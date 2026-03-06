Publicidad

Tecnología

Samsung habla por primera vez de sus próximos lentes inteligentes

Con este dispositivo, la empresa surcoreana conectará su ecosistema de gadgets para tener una oferta más amplia y competir con Meta.
vie 06 marzo 2026 10:00 AM
Samsung revela detalles de sus lentes inteligentes
La empresa llegará a un mercado en donde Meta actualmente tiene el 82% de la participación global. (Foto: iStock)

El mercado de los lentes inteligentes pronto recibirá a un nuevo competidor. Se trata de Samsung, empresa que ya reveló cómo será la tecnología que intentará competir a gran escala con el actual dominador de la industria, Meta.

De acuerdo con Jay Kim, vicepresidente ejecutivo de la división móvil de Samsung, el dispositivo de la surcoreana en esta categoría tendrá una cámara integrada a la altura de los ojos y se conectará al teléfono inteligente del usuario para procesar toda la información que vea la persona.

Además, reveló que el uso de Inteligencia Artificial dentro del gadget será algo fundamental y entenderá “hacia dónde estás mirando para poder alimentar de información al teléfono móvil y luego procesarla para realmente brindarte más información”, comentó en una entrevista con CNBC durante el Mobile World Congress, en Barcelona.

El ejecutivo no mencionó si este dispositivo tendrán una pantalla incorporada, como los Ray-Ban Meta Display, pero resaltó que la empresa ya cuenta con un ecosistema de relojes y teléfonos que pueden utilizarse si el usuario necesita una pantalla.

También hizo énfasis en que el objetivo de Samsung es “tener algo para la industria este año” y resaltó que han estado trabajando de la mano de Qualcomm para diseñar el sistema operativo, el chip y el hardware que utilizará este dispositivo.

De hecho, Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, es uno de los ejecutivos tecnológicos que confían en el futuro de los lentes inteligentes como la próxima frontera de la tecnología de consumo.

Su “optimismo”, como lo mencionó en una entrevista, respecto a este tipo de gadgets se debe a que están “cerca de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca. Vamos a tener esas experiencias y cargas de trabajo agénticas”, dijo.

Para el ejecutivo, muchas de las cosas que los usuarios hacen en sus teléfonos se trasladarán a sus lentes, gracias a tecnología de IA que realice tareas en nombre de las personas de forma autónoma, lo que se conoce como Agentic AI.

Incluso comparó el estado actual del ecosistema de software de los lentes con el de los primeros días de los smartphones, cuando no había tantas aplicaciones disponibles. “Pasamos de 200 a 1,000 apps, y así es como veremos que esas gafas mejoran con el tiempo a medida que se desarrollan nuevos agentes”.

Samsung entrará a un mercado con un claro dominador

Con esta decisión, Samsung entrará a una industria en donde el claro dominador es Meta, que tiene una participación de mercado global del 82%, según datos de Counterpoint Research. Sin embargo, se trata de un segmento que comienza a ganar diversidad.

Los competidores más relevantes en este momento provienen de China, con empresas como Alibaba, Xreal, TLC e incluso Xiaomi con sus propias ofertas que han permitido estandarizar la tecnología en un grupo más amplio de personas.

Samsung, por su parte, no es un completo novato en estos terrenos, pues el año pasado lanzó los lentes Galaxy XR, un dispositivo de Realidad Mixta, similar a los Apple Vision Pro, que también le ha permitido desarrollar un ecosistema.

