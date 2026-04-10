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HappyHorse-1.0, el generador de video de Alibaba, vence a la IA de ByteDance

Con esta herramienta, el gigante asiático busca aprovechar un sector del mercado en el que la competencia, como OpenAI o ByteDance, ha encontrado obstáculos.
vie 10 abril 2026 12:00 PM
Alibaba, el gigante tecnológico detrás de HappyHorse-1.0
Actualmente, Alibaba es la empresa de computación en la nube más grande de China y es uno de los principales clientes de Nvidia; es por ello que desde hace unos años diversificó su cartera de productos para no depender de un único proveedor de tecnología. (Aly Song/REUTERS)

En el mundo de la Inteligencia Artificial generativa también hay viralidad. HappyHorse-1.0, un modelo generador de videos, lo demuestra, ya que recientemente ha estado escalando posiciones entre las herramientas más populares y su creador por fin se reveló: se trata del gigante tecnológico chino, Alibaba.

HappyHorse-1.0 apareció alrededor del 7 de abril en la plataforma de evaluación y comparación, Artificial Analysis, sin la identificación tácita de su creador, sin embargo, llamó mucho la atención, porque rápidamente se ubicó en la cima de las clasificaciones tanto de generación de texto a video como de imagen a video.

La herramienta incluso superó a Seedance , una IA de ByteDance que hizo su debut en febrero pasado, cuando generó polémica por las versiones hiperrealistas de actores de Hollywood en escenas de peleas coreografiadas con precisión cinematográfica.

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De hecho, el debut anónimo de HappyHorse-1.0 desató las especulaciones sobre si el desarrollador era una empresa china como Tencent o Alibaba, algo que se confirmó en X, donde se dio a conocer que el modelo fue creado por la Unidad de Innovación en IA de Alibaba.

Este generador de video puede crear resultados tanto con audio o sin él (tiene mejor rendimiento sin audio) y es compatible con siete idiomas: chino, inglés, japonés, coreano, alemán, francés y cantonés.

Alibaba apuesta por la generación de video

Si bien Alibaba había incluido herramientas de generación de video, principalmente a través de su modelo de lenguaje Qwen, que también cuenta con una aplicación de chatbot, esta nueva plataforma constituye una expansión más seria de su oferta, especialmente en un terreno en donde la competencia está alejándose.

OpenAI, por ejemplo, descontinuó oficialmente su plataforma de generación de video, Sora, bajo el argumento de un cambio estratégico hacia herramientas de programación, soluciones empresariales y desarrollo de IA general.

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ByteDance, por su parte, se vio obligada a pausar el despliegue del modelo Seedance 2.0, debido a las disputas por derechos de autor que involucraron a estudios de Hollywood y plataformas de streaming.

Alrededor de esta apuesta está la fuerte estrategia de Alibaba por la IA en todas sus presentaciones. El propio director ejecutivo de la compañía, Eddie Wu, ha sido vocal al respecto con declaraciones en donde sitúa a la IA como una prioridad central para la empresa.

Y es que Alibaba no solo es una empresa generadora de modelos, sino que también tiene participación en otras áreas de la cadena, como el diseño de chips, computación en la nube e infraestructura de centros de datos.

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Inteligencia artificial

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