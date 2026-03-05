InDrive dará créditos y otros servicios financieros para competir frente a Didi y otras superapps

Rafael Garza, director general de la compañía en México, dice en entrevista que la movilidad funciona como la puerta de entrada para dicha apuesta.

“Somos la llave de acceso para muchos usuarios que no habían utilizado antes una plataforma digital”, afirma. A partir de ahí, el objetivo no es solo crecer en trayectos, sino ampliar la relación con el usuario dentro de una misma aplicación.

De app de viajes a superapp

Las superapps son aplicaciones “todo en uno” que concentran múltiples servicios —transporte, pagos, comercio electrónico, mensajería y productos financieros— dentro de un mismo entorno digital. El modelo ha tenido especial éxito en Asia, con referentes como WeChat, Alipay y DiDi, que evolucionaron de funciones específicas a ecosistemas digitales integrales.

Latinoamérica todavía construye su versión de la superapp, aunque ya hay ejemplos en distintos sectores: en movilidad está DiDi y en retail Mercado Libre. Para Garza, inDrive ya dio los primeros pasos, pues además de viajes urbanos, la plataforma integra envíos —tanto de mensajería como de flete— y ha comenzado a ofrecer préstamos digitales para conductores.

“Si la definición de superapp es tener más de un servicio que le genere valor al usuario dentro de la misma plataforma, nosotros ya estamos ahí”, señala Garza.

La estrategia de inDrive, dice, no pasa por acumular funciones de manera indiscriminada, sino por añadir verticales que tengan sentido en mercados emergentes. En México, donde el acceso al crédito formal es limitado y el uso de efectivo sigue siendo predominante, integrar servicios financieros y soluciones logísticas dentro de una app de movilidad puede convertirse, desde la visión de Garza, en una extensión natural del servicio principal.