Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

El 26% de las líderes tech en México no recibe apoyo; la sororidad emerge como clave

Ante la exclusión de redes de poder, comunidades de mujeres y programas de mentoría buscan impulsar emprendimientos tecnológicos liderados por ellas.
vie 06 marzo 2026 05:55 AM
La sororidad es clave en el liderazgo tech
Históricamente, las emprendedoras tecnológicas en el país solían operar bajo modelos de marcas personales, lo que limitaba su capacidad de escala. (AleksandarGeorgiev/Getty Images)

A pesar de los avances tecnológicos, el camino para las mujeres en el ecosistema digital de México enfrenta barreras estructurales significativas. Uno de los principales rezagos es el apoyo por parte de sus pares varones; sin embargo, el concepto que más contribuye a los emprendimientos y compañías lideradas por mujeres, es la sororidad.

De acuerdo con datos del estudio de KPMG Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2026, el 33% de las líderes en México identifica desigualdad de oportunidades para participar en iniciativas de alto impacto y el 26% de las líderes considera que la falta de colaboración y apertura por parte del liderazgo masculino es un obstáculo persistente.

Esta percepción de exclusión subraya la necesidad de redes de apoyo que suplan la falta de apertura en los liderazgos tradicionales y fomenten un entorno de mentoría y colaboración entre pares, afirma Cinthya Torres, CIO de Endeavor.

Publicidad

Históricamente, las emprendedoras tecnológicas en el país solían operar bajo modelos de marcas personales, lo que limitaba su capacidad de escala. Hoy, el reto es transitar hacia modelos de negocio de base tecnológica que permitan multiplicar el impacto social y económico a ritmos que no se lograrían de otra manera.

Para la especialista en emprendimiento, la falta de una red de contactos o networking robusta ha sido una de las carencias más apremiantes para las líderes tech. Sin este respaldo institucional y comunitario, el potencial transformador de sus ideas se ve frenado por la dificultad de abrir puertas en sectores estratégicos.

En este contexto, la sororidad y la creación de comunidades se perfilan como la herramienta más poderosa para romper el techo de cristal, menciona, y es que al compartir experiencias y redes, las mujeres no solo fortalecen sus empresas, sino que también transforman sus propios perfiles de liderazgo, inspirándose mutuamente a "soñar en grande".

En este sentido, el acceso a capital también se redefinió, pues ahora se busca que este sea un "con sentido", es decir, no solo financiamiento, sino que vaya de la mano de un acompañamiento que incluya diagnósticos profundos en áreas financieras, legales y de marketing para evitar errores comunes en el camino al éxito.

Publicidad

La iniciativa eNOVADORAS propone apoyos a las mujeres líderes

Para responder a estos desafíos, la iniciativa eNOVADORAS (una alianza entre AT&T México, el Tecnológico de Monterrey y Endeavor) se busca consolidar como una plataforma para catalizar la transformación del país a través del emprendimiento femenino. El programa propone utilizar la tecnología como un multiplicador de impacto, enfocándose en proyectos que ya cuentan con un producto validado pero requieren impulso para escalar.

La propuesta central es el acompañamiento personalizado, explica Miguel Casas, director de asuntos externos, sustentabilidad y comunicación en AT&T México, pues, se realiza un diagnóstico de cada empresa para diseñar un plan de mentorías y talleres a la medida. Esto permite atender retos específicos en ventas, finanzas e infraestructura tecnológica, asegurando que las líderes cuenten con las herramientas necesarias para cada etapa de su crecimiento.

Uno de los pilares más valorados de la iniciativa es su comunidad, la cual permite a las participantes conectar con pares, académicos y mentores de alto nivel, combatiendo directamente el aislamiento que afecta a ese 26% de las líderes que no reciben apoyo del liderazgo tradicional.

El programa también fomenta el uso de tecnologías como 5G, Internet de las Cosas (IoT) e IA generativa aplicadas a sectores clave como medicina o agricultura, entre otros. Asimismo, según datos de Laboratoria, hoy existen 48 millones de mujeres en Latinoamérica en situación de desempleo o subempleo que pueden cerrar esta brecha a través de la tecnología.

El panorama muestra signos de una transformación positiva. La participación femenina en proyectos estratégicos de transformación digital en México registró un avance histórico al alcanzar el 34% en 2026, una cifra que contrasta drásticamente con el apenas 7% registrado en 2025, según KPMG.

Uno de los sectores con mayor crecimiento es el de la IA, donde el 22% de las directivas ya dirigen proyectos, frente a un 2% en 2025. Este dinamismo se refleja en las nuevas generaciones de emprendimientos, que han dejado de ser esfuerzos aislados para convertirse en equipos multidisciplinarios y complementarios que buscan soluciones sólidas desde su gestación.

La convocatoria para la edición actual de eNOVADORAS, apunta Casas, está abierta hasta el 20 de marzo. Tras un proceso de deliberación que concluye el 21 de mayo, las ganadoras iniciarán un periodo de aceleración de seis meses, donde recibirán el fondeo y la mentoría necesarios para llevar sus proyectos a un nuevo escalafón.

Publicidad

Tags

Equidad de género

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad