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Usuarios abandonan ChatGPT tras choque entre OpenAI y Anthropic

Hasta febrero de 2026, el chatbot creado por Sam Altman concentraba el 79.98% del mercado, pero el giro hacia usos sensibles reactivó el debate sobre ética y confianza digital.
jue 26 marzo 2026 05:55 AM
usuarios borran chatgpt
A pesar de que los usuarios desinstalan el chatbot, OpenAI domina el sector. (Foto: Scott Olson/Getty Images)

El consumo consciente va más allá de saber la huella de carbono que genera comprar un producto, muchos usuarios buscan que las empresas que desarrollan productos sean congruentes entre su filosofía política y sus acciones. OpenAI en sus inicios fue una empresa que centraba el desarrollo de inteligencia artificial como un fin científico, sin embargo poco a poco cambió esta conversación.

En 2025 OpenAI firmó con el Pentágono porque decidió formalizar su giro hacia el negocio gubernamental y militar bajo la iniciativa OpenAI for Government, primero con un contrato de hasta 200 millones de dólares para prototipos de IA en áreas como ciberdefensa, salud militar y gestión administrativa, y después con un acuerdo para desplegar modelos en entornos clasificados en 2026.

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Por otro lado, Anthropic, la empresa cofundada por el ex fundador de OpenAI Dario Amodei, se negó a aceptar un uso irrestricto de Claude por parte del gobierno, especialmente en vigilancia doméstica y armamento autónomo tras el inicio del conflicto entre Irán y EU. Tras esa negativa, el Pentágono la etiquetó como riesgo de cadena de suministro y la administración impulsó su exclusión.

Este suceso generó que los usuarios de ChatGPT cancelaran su suscripción e incluso eliminaran la app.

Según datos de Sensor Tower, las desinstalaciones de la app móvil de ChatGPT en Estados Unidos se dispararon 295% desde el 28 de febrero, en un movimiento muy por encima de su comportamiento normal. Al mismo tiempo, las reseñas de una estrella aumentaron con fuerza.

Aunque no hay un dato más reciente, Statcounter reportó que para febrero de 2026 la herramienta de OpenAI dominaba el mercado con 79.98%, seguida de Perplexity con 7.88%, Gemini 7.5%, Copilot 3.26% y Claude 1.37%, pero esto puede cambiar si la tendencia por desinstalar la app sigue.

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“Los usuarios hacen diversas tareas con estas aplicaciones, desde gestionar sus contenidos hasta hacer investigación, por ello la relevancia de que sus políticas sean más cercanas a sus ideales”, señaló un análisis de Metricool.

Claude escaló al número uno del App Store de Apple en Estados Unidos en medio del choque con el Pentágono y después siguió mostrando una inercia favorable en descargas, que sigue hasta marzo.

En febrero de 2026, la empresa lanzó Claude Opus 4.6 y Claude Sonnet 4.6, que presentó como una mejora importante en codificación, uso de computadora, razonamiento de largo contexto, planeación agéntica y trabajo de conocimiento. Esa combinación importa porque muchos usuarios señalan que a pesar de ser más cautos en su desarrollo, siguen siendo innovadores.

Sin embargo, ChatGPT ronda entre 800 y 900 millones de usuarios activos semanales, una escala que ningún rival ha igualado.

Lo que también se evidencia con estos movimientos es que el mercado de IA de consumo entró en una fase nueva, donde se debe convencer al público de que la app merece ocupar un lugar tan íntimo en su vida digital.

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ChatGPT Inteligencia artificial OpenAI

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