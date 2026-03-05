Publicidad

Tecnología

inDrive apuesta por la negociación para convertirse en superapp en México

La plataforma busca ampliar su oferta con envíos y préstamos digitales, usando la movilidad como puerta de entrada en un mercado con baja bancarización y alta informalidad.
jue 05 marzo 2026 10:35 AM
InDrive dará créditos y otros servicios financieros para competir frente a Didi y otras superapps
En entrevista, Rafael Garza, director general de la compañía en México, sostiene que la movilidad funciona como la puerta de entrada para dicha apuesta. (Foto: Selene Ramírez)

La nueva batalla en el mercado mexicano de movilidad no se libra solo en la tarifa, sino en la capacidad de construir un ecosistema digital más amplio que integre servicios financieros, envíos y otros productos dentro de una misma plataforma.

En este tablero, inDrive quiere ir más allá del transporte y posicionarse como una futura superapp en el país, donde la bancarización es desigual y la adopción digital aún es fragmentada.

Rafael Garza, director general de la compañía en México, dice en entrevista que la movilidad funciona como la puerta de entrada para dicha apuesta.

“Somos la llave de acceso para muchos usuarios que no habían utilizado antes una plataforma digital”, afirma. A partir de ahí, el objetivo no es solo crecer en trayectos, sino ampliar la relación con el usuario dentro de una misma aplicación.

De app de viajes a superapp

Las superapps son aplicaciones “todo en uno” que concentran múltiples servicios —transporte, pagos, comercio electrónico, mensajería y productos financieros— dentro de un mismo entorno digital. El modelo ha tenido especial éxito en Asia, con referentes como WeChat, Alipay y DiDi, que evolucionaron de funciones específicas a ecosistemas digitales integrales.

Latinoamérica todavía construye su versión de la superapp, aunque ya hay ejemplos en distintos sectores: en movilidad está DiDi y en retail Mercado Libre. Para Garza, inDrive ya dio los primeros pasos, pues además de viajes urbanos, la plataforma integra envíos —tanto de mensajería como de flete— y ha comenzado a ofrecer préstamos digitales para conductores.

“Si la definición de superapp es tener más de un servicio que le genere valor al usuario dentro de la misma plataforma, nosotros ya estamos ahí”, señala Garza.

La estrategia de inDrive, dice, no pasa por acumular funciones de manera indiscriminada, sino por añadir verticales que tengan sentido en mercados emergentes. En México, donde el acceso al crédito formal es limitado y el uso de efectivo sigue siendo predominante, integrar servicios financieros y soluciones logísticas dentro de una app de movilidad puede convertirse, desde la visión de Garza, en una extensión natural del servicio principal.

El mercado global respalda esa apuesta. De acuerdo con Grand View Research, el sector de superapps fue valuado en más de 121,000 millones de dólares en 2025 y se proyecta que supere los 968,000 millones en 2033, impulsado por la digitalización acelerada y la integración de servicios financieros.

La movilidad funciona como el ancla del modelo, al ser un servicio de alta recurrencia que permite construir una base de usuarios activa sobre la cual se pueden montar nuevas capas de negocio.

La negociación como ventaja competitiva

En un mercado dominado por gigantes globales como Uber y DiDi, competir únicamente por escala o músculo financiero no es una estrategia viable para todos los jugadores. Frente a gigantes como Uber y DiDi, inDrive considera que su principal diferenciador no es el tamaño, sino su modelo, el cual se distingue por permitir la negociación directa de la tarifa entre conductor y pasajero.

De acuerdo con el estudio The impact of negotiated pricing on ride-hailing platforms in emerging markets, elaborado por Oxford Economics, este esquema puede ampliar el acceso a la movilidad y mejorar la eficiencia del mercado, y por ende atraer usuarios.

La investigación argumenta que, aunque los sistemas algorítmicos y la fijación dinámica de precios han dominado la industria durante dos décadas, presentan limitaciones en mercados con alta variabilidad de ingresos, distancias y condiciones geográficas. En esos contextos, un precio único determinado por algoritmo puede no reflejar el valor real del viaje para ninguna de las partes, lo que deja trayectos sin concretarse.

Desde la perspectiva de los usuarios, 55% de los pasajeros en Latinoamérica consideró que los viajes negociados resultaban más asequibles que los de otras plataformas, mientras que 66% de los conductores afirmó que la negociación les ayudó a obtener mejores ingresos.

Para Garza, ese equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad es clave para sostener la expansión hacia nuevos servicios. “No hay un algoritmo oculto que modifique la tarifa por variables que el usuario no conoce. Es una negociación clara”, sostiene.

La negociación no es solo una característica operativa: es la base con la que la empresa busca consolidar una comunidad de usuarios recurrentes, clave para evolucionar hacia un ecosistema más amplio y alcanzar la meta de convertirse en superapp.

A nivel global, la plataforma opera en 1,065 ciudades de 48 países y ha superado las 400 millones de descargas, con más de 8,000 millones de transacciones completadas.

La empresa reporta en México un crecimiento anual cercano al 20% en número de viajes año contra año, impulsado principalmente por recomendación boca a boca. Más que una guerra de tarifas, la apuesta es construir permanencia dentro de la aplicación, concluye Garza.

