action, un grupo que desafía a la industria de la IA apoyando a candidatos de todos los partidos políticos justo antes de las elecciones de 2026. (Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

En el panorama de la inteligencia artificial, las principales empresas están cerca del gobierno de Donald Trump, debido a su postura en pro de la poca regulación. Sin embargo, existe una compañía referente de las startups de IA que confronta esta postura del presidente de Estados Unidos y cada vez es más popular: Anthropic.

Anthropic vs. Trump

Aunque OpenAI es de las startups más populares de la IA o mientras Google sigue avanzando en el desarrollo de herramientas como Gemini, Anthropic, con su chatbot Claude, se posicionó como una de las opciones más importantes de 2026 por, entre otras razones, sus capacidades de programación y la postura de la empresa en favor de la regulación.

A inicios de este año, Claude alcanzó los 19 millones de usuarios activos mensuales gracias a su enfoque en la seguridad y privacidad de los usuarios, además de su razonamiento avanzado en herramientas especializadas, como Claude Code, una plataforma que rápidamente se convirtió en una favorita de los programadores.

Publicidad

En medio de este crecimiento, la herramienta también comenzó a recibir críticas por parte de la Casa Blanca, debido a su apoyo a las regulaciones y la seguridad. De hecho, la semana pasada anunció la inversión de 20 millones de dólares para Public First Action, un grupo que desafía a la industria de la IA apoyando a candidatos de todos los partidos políticos justo antes de las elecciones de 2026.

Este movimiento no resulta sorpresivo en Anthropic, la cual se caracteriza por una fuerte postura en contra del panorama anti regulatorio del presidente Donald Trump, y está orientado a apoyar campañas propagandísticas de candidatos pro regulación de la IA, como Marsha Blackburn, de Tennessee, y Pete Ricketts, de Nebraska, ambos republicanos.

Public First Action está dirigido por los exlegisladores Brad Carson y Chris Stewart. De acuerdo con una entrevista que Carson dio a CNBC, el grupo aspira a apoyar entre 30 y 50 candidatos en este ciclo electoral y planea recaudar entre 50 y 75 millones de dólares.

Si bien la cifra no se compara con los 125 millones de dólares recaudados hasta ahora por el PAC pro-IA Leading the Future, cuyos donantes incluyen la firma de inversión tecnológica Andreessen Horowitz, el cofundador de OpenAI Greg Brockman, los capitalistas de riesgo Joe Lonsdale, el inversor ángel Ron Conway y la startup de software de IA Perplexity, se trata de una resistencia que aboga por la regulación.

En este sentido, Carson afirmó que la opinión pública está de su lado y citó una encuesta de Gallup publicada en septiembre, donde se reveló que el 80% de los encuestados quería normas para la seguridad de la IA y la protección de datos, incluso si eso implicaba ralentizar el desarrollo de la tecnología.

Publicidad

“Leading the Future está impulsado por tres multimillonarios cercanos a Donald Trump, con una visión particular de cómo debería regularse la IA y que, en cierto modo, buscan comprarla”, dijo Carson. “Creemos que debería ser más democráticamente responsable”.

Anthropic dijo en una publicación en su blog que se necesitan políticas para “mantener los riesgos bajo control”, así como “mantener salvaguardas significativas, promover el crecimiento del empleo, proteger a los niños y exigir una transparencia real de las empresas que construyen los modelos de IA más poderosos”.

"La IA se está adoptando más rápido que cualquier otra tecnología en la historia, y la ventana para lograr políticas acertadas se está cerrando", declaró la empresa. "Sin embargo, no existen barreras oficiales establecidas ni un marco federal a la vista".

La lucha entre Anthropic y Trump no es nueva

La confrontación entre Anthropic y Trump no es un asunto reciente. En octubre, Jack Clark, cofundador y director de políticas de la empresa, compartió un breve ensayo titulado "Optimismo tecnológico y miedo apropiado", donde sostiene que demasiadas personas pretenden que la IA no puede amenazar a la humanidad.

Ante esto, David Sacks, el zar de la IA de la Casa Blanca, respondió afirmando que "Anthropic está ejecutando una sofisticada estrategia de captura regulatoria basada en el miedo", una confrontación que tiene que ver con las regulaciones estatales y federales.

Y es que la Casa Blanca apoya una moratoria de 10 años sobre las leyes de IA a nivel estatal, argumentando que 50 reglas diferentes en 50 estados diferentes sembrarían el caos y frenarían la innovación de esta tecnología en Estados Unidos frente a China.

Publicidad

Anthropic rechazó la medida y en ocasiones ha respaldado las legislaciones estatales, como la AB 2013 en California, que exige a las compañías revelar los datos que utilizaron para entrenar a sus modelos de IA; la ley ELVIS, de Tennessee, que protege a los músicos de las imitaciones hechas con IA; o la ley RAISE, en Nueva York, que propone que los grandes laboratorios de IA de todo el país publiquen informes de seguridad exhaustivos.

No obstante, en diciembre, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que emite un marco regulatorio único y así evitar que haya diversas leyes en torno a esta tecnología. "Para ganar, las empresas de IA de Estados Unidos deben ser libres de innovar sin regulaciones engorrosas", declaró al firmar el decreto y añadió que el actual mosaico de diferentes regímenes regulatorios provocaba mayores dificultades de cumplimiento, especialmente para las empresas emergentes.

El enfoque de Anthropic y su futuro

La empresa fue fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei, quienes trabajaron en OpenAI, pero salieron por desacuerdos sobre cómo se financiaban y lanzaban las tecnologías por medio de Microsoft.

Su idea de desarrollo central es crear herramientas de IA que impacten en un bien público y social, por ello estructuraron la firma como una empresa de beneficio público, aunque eso no significa que no tengan relación con los gigantes, pues en 2024 recaudó 8,000 millones de dólares por parte de Amazon, así como otros 3,000 millones de Google.

En toda su historia ha recaudado más de 57,000 millones de dólares. Además de las grandes tecnológicas en su financiación también han participado empresas de capital de riesgo como Menlo Ventures y Lightspeed Venture Partners, así como firmas de los Emiratos Árabes Unidos y Catar.

La semana pasada completó una nueva ronda de financiación donde recaudó 30,000 millones de dólares con inversionistas como Nvidia y Microsoft, misma que valoró a la compañía en 380,000 millones de dólares, una cifra que llega en medio de especulaciones sobre que la empresa está preparando su oferta pública inicial (OPI) en los próximos 12 a 18 meses.

Tags

Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad