Usuarios abandonan ChatGPT tras choque entre OpenAI y Anthropic

El consumo consciente va más allá de saber la huella de carbono que genera comprar un producto, muchos usuarios buscan que las empresas que desarrollan productos sean congruentes entre su filosofía política y sus acciones. OpenAI en sus inicios fue una empresa que centraba el desarrollo de inteligencia artificial como un fin científico, sin embargo poco a poco cambió esta conversación.
En 2025 OpenAI firmó con el Pentágono porque decidió formalizar su giro hacia el negocio gubernamental y militar bajo la iniciativa OpenAI for Government, primero con un contrato de hasta 200 millones de dólares para prototipos de IA en áreas como ciberdefensa, salud militar y gestión administrativa, y después con un acuerdo para desplegar modelos en entornos clasificados en 2026.