Usar redes sociales hace más infelices a los jóvenes…y adultos

Las causas principales por las que los jóvenes tienen esta percepción es la exposición constante a estándares irreales, comparación social permanente, ciclos de recompensa diseñados para capturar atención, interrupción del sueño y sensación de exclusión.

De acuerdo con el Departamento de Salud psiquiatrica de Estados Unidos, los adolescentes de 14 años que pasan cinco horas o más al día en redes son aproximadamente dos veces más propensos a cumplir criterios de depresión que quienes las usan menos de una hora diaria.

Entre las niñas, el efecto es todavía más severo, ya que el aumento del riesgo ligado al uso intensivo es comparable al de dormir mal o sufrir acoso en línea, y mayor que el asociado a la pobreza en esa misma medición.