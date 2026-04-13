Caso GTA 6: Rockstar es extorsionada por ciberataque y responde ante la amenaza de filtrar datos

Kurtaj, quien publicó gran parte del contenido que robó y era parte del grupo de ciberdelincuentes Lapsus$, fue internado indefinidamente en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, debido a que un tribunal determinó que no estaba en condiciones de ser juzgado debido a su autismo severo.
Rockstar no debería pagar para recuperar su información
El robo de información para su posterior extorsión sigue siendo una amenaza importante para las empresas. Según el informe Ciberinteligencia de amenazas, elaborado por NTT Data, el ransomware y los modelos de extorsión basados en datos alcanzaron un alto nivel de madurez operativa.
Y es que el documento afirma que ya creció el uso de técnicas de extorsión, pues las campañas ahora combinan automatización, robo selectivo de información sensible, presión pública escalonada y explotación reputacional.
“Estamos frente a un cambio de paradigma: los ataques ya no buscan solo interrumpir, sino
condicionar decisiones, procesos y estrategias de largo plazo: la gestión eficaz del riesgo exige una aproximación integral, orientada a la detección contextual, la resiliencia y la anticipación estratégica frente a amenazas persistentes y altamente adaptativas”, señaló María Pilar Torres Bruna, líder de ciberseguridad en NTT Data.
A pesar de las exigencias y amenazas de los grupos de ciberdelincuentes, pagar por el rescate de la información no es una buena estrategia, pues sigue alimentando al sector y no existe garantía de que esa información vuelva a estar segura.
Según datos de CrowdStrike, el 83% de las víctimas que pagaron el rescate volvieron a sufrir ataques, lo que demuestra que pagar no garantiza la seguridad y, a menudo, convierte a la organización en un objetivo recurrente.