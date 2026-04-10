En el mundo de la Inteligencia Artificial generativa también hay viralidad. HappyHorse-1.0, un modelo generador de videos, lo demuestra, ya que recientemente ha estado escalando posiciones entre las herramientas más populares y su creador por fin se reveló: se trata del gigante tecnológico chino, Alibaba.

HappyHorse-1.0 apareció alrededor del 7 de abril en la plataforma de evaluación y comparación, Artificial Analysis, sin la identificación tácita de su creador, sin embargo, llamó mucho la atención, porque rápidamente se ubicó en la cima de las clasificaciones tanto de generación de texto a video como de imagen a video.