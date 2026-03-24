Apple tendrá programa para Pymes, en EU incluye AppleCare+

Apple Business integra administración de dispositivos móviles, creación de grupos de empleados, configuración de seguridad, despliegue de apps como correo, calendario y directorio con dominio propio.

Dentro de los mensajes clave que dio la empresa es su incursión a publicidad dentro de Maps, lo que la deja frente a frente a otros competidores, como Google, que también tiene un programa de pymes pero enfocado en publicidad dentro de su buscador.

Además, la firma de Cupertino señaló que habrá opciones como Apple Care disponibles para las empresas que se sumen a su programa, donde la finalidad es tener soporte técnico, así como un soporte similar al que existe en el programa de usuarios finales.

En el caso del mercado latino y en especial de México se podrá tener acceso a gestión de marca y ubicación, correo de marca, gestión de dispositivos integrada, aplicaciones, pagos con tap to pay.

