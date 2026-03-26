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Aspiradoras que suben escalones: la apuesta de Dreame en México

Dreame alista en México el lanzamiento de su portafolio presentado en el CES 2026. Incluye un robot que sube escaleras y un purificador de aire premiado.
jue 26 marzo 2026 04:00 PM
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La integración de inteligencia artificial es el hilo conductor de toda la oferta, desde aspiradoras que reconocen el tipo de suciedad hasta purificadores que reaccionan automáticamente a su entorno. (Foto: Dreame)

La tecnológica china Dreame reveló que hará una serie de lanzamientos en México para el primer semestre del año, encabezados por una aspiradora robot capaz de subir escalones y un purificador de aire premiado en el CES 2026.

De acuerdo con Claudio Ibarrola, country manager de la empresa en México, los anuncios marcan un paso relevante para una marca que, aunque lleva apenas alrededor de dos años en el país, “ha apostado por diferenciarse con innovación” en categorías cada vez más competidas como la limpieza inteligente.

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Nuevos lanzamientos de Dreame en México

El producto insignia del lanzamiento es la X60 Ultra Max Complete, una aspiradora robot que tiene la capacidad de subir escalones de hasta 4.5 centímetros. Este dispositivo integra sensores duales para navegación avanzada y sistemas de inteligencia artificial que identifican desde objetos hasta líquidos en el suelo, ajustando automáticamente su comportamiento.

“Sabe exactamente cómo cambiar la forma de aspirado; si detecta un líquido, baja las mopas para trapear”, explicó Carlo Dubón Rocha, director de marketing y comunicación de la empresa en México.

El equipo incorpora funciones como autolimpieza con agua caliente y carga rápida, con lo que busca reducir al mínimo la intervención del usuario. Este modelo llegará al mercado mexicano con un precio cercano a los 50,000 pesos, posicionándose como uno de los dispositivos más avanzados pero también más costosos dentro de su categoría.

El otro gran protagonista del evento fue el purificador de aire Furcatch FP10, el cual fue reconocido con el premio a la innovación en el CES 2026. La compañía atribuye este premio a su sistema de filtración renovado, que elimina los llamados “puntos ciegos” mediante un mecanismo de rotación continua.

Una de las innovaciones más destacadas es su enfoque en hogares con mascotas, pues a diferencia de otros equipos, este purificador no solo captura el pelo, sino que evita que vuelva a circular en el ambiente gracias a un depósito especial para éste.

Además, el sistema integra monitoreo en tiempo real de la calidad del aire mediante una aplicación, que ajusta automáticamente la potencia del dispositivo según los niveles de contaminación. A esto se suma una tecnología diseñada para evitar malos olores al liberar el aire filtrado, un problema común en este tipo de productos. Sin embargo, para este caso la compañía no reveló el precio.

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Un ecosistema que se expande, pero con foco en el hogar

Estos lanzamientos forman parte de un calendario dividido en dos fases: en abril, Dreame introducirá su aspiradora robot insignia, purificadores de aire, una secadora de cabello y dispositivos de seguridad para el hogar. Para junio, el portafolio se ampliará con una aspiradora seco-húmedo, una cámara de deporte y gadgets para el cuidado de mascotas.

Aunque la marca también incursiona en categorías como cuidado personal y seguridad, el enfoque principal se mantiene en el hogar conectado. La integración de inteligencia artificial es el hilo conductor de toda la oferta, desde aspiradoras que reconocen el tipo de suciedad hasta purificadores que reaccionan automáticamente a su entorno.

“Ya no es un plus tener inteligencia artificial en los productos, es un básico”, afirmó Ibarrola en entrevista, al subrayar que el objetivo es hacer más eficiente la vida dentro del hogar y reducir la intervención del usuario.

Estas apuestas, aseguró Ibarrola, revelan que la marca tiene el objetivo de permanecer y crecer en México con una visión a futuro de llevar la automatización doméstica a un punto donde los dispositivos no solo ejecuten tareas, sino que tomen decisiones por sí mismos.

México se ha convertido en un terreno particularmente fértil para este tipo de tecnología, lo que explica el crecimiento acelerado de Dreame en el país. De acuerdo con Ibarrola en apenas dos años de presencia formal en el territorio, la compañía ha logrado duplicar sus ventas año contra año y expandir su presencia en canales físicos y digitales, ganando terreno en una categoría tradicionalmente dominada por marcas más establecidas. Este desempeño también responde a un mercado en expansión, pues cada vez más hogares mexicanos incorporan dispositivos conectados y soluciones de automatización, impulsados por una mayor penetración de internet y una creciente demanda por tecnología que ahorre tiempo en las tareas domésticas.

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Smart Home Inteligencia artificial

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