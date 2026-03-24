Apple tendrá programa para Pymes, en EU incluye AppleCare+

Si eres un negocio, incluso de una sola persona, puedes ser parte de Apple Business, una plataforma en la que los usuarios tienen acceso a herramientas y dispositivos de Apple a un precio especial.
Más allá de abrir una nueva opción publicitaria en Maps, la tecnológica quiere atraer a millones de pequeñas empresas a su ecosistema con una promesa simple: administrar dispositivos, organizar equipos, crear una identidad profesional y ganar visibilidad ante clientes sin salir del universo Apple. La plataforma estará disponible a partir del 14 de abril en más de 200 países y regiones.