Samsung habla por primera vez de sus próximos lentes inteligentes

El mercado de los lentes inteligentes pronto recibirá a un nuevo competidor. Se trata de Samsung, empresa que ya reveló cómo será la tecnología que intentará competir a gran escala con el actual dominador de la industria, Meta.

De acuerdo con Jay Kim, vicepresidente ejecutivo de la división móvil de Samsung, el dispositivo de la surcoreana en esta categoría tendrá una cámara integrada a la altura de los ojos y se conectará al teléfono inteligente del usuario para procesar toda la información que vea la persona.

Además, reveló que el uso de Inteligencia Artificial dentro del gadget será algo fundamental y entenderá “hacia dónde estás mirando para poder alimentar de información al teléfono móvil y luego procesarla para realmente brindarte más información”, comentó en una entrevista con CNBC durante el Mobile World Congress, en Barcelona.