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Apple tendrá programa para Pymes, en EU incluye AppleCare+

La empresa unificará diversos servicios a Apple Business con el objetivo de hacer más sencilla la gestión de las empresas de todos los tamaños.
mar 24 marzo 2026 05:00 PM
Apple-Business-méxico
Las pymes serán consideradas desde una persona. (Cortesía: Apple )

Si eres un negocio, incluso de una sola persona, puedes ser parte de Apple Business, una plataforma en la que los usuarios tienen acceso a herramientas y dispositivos de Apple a un precio especial.

Más allá de abrir una nueva opción publicitaria en Maps, la tecnológica quiere atraer a millones de pequeñas empresas a su ecosistema con una promesa simple: administrar dispositivos, organizar equipos, crear una identidad profesional y ganar visibilidad ante clientes sin salir del universo Apple. La plataforma estará disponible a partir del 14 de abril en más de 200 países y regiones.

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Apple Business integra administración de dispositivos móviles, creación de grupos de empleados, configuración de seguridad, despliegue de apps como correo, calendario y directorio con dominio propio.

Dentro de los mensajes clave que dio la empresa es su incursión a publicidad dentro de Maps, lo que la deja frente a frente a otros competidores, como Google, que también tiene un programa de pymes pero enfocado en publicidad dentro de su buscador.

Además, la firma de Cupertino señaló que habrá opciones como Apple Care disponibles para las empresas que se sumen a su programa, donde la finalidad es tener soporte técnico, así como un soporte similar al que existe en el programa de usuarios finales.

En el caso del mercado latino y en especial de México se podrá tener acceso a gestión de marca y ubicación, correo de marca, gestión de dispositivos integrada, aplicaciones, pagos con tap to pay.

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Otra de las cosas que ofrece Apple es la conexión con clientes a través de Maps, Mail, Wallet, Siri y otros servicios, lo que también los coloca en la competencia frente a otros jugadores empresariales como Microsoft que ofrece Microsoft 365 como propuesta para compañías.

En 2024, la compañía lanzó en varias tiendas el programa “Made for Business”, una serie de sesiones para emprendedores y dueños de pequeñas empresas, con el argumento de que estos negocios son el corazón de las comunidades locales. Ahora ya no solo se tratará de la capacitación sino también de una plataforma capaz de capturar operación y visibilidad comercial.

Apple Business estará disponible a partir del 14 de abril en diversos territorios del mundo y en algunos casos tendrá más opciones para las empresas que en otros territorios.

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Apple Inc pymes IPhone

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