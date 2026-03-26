Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Apple profundiza la fabricación en EU con una inversión de 400 mdd

La empresa sigue cumpliendo el deseo de Trump de trasladar la producción de sus dispositivos al país y para ello también anunció más relaciones comerciales con socios.
jue 26 marzo 2026 10:00 AM
Apple cumple la petición de Trump y ya fabrica servidores de IA en Estados Unidos
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla ante el presidente estadounidense Donald Trump durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de agosto de 2025 en Washington, DC Apple Inc. anunció una inversión de 100,000 mdden plantas de fabricación en EU, además de un anuncio realizado en febrero en el que se comprometía a invertir 500,000 mdd en la economía estadounidense durante los próximos cuatro años y a crear 20,000 nuevos empleos. (Foto: Win McNamee/Getty Images)

Apple anunció una nueva inversión de 400 millones de dólares (mdd) y la inclusión de más socios de fabricación a su cadena de suministro dentro de Estados Unidos, con el objetivo de incrementar la producción de equipos dentro del país, cumpliendo en mayor medida con los deseos del presidente Donald Trump.

Ahora, como parte del Programa de Fabricación Estadounidense de Apple (AMP, por sus siglas en inglés), se incluirá a Bosch, Cirrus Logic, TDK y Qnity Electronics. Además, la inversión de los 400 millones se concentrará en cubrir la demanda de materiales y componentes esenciales para los productos de Apple hasta 2030.

De acuerdo con Tim Cook, CEO de Apple, la medida apuesta por el ingenio estadounidense y contempla a socios de larga data de la compañía. TDK, por ejemplo, es un proveedor de sensores con el que la empresa trabaja desde hace 30 años, y los cuales se usan para la estabilización de la cámara del iPhone.

Publicidad

Bosch, desde su planta en Camas, Washington, se encargará de fabricar los circuitos integrados junto a TSMC para funciones de detección de colisiones y seguimiento de actividad de los dispositivos de Apple, como el iPhone o el reloj inteligente de la marca.

Cirrus Logic, que tiene una fábrica en Malta, Nueva York, colaborará con GlobalFoundries, en el desarrollo de semiconductores de señal mixta, mismos que se incluyen en sistemas de reconocimiento facial.

Qnity Electronics y HD MicroSystem, por su parte, serán los encargados de suministrar materiales y tecnologías para la fabricación de los chips de última generación que necesitan los demás socios para los componentes del iPhone.

AMP, el deseo que Apple le cumplió a Trump

Luego de amenazas arancelarias, en agosto del año pasado Apple lanzó el programa AMP con una inversión de 600,000 millones de dólares a lo largo de cuatro años para trasladar parte de su fabricación a Estados Unidos.

Publicidad

Dicho anuncio incluso se dio en la Casa Blanca junto al presidente Trump. Gracias a esto, las operaciones de la compañía en EU actualmente dan soporte a más de 450,000 empleos en los 50 estados del país, y Apple planea contratar directamente a 20,000 personas más en I+D, ingeniería de silicio, IA y desarrollo de software.

Asimismo, Apple ya superó su objetivo adquiriendo más de 20,000 millones de chips hechos en EU, específicamente en 24 fábricas de 12 estados. En 2026, la compañía está en camino de comprar más de 100 millones de chips avanzados de la fábrica de TSMC en Arizona, un aumento significativo con respecto a 2025.

En febrero de este año, la empresa también anunció el traslado de la producción de algunas de sus computadoras Mac Mini a Estados Unidos a finales de año, con la finalidad de complacer el deseo del presidente de reforzar la fabricación en su país.

“Como parte de nuestro compromiso de 600,000 millones de dólares, la Mac Mini se producirá en EU por primera vez a finales de este año”, escribió Tim Cook en una publicación en la red social X. “Estamos acelerando aún más nuestro progreso, estamos produciendo más servidores de IA y abriendo un nuevo Centro de Fabricación Avanzada de Apple para capacitación práctica”.

La Mac Mini es la computadora de escritorio compacta más económica de Apple. Su precio inicial es de unos 600 dólares y se fabricará en la planta en Houston, Texas, donde la firma comenzó a producir servidores de IA el año pasado.

De acuerdo con la información que compartió en aquel momento Sabih Khan, director de operaciones de Apple, estos servidores se encargan de alimentar los servicios de Apple Intelligence, así como los de Private Cloud Compute de la empresa y modifica un ciclo de producción completo, pues antes este tipo de componentes se fabricaban en el extranjero.

“Nuestros equipos han hecho un trabajo increíble acelerando las obras para poner en funcionamiento la nueva fábrica de Houston antes de lo previsto y planeamos seguir ampliando las instalaciones para aumentar la producción el próximo año”, comentó Khan a través de un comunicado.

Publicidad

Tags

Apple Inc

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad