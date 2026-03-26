Apple profundiza la fabricación en EU con una inversión de 400 mdd

Dicho anuncio incluso se dio en la Casa Blanca junto al presidente Trump. Gracias a esto, las operaciones de la compañía en EU actualmente dan soporte a más de 450,000 empleos en los 50 estados del país, y Apple planea contratar directamente a 20,000 personas más en I+D, ingeniería de silicio, IA y desarrollo de software.

Asimismo, Apple ya superó su objetivo adquiriendo más de 20,000 millones de chips hechos en EU, específicamente en 24 fábricas de 12 estados. En 2026, la compañía está en camino de comprar más de 100 millones de chips avanzados de la fábrica de TSMC en Arizona, un aumento significativo con respecto a 2025.

En febrero de este año, la empresa también anunció el traslado de la producción de algunas de sus computadoras Mac Mini a Estados Unidos a finales de año, con la finalidad de complacer el deseo del presidente de reforzar la fabricación en su país.

“Como parte de nuestro compromiso de 600,000 millones de dólares, la Mac Mini se producirá en EU por primera vez a finales de este año”, escribió Tim Cook en una publicación en la red social X. “Estamos acelerando aún más nuestro progreso, estamos produciendo más servidores de IA y abriendo un nuevo Centro de Fabricación Avanzada de Apple para capacitación práctica”.

La Mac Mini es la computadora de escritorio compacta más económica de Apple. Su precio inicial es de unos 600 dólares y se fabricará en la planta en Houston, Texas, donde la firma comenzó a producir servidores de IA el año pasado.

De acuerdo con la información que compartió en aquel momento Sabih Khan, director de operaciones de Apple, estos servidores se encargan de alimentar los servicios de Apple Intelligence, así como los de Private Cloud Compute de la empresa y modifica un ciclo de producción completo, pues antes este tipo de componentes se fabricaban en el extranjero.

“Nuestros equipos han hecho un trabajo increíble acelerando las obras para poner en funcionamiento la nueva fábrica de Houston antes de lo previsto y planeamos seguir ampliando las instalaciones para aumentar la producción el próximo año”, comentó Khan a través de un comunicado.