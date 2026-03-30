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Mistral AI, el competidor europeo de OpenAI, instalará un data center en París

La startup francesa recaudó 830 mdd para esta instalación que funcionará con chips de IA avanzados de Nvidia.
lun 30 marzo 2026 10:00 AM
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Mistral AI, aunque tiene pocos reflectores, es una de las pocas empresas europeas que trabajan en el desarrollo de modelos fundamentales de IA e incluso es uno de los competidores más importantes de OpenAI o Anthropic. (Foto: Thomas Fuller/NurPhoto/AFP)

El laboratorio francés de Inteligencia Artificial, Mistral AI, construirá un nuevo centro de datos cerca de París, el cual funcionará con chips de Nvidia. Esto luego de que la empresa logró recaudar 830 millones de dólares en financiación mediante deuda.

“Ampliar nuestra infraestructura en Europa es fundamental para empoderar a nuestros clientes y garantizar que la innovación y la autonomía en IA sigan siendo el eje central de Europa”, comentó Arthur Mensch, director ejecutivo de la compañía en un comunicado.

De acuerdo con un reporte de Reuters, se planea completar la construcción del centro de datos en Bruyères-le-Châtel, una localidad a 40 kilómetros de París, y ponerlo en funcionamiento en el segundo trimestre de este año.

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“Seguiremos invirtiendo en este ámbito, dada la creciente y sostenida demanda de gobiernos, empresas e instituciones de investigación que buscan crear su propio entorno de IA personalizado, en lugar de depender de proveedores de servicios en la nube de terceros”, complementó.

Mistral AI, aunque tiene pocos reflectores, es una de las pocas empresas europeas que trabajan en el desarrollo de modelos fundamentales de IA e incluso es uno de los competidores más importantes de OpenAI o Anthropic en Europa aunque, eso sí, con un presupuesto menor.

En febrero, la empresa anunció un plan de 1,200 millones de euros para construir centros de datos y capacidad de procesamiento en Suecia y de acuerdo con datos de la plataforma de rastreo de transacciones Dealroom, desde su fundación en 2023 ha recaudado alrededor de 2,900 millones de dólares.

Sin embargo, en comparación con las grandes startups del sector, las cifras de Mistral AI aún están muy lejos. OpenAI, según las cifras de Dealroom, ha conseguido más de 180,000 millones de dólares a lo largo de su historia, mientras que Anthropic ha obtenido 59,000 millones de dólares.

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A pesar de ello, las compañías europeas se están convirtiendo en un objetivo de financiación a gran escala por parte de los inversores. Tan solo en lo que va del 2026, empresas como la especializada en centros de datos, Nscale, o la de autos autónomos, Wayve, han recaudado 2,000 millones y 1,200 millones de dólares.

Nvidia trabajará con Mistral AI

Otra señal de la creciente relevancia de Mistral AI en el panorama de la inteligencia artificial es que para este centro de datos trabajará con Nvidia para abastecer de chips alcanzados toda la infraestructura.

Según los detalles del anuncio, el centro de datos contará con 13,800 millones de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, en inglés) GB300 de Nvidia, con los que alcanzará una capacidad de 44 megavatios. El objetivo de Mistral es llevar a 200 megavatios en toda Europa para 2027.

Cabe resaltar que Nvidia no es la única empresa que está confiando en Mistral AI, pues además de su sociedad para esta instalación, la compañía también ha conseguido el apoyo y financiación de inversores como General Catalyst, a16z, Lightspeed, DST Global y ASML, entre más.

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Inteligencia artificial

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