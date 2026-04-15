Roblox tendrá nueva suscripción, mientras en México hay retos de seguridad

La empresa presenta el producto como una forma de dar “más valor” a sus usuarios más comprometidos y de seguir “brindando soporte a los creadores dentro de la app”, con descuentos en artículos dentro del juego, servidores privados y transferencias de Robux sin comisiones para ciertos casos.

Al mismo tiempo, Roblox actualiza desde esa misma fecha sus términos y su política de privacidad para reflejar cambios en sus suscripciones y para aclarar la moderación de contenido comercial y quién puede ver anuncios personalizados y no personalizados.

En junio, la firma lanzará las cuentas Roblox Kids para usuarios de 5 a 8 años y Roblox Select para quienes tienen entre 9 y 15. Para que un juego aparezca en esos entornos destinados a menores de 16 años, Roblox exige tres filtros: verificación de identidad del creador, autenticación de dos pasos y una suscripción activa a Roblox Plus, además de evaluación continua y clasificación de madurez del contenido.

Lo decisivo es que la nueva barrera no es solo etaria, sino también económica y de cumplimiento para quien quiere entrar al catálogo infantil.

En su anuncio oficial, Roblox asegura que el bienestar de su comunidad es su prioridad más alta y recuerda que ya convirtió la comprobación de edad en requisito para acceder al chat, con más de 50% de sus usuarios diarios globales y 65% de los de Estados Unidos habiendo pasado por ese proceso. Sin embargo, en México, existe una brecha en los hábitos de los usuarios.