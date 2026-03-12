Los trámites funerarios avanzan hacia un ecosistema digital en México

Aunque el proceso sigue combinando acciones manuales y digitales, la modernización de estos sistemas busca reducir tiempos, evitar duplicidad de trámites y mejorar la calidad de los registros oficiales en un país donde cada año se registran cerca de 950,000 defunciones.

El documento que activa el sistema

El primer paso formal tras un fallecimiento es la emisión del certificado médico de defunción, el documento que confirma oficialmente la muerte de una persona y registra información clave como su identidad, edad, lugar de residencia y las causas del deceso.

Dependiendo de las circunstancias, este certificado puede ser expedido por un hospital, por un médico legista cuando la muerte ocurre en domicilio o por autoridades forenses en casos relacionados con accidentes, violencia u otras causas externas. Este documento es la base para el siguiente paso del proceso, que es la emisión del acta de defunción por parte del Registro Civil.

“El certificado médico de defunción es el documento en el que se asienta toda la información de la persona fallecida y es el que permite al Registro Civil emitir el acta correspondiente”, explica Manuel Ramírez, director general del grupo funerario J. García López.

Más allá de su valor administrativo, este documento también es clave para cumplir con la normativa sanitaria mexicana, que en su Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de cadáveres establece que no puede realizarse una inhumación o cremación antes de 24 horas del fallecimiento y que, si el cuerpo permanece sin certificar después de 48 horas, pueden activarse procedimientos sanitarios adicionales.

Por ello, contar con la documentación correcta es fundamental para que las familias puedan realizar los servicios funerarios y la disposición final del cuerpo sin retrasos.

