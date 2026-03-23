Usar redes sociales hace más infelices a los jóvenes…y adultos

Si alguna vez sentiste que las redes sociales te deprimieron, no eres el único. De acuerdo con el World Happiness Report muchos de los usuarios activos de este tipo de plataformas presentan síntomas de depresión y ansiedad y entre más uso, más infelicidad, especialmente en jóvenes.
El informe documenta una caída pronunciada en el bienestar de los jóvenes de países angloparlantes y de parte de Europa occidental, justo en el periodo en que las plataformas sociales se expandieron de forma masiva. Además advierte que el uso excesivo de redes, en especial de plataformas visuales, algorítmicas y centradas en el consumo pasivo de contenido, está vinculado con una erosión del bienestar.