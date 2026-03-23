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Usar redes sociales hace más infelices a los jóvenes…y adultos

El World Happiness Report documentó que los motivos por sentir más depresión y ansiedad se relacionan directamente con el uso intensivo de redes sociales.
lun 23 marzo 2026 06:00 PM
uso redes sociales más infelicidad
De acuerdo con el World Happiness Report muchos de los usuarios activos de este tipo de plataformas presentan síntomas de depresión y ansiedad y entre más uso.
 (lerbank/Getty Images/iStockphoto)

Si alguna vez sentiste que las redes sociales te deprimieron, no eres el único. De acuerdo con el World Happiness Report muchos de los usuarios activos de este tipo de plataformas presentan síntomas de depresión y ansiedad y entre más uso, más infelicidad, especialmente en jóvenes.

El informe documenta una caída pronunciada en el bienestar de los jóvenes de países angloparlantes y de parte de Europa occidental, justo en el periodo en que las plataformas sociales se expandieron de forma masiva. Además advierte que el uso excesivo de redes, en especial de plataformas visuales, algorítmicas y centradas en el consumo pasivo de contenido, está vinculado con una erosión del bienestar.

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Las causas principales por las que los jóvenes tienen esta percepción es la exposición constante a estándares irreales, comparación social permanente, ciclos de recompensa diseñados para capturar atención, interrupción del sueño y sensación de exclusión.

De acuerdo con el Departamento de Salud psiquiatrica de Estados Unidos, los adolescentes de 14 años que pasan cinco horas o más al día en redes son aproximadamente dos veces más propensos a cumplir criterios de depresión que quienes las usan menos de una hora diaria.

Entre las niñas, el efecto es todavía más severo, ya que el aumento del riesgo ligado al uso intensivo es comparable al de dormir mal o sufrir acoso en línea, y mayor que el asociado a la pobreza en esa misma medición.

Otro estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense recogió datos de 11,876 niños y adolescentes seguidos durante varios años y encontró que los incrementos individuales en el tiempo dedicado a redes sociales se asociaron con un aumento posterior de síntomas depresivos, en cambio, los síntomas depresivos no predijeron un mayor uso posterior.

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La Organización Mundial de la Salud también señaló que en Europa se reportó que el uso problemático de redes sociales entre adolescentes subió de 7% en 2018 a 11% en 2022, y alertó que este patrón se asocia con menor bienestar mental y social.

Aunque las redes sociales también ofrecen comunidad, información y espacios de expresión, especialmente para jóvenes aislados también causan ansiedad y adicción, ya que depende de cómo están diseñadas.

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