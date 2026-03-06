El 26% de las líderes tech en México no recibe apoyo; la sororidad emerge como clave

La iniciativa eNOVADORAS propone apoyos a las mujeres líderes

Para responder a estos desafíos, la iniciativa eNOVADORAS (una alianza entre AT&T México, el Tecnológico de Monterrey y Endeavor) se busca consolidar como una plataforma para catalizar la transformación del país a través del emprendimiento femenino. El programa propone utilizar la tecnología como un multiplicador de impacto, enfocándose en proyectos que ya cuentan con un producto validado pero requieren impulso para escalar.

La propuesta central es el acompañamiento personalizado, explica Miguel Casas, director de asuntos externos, sustentabilidad y comunicación en AT&T México, pues, se realiza un diagnóstico de cada empresa para diseñar un plan de mentorías y talleres a la medida. Esto permite atender retos específicos en ventas, finanzas e infraestructura tecnológica, asegurando que las líderes cuenten con las herramientas necesarias para cada etapa de su crecimiento.

Uno de los pilares más valorados de la iniciativa es su comunidad, la cual permite a las participantes conectar con pares, académicos y mentores de alto nivel, combatiendo directamente el aislamiento que afecta a ese 26% de las líderes que no reciben apoyo del liderazgo tradicional.

El programa también fomenta el uso de tecnologías como 5G, Internet de las Cosas (IoT) e IA generativa aplicadas a sectores clave como medicina o agricultura, entre otros. Asimismo, según datos de Laboratoria, hoy existen 48 millones de mujeres en Latinoamérica en situación de desempleo o subempleo que pueden cerrar esta brecha a través de la tecnología.

El panorama muestra signos de una transformación positiva. La participación femenina en proyectos estratégicos de transformación digital en México registró un avance histórico al alcanzar el 34% en 2026, una cifra que contrasta drásticamente con el apenas 7% registrado en 2025, según KPMG.

Uno de los sectores con mayor crecimiento es el de la IA, donde el 22% de las directivas ya dirigen proyectos, frente a un 2% en 2025. Este dinamismo se refleja en las nuevas generaciones de emprendimientos, que han dejado de ser esfuerzos aislados para convertirse en equipos multidisciplinarios y complementarios que buscan soluciones sólidas desde su gestación.

La convocatoria para la edición actual de eNOVADORAS, apunta Casas, está abierta hasta el 20 de marzo. Tras un proceso de deliberación que concluye el 21 de mayo, las ganadoras iniciarán un periodo de aceleración de seis meses, donde recibirán el fondeo y la mentoría necesarios para llevar sus proyectos a un nuevo escalafón.