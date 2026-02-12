Publicidad

Oura llega a México y quiere que haya menos estrés sin sacrificar tus datos

Los anillos inteligentes apuestan por tener data exacta desde tu dedo y no tu muñeca, pues la precisión es mayor y el rendimiento de batería.
jue 12 febrero 2026 12:30 PM
Oura llega a México
La empresa vendió en 2025 un total de 2.5 millones de anillos. (Locke Hughes)

Los gadgets que miden cómo reacciona tu cuerpo a tus actividades están en un boom. Desde colchones inteligentes, hasta relojes que son capaces de evaluar tu salud pulmonar, los gadgets enfocados en tu salud son populares y ahora llega, oficialmente, Oura, un jugador de origen finalendés especializado en anillos inteligentes.

La entrada de la firma a México se lee menos como un lanzamiento de gadget y más como una apuesta por capturar biometría pasiva a escala en un mercado donde el estrés y el sueño fragmentado son el pan de cada día.

La compañía, que en junio de 2024 anunció haber superado los 2.5 millones de anillos vendidos, compite por adherencia y calidad de señal, dos variables que definen el negocio de los wearables ahora que el valor está en los datos longitudinales y las recomendaciones personalizadas.

“El estrés es fisiológico. No es solo cómo te sientes, es cómo responde tu cuerpo y eso es lo que medimos”, señaló Doug Sweeny, Chief Marketing Officer en Oura a nivel global.

La estrategia de la empresa es menos fitness y más centrada en la salud cotidiana. Desde la presentación de su llegada a México, la firma insistió en su posicionamiento de hábitos y prevención como algo que es parte de su filosofía de origén, pues al ser finlandesa la idea de pensar en el futuro y sobre todo del bienestar como un conjunto físico y mental es una prioridad.

“Descansar y recuperarse tiene la ventaja competitiva, pero no un lujo. Nuestro foco es traducir señales fisiológicas como sueño, recuperación, actividad, estrés a scores y coaching, con el objetivo de que la tecnología se quede en el fondo y el usuario tome decisiones con menos fricción”, precisó Sweeny.

Una de las preguntas que los usuarios tienen es por qué es más preciso el dedo que la muñeca como espacio para medir el rendimiento de los usuarios, a lo que la empresa responde que la señal es más estable.

“Cuando vas al hospital usualmente conectan los sensores a tu dedo y es porque es más preciso y también menos invasivo”, dijo el CMO de la marca. Además de que son más cómodos para medir tu cuerpo en momentos como el descanso.

Cifras de la propia marca señalan que aunque el promedio de sueño ronda las siete horas por noche en México, la calidad de esta actividad es el verdadero problema. Los usuarios mexicanos presentan hasta 94 minutos despiertos durante la noche, uno de los niveles más altos dentro de los mercados comparados. Además, mencionaron 76 minutos promedio de estrés fisiológico diario, medido a través de variabilidad cardiaca y otras señales biométricas.

La fragmentación del sueño, de acuerdo con George Abbott, director de Oura International, tiene implicaciones directas en recuperación, enfoque y salud cardiovascular.

“Lo importante no es eliminar el estrés, sino encontrar el equilibrio entre carga y recuperación”, señaló Abbot.

Llega Oura oficialmente a México

La promesa de autonomía también es parte del “anti-watch”, pues su documentación oficial habla de 5–8 días de batería en el caso de Oura Ring 4 . Pero los voceros destacaron este factor como un acompañante que te puede guiar a conocer mejor tu cuerpo todo el tiempo.

En 2025, sólo 3 de cada 10 empresas mexicanas gestionan formalmente la salud mental laboral, de acuerdo con el informe Redefiniendo la Salud Mental 2025 de Mercer Marsh Benefits, lo que refleja una brecha en estrategias corporativas frente a estrés, depresión y ansiedad entre empleados.

Por ello, la firma finlandesa también hace un énfasis en temas de privacidad como diferenciador comercial. Oura afirma que no vende ni renta información personal y ha reforzado públicamente que los datos de salud “no están en venta”.

¿Por qué México? La llegada ocurre en un contexto donde el estrés y el descanso se han vuelto conversación mainstream de bienestar, por ello llegarán al país con venta a través de Liverpool, desde el 11 de febrero.

