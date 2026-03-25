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Servicios, el blindaje de 112,831 mdd de Apple frente a la crisis de la RAM

Aunque los precios de RAM aumentarán a lo largo del 2026, la empresa tiene una estrategia en su software que le permite no subir los costos de sus equipos.
mié 25 marzo 2026 03:00 PM
La crisis de RAM apenas 'rasguña' a Apple: los servicios respaldan las ganancias de la empresa con 112,831 mdd
Este segmento incluye plataformas como Apple Music, iCloud, Apple TV+ y la App Store, que en conjunto generan ingresos recurrentes, incluso superándose cada trimestre, y menos expuestos a la volatilidad de los componentes físicos. (Foto: Apple)

La presión sobre la cadena de suministro de memoria está sacudiendo a la industria tecnológica. En un contexto donde los precios de la DRAM van a la alza, los fabricantes de dispositivos enfrentan un escenario complejo que, se prevé, se traducirá en equipos más caros para el consumidor. Sin embargo, para Apple el impacto no es tan fuerte, gracias a su negocio de servicios que emerge como un amortiguador clave.

De acuerdo con firmas de análisis de datos como TrendForce, el costo de la memoria RAM podría incrementarse hasta 30% en ciertos segmentos durante 2026, impulsado por la demanda de la IA y centros de datos. Esto presiona directamente a fabricantes de smartphones, PCs y consolas, donde la memoria representa una parte relevante del costo total.

En este entorno, compañías altamente dependientes del hardware enfrentan márgenes más estrechos o la necesidad de trasladar costos al consumidor. Pero Apple juega con una ventaja distinta, pues durante la última década construyó un modelo de ingresos diversificado que le permite no elevar precios.

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La RAM no dispara precios en Apple

Hace unas semanas, Apple presentó el iPhone 17e a un precio inicial de 599 dólares, el mismo que la versión del año pasado. El iPad Air con mejoras en su chips mantuvo el mismo costo que la versión anterior e incluso la empresa lanzó la computadora MacBook Neo a 599 dólares.

Esto es resultado de un buen comportamiento financiero en la vertical de Servicios. Según cifras de sus reportes trimestrales, Apple consolidó a esta división como una de las más rentables. En el año fiscal 2025, por ejemplo, la compañía reportó ingresos por servicios superiores a los 122,00 millones de dólares.

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Este segmento incluye plataformas como Apple Music, iCloud, Apple TV+ y la App Store, que en conjunto generan ingresos recurrentes, incluso superándose cada trimestre, y menos expuestos a la volatilidad de los componentes físicos.

“Los servicios de Apple tuvieron un año estelar en el que recibieron prestaciones revolucionarias y pulverizaron récords. Las cifras reflejan el increíble entusiasmo de nuestros clientes”, comentó Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple.

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Desde la óptica del mercado, esta apuesta de Apple por los servicios también responde al estancamiento de la industria de smartphones. De acuerdo con IDC, el crecimiento global de teléfonos se ha desacelerado, con aumentos de apenas 2% en 2025 y proyecciones moderadas para este año, lo que limita el potencial de expansión basado únicamente en ventas de dispositivos.

En paralelo, Counterpoint Research señala que los usuarios están extendiendo el ciclo de vida de sus teléfonos, lo que reduce la frecuencia de compra y presiona a los fabricantes a encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Ahí es donde Apple adelanta el terreno, ya que su estrategia no solo consiste en vender dispositivos, sino en monetizar la base instalada a través de servicios digitales. Es decir, si el hardware se encarece por factores como la RAM, la compañía puede compensar con ingresos de mayor margen.

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Apple está bien posicionada frente a los proveedores

Otro factor clave que resalta TrendForce es que los grandes fabricantes se benefician de las alianzas a largo plazo con sus proveedores, lo que les permite asegurar más fácilmente una distribución estable de componentes, además de mantener precios competitivos, mientras que empresas más pequeñas no cuentan con la economía para enfrentar los aumentos de costos.

Eso sí, Apple no es totalmente inmune, pues en febrero aceptó que había perdido parte de su capacidad de negociación con el proveedor de memoria NAND Kioxia, por lo que ahora tiene que negociar los términos de su proveeduría cada seis meses en lugar de cada año.

A pesar de ello, la crisis de RAM es más manejable en comparación con empresas que dependen casi exclusivamente de la venta de hardware, pues mientras otros fabricantes podrían ver reducidos sus márgenes o enfrentar caídas en demanda por precios más altos, Apple cuenta con una base de ingresos recurrentes que actúa como colchón financiero.

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Apple Inc Smartphones Inteligencia artificial IPhone

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