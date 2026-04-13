Caso GTA 6: Rockstar es extorsionada por ciberataque y responde ante la amenaza de filtrar datos

Rockstar, el estudio responsable de Grand Theft Auto VI, una vez más está en problemas relacionados con ciberseguridad. Hace un par de días, la empresa informó que había sido blanco de un ciberataque y ahora el grupo que se adjudicó la ofensiva lanzó la amenaza de publicar todos los datos robados.

El grupo de ciberatacantes ShinyHunters afirmó ser el responsable de dicho ataque en el que tuvieron acceso a servidores de Rockstar, gestionados por un proveedor de servicios en la nube externo y que ante las negativas de pagar por su rescate, publicarán el material robado el 14 de abril.

La compañía reconoció la vulnerabilidad a sus sistemas, pero también restó importancia a la brecha de seguridad, bajo el argumento de que “no tiene ningún impacto en nuestra organización ni en nuestros jugadores”.