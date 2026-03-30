Mistral AI, el competidor europeo de OpenAI, instalará un data center en París

El laboratorio francés de Inteligencia Artificial, Mistral AI, construirá un nuevo centro de datos cerca de París, el cual funcionará con chips de Nvidia. Esto luego de que la empresa logró recaudar 830 millones de dólares en financiación mediante deuda.

“Ampliar nuestra infraestructura en Europa es fundamental para empoderar a nuestros clientes y garantizar que la innovación y la autonomía en IA sigan siendo el eje central de Europa”, comentó Arthur Mensch, director ejecutivo de la compañía en un comunicado.

De acuerdo con un reporte de Reuters, se planea completar la construcción del centro de datos en Bruyères-le-Châtel, una localidad a 40 kilómetros de París, y ponerlo en funcionamiento en el segundo trimestre de este año.