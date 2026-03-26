Aspiradoras que suben escalones: la apuesta de Dreame en México

Nuevos lanzamientos de Dreame en México

El producto insignia del lanzamiento es la X60 Ultra Max Complete, una aspiradora robot que tiene la capacidad de subir escalones de hasta 4.5 centímetros. Este dispositivo integra sensores duales para navegación avanzada y sistemas de inteligencia artificial que identifican desde objetos hasta líquidos en el suelo, ajustando automáticamente su comportamiento.

“Sabe exactamente cómo cambiar la forma de aspirado; si detecta un líquido, baja las mopas para trapear”, explicó Carlo Dubón Rocha, director de marketing y comunicación de la empresa en México.

El equipo incorpora funciones como autolimpieza con agua caliente y carga rápida, con lo que busca reducir al mínimo la intervención del usuario. Este modelo llegará al mercado mexicano con un precio cercano a los 50,000 pesos, posicionándose como uno de los dispositivos más avanzados pero también más costosos dentro de su categoría.

El otro gran protagonista del evento fue el purificador de aire Furcatch FP10, el cual fue reconocido con el premio a la innovación en el CES 2026. La compañía atribuye este premio a su sistema de filtración renovado, que elimina los llamados “puntos ciegos” mediante un mecanismo de rotación continua.

Una de las innovaciones más destacadas es su enfoque en hogares con mascotas, pues a diferencia de otros equipos, este purificador no solo captura el pelo, sino que evita que vuelva a circular en el ambiente gracias a un depósito especial para éste.

Además, el sistema integra monitoreo en tiempo real de la calidad del aire mediante una aplicación, que ajusta automáticamente la potencia del dispositivo según los niveles de contaminación. A esto se suma una tecnología diseñada para evitar malos olores al liberar el aire filtrado, un problema común en este tipo de productos. Sin embargo, para este caso la compañía no reveló el precio.