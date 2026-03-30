Hay un virus que ataca iOS desde 2025: cómo proteger tu iPhone para evitar que sea atacado

Sin embargo, Google Threat Intelligence Group identificó a DarkSword como una cadena completa de explotación para iPhone, utilizada desde al menos noviembre de 2025 por varios actores, incluidos proveedores de vigilancia comercial. Según el informe, la cadena afectaba iOS 18.4 a 18.7 y quedó parchada con iOS 26.3, aunque varias vulnerabilidades habían sido corregidas antes.

iVerify dijo que esta cadena fue observada en Ucrania contra equipos con iOS 18.4 a 18.6.2 y calculó que esas versiones seguían presentes en hasta 270 millones de dispositivos. La empresa añadió que DarkSword y Coruna, otra cadena detectada este mismo mes, son fáciles de reutilizar y desplegar de nuevo.

De acuerdo con medios que dieron seguimiento al tema, DarkSword fue filtrada en GitHub y según investigadores de iVerify, los archivos publicados eran simplemente HTML y JavaScript, lo que permitiría a terceros copiarlos y montarlos en un servidor en poco tiempo, sin necesidad de experiencia profunda en iOS. Esto significa que ciberdelincuentes con poco conocimiento técnico pueden aprovechar esta vulnerabilidad.

Aunque Apple ya lanzó el parche para evitar que los usuarios queden vulnerables, muchos usuarios siguen sin tener la última versión en sus dispositivos, además de que algunos equipos ya son más viejos y no reciben la actualización.