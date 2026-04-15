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Roblox tendrá nueva suscripción, mientras en México hay retos de seguridad

La suscripción que entra en vigor el 30 de abril ayudará a tener más certeza en la interacción al interior de la plataforma, usada mayormente por menores de edad.
mié 15 abril 2026 12:05 PM
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A partir del 30 de abril, Roblox tendrá nuevos filtros y membresías para acceder a su servicio. (Kenneth Cheung/Getty Images)

La discusión en torno al acceso de menores de edad a redes sociales, así como a plataformas como Roblox, se agudizó en los últimos meses. En México, la necesidad de discutir sobre estos temas tiene un trasfondo en los datos. En 2024, un 83.1% de la población de 6 años y más usó internet, y entre los adolescentes de 12 a 17 años la proporción llegó a 95.1%, según el Inegi.

Por eso, el cambio del 30 de abril anunciado por la plataforma puede ayudar a tener más filtros de seguridad. Ese día Roblox Plus estará disponible globalmente por 4.99 dólares al mes, mientras que Roblox Premium dejará de venderse a nuevos usuarios.

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La empresa presenta el producto como una forma de dar “más valor” a sus usuarios más comprometidos y de seguir “brindando soporte a los creadores dentro de la app”, con descuentos en artículos dentro del juego, servidores privados y transferencias de Robux sin comisiones para ciertos casos.

Al mismo tiempo, Roblox actualiza desde esa misma fecha sus términos y su política de privacidad para reflejar cambios en sus suscripciones y para aclarar la moderación de contenido comercial y quién puede ver anuncios personalizados y no personalizados.

En junio, la firma lanzará las cuentas Roblox Kids para usuarios de 5 a 8 años y Roblox Select para quienes tienen entre 9 y 15. Para que un juego aparezca en esos entornos destinados a menores de 16 años, Roblox exige tres filtros: verificación de identidad del creador, autenticación de dos pasos y una suscripción activa a Roblox Plus, además de evaluación continua y clasificación de madurez del contenido.

Lo decisivo es que la nueva barrera no es solo etaria, sino también económica y de cumplimiento para quien quiere entrar al catálogo infantil.

En su anuncio oficial, Roblox asegura que el bienestar de su comunidad es su prioridad más alta y recuerda que ya convirtió la comprobación de edad en requisito para acceder al chat, con más de 50% de sus usuarios diarios globales y 65% de los de Estados Unidos habiendo pasado por ese proceso. Sin embargo, en México, existe una brecha en los hábitos de los usuarios.

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El IFT reportó en 2024 que el teléfono móvil fue el dispositivo más utilizado para jugar, con 85.1%, y que entre quienes juegan en móvil 71.4% prefiere versiones gratuitas. En el mismo reporte, el instituto ubicó en 68.7 millones a los gamers de 6 años o más en México al primer semestre de 2024, con datos de The CIU.

Un estudio de Penn State University presentado en CHI 2025, titulado The System is Made to Inherently Push Child Gambling in my Opinion, entrevistó a 20 creadores de Roblox y encontró que éstos observaban en sus juegos riesgos como diseños engañosos dirigidos a niños, mecánicas parecidas a apuestas, abuso sexual y estafas.

Por ello, en febrero de 2026 se presentó en el Sistema de Información Legislativa una iniciativa para obligar a ciertas plataformas digitales de interacción social a implementar mecanismos de verificación de edad previos al registro, con énfasis en proporcionalidad y protección de datos personales.

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