Usuarios abandonan ChatGPT tras choque entre OpenAI y Anthropic

Por otro lado, Anthropic, la empresa cofundada por el ex fundador de OpenAI Dario Amodei, se negó a aceptar un uso irrestricto de Claude por parte del gobierno, especialmente en vigilancia doméstica y armamento autónomo tras el inicio del conflicto entre Irán y EU. Tras esa negativa, el Pentágono la etiquetó como riesgo de cadena de suministro y la administración impulsó su exclusión.

Este suceso generó que los usuarios de ChatGPT cancelaran su suscripción e incluso eliminaran la app.

Según datos de Sensor Tower, las desinstalaciones de la app móvil de ChatGPT en Estados Unidos se dispararon 295% desde el 28 de febrero, en un movimiento muy por encima de su comportamiento normal. Al mismo tiempo, las reseñas de una estrella aumentaron con fuerza.

Aunque no hay un dato más reciente, Statcounter reportó que para febrero de 2026 la herramienta de OpenAI dominaba el mercado con 79.98%, seguida de Perplexity con 7.88%, Gemini 7.5%, Copilot 3.26% y Claude 1.37%, pero esto puede cambiar si la tendencia por desinstalar la app sigue.

