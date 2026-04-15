“El costo promedio de una filtración de datos en salud es el más alto entre todas las industrias por décimo cuarto año consecutivo. A esto se suma el golpe operativo: tan sólo en Estados Unidos, cada día de inactividad por ransomware le cuesta al sector salud 1.9 millones de dólares, con incidentes que duran en promedio 17 días”, precisa el reporte IBM Cost of a Data Breach Report 2025.

El caso de Change Healthcare terminó de fijar esa realidad en la memoria del sector. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos actualizó en julio de 2025 que el ataque había impactado a aproximadamente 192.7 millones de personas, lo que encendió la alerta de los especialistas de ciberseguridad sobre esta tendencia en el cibercrimen.

“ara el sector salud, el riesgo ya no es sólo una filtración, sino que un atacante puede comprometer sistemas críticos sin que el usuario siquiera haga clic", apuntó Víctor Ruiz, CEO de Silikn, una firma de ciberseguridad que ha hablado sobre el crecimiento de las vulneraciones de organismos sanitarios, como la del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con el especialista, el IMSS ha enfrentado diversos incidentes de ciberseguridad en los últimos años, sin que el gobierno de México haya demostrado una atención prioritaria a su protección. Entre los casos más relevantes se encuentran un ataque de ransomware en 2019 que interrumpió servicios esenciales debido a vulnerabilidades en sistemas desactualizados, y una filtración en 2021 donde bases de datos con información personal de afiliados fueron puestas a la venta en internet.