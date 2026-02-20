Publicidad

Tecnología

Tras dominar los lentes inteligentes, Meta apostaría por un smartwatch

De acuerdo con The Information, el reloj inteligente de Meta buscaría complementar sus smart glasses y fortalecer la estrategia de dispositivos conectados de la compañía.
vie 20 febrero 2026 10:00 AM
Meta apostará por lentes inteligentes
De acuerdo con un reporte de The Information, Meta se prepara para lanzar un smartwatch con funciones fitness y una profunda compatibilidad con sus lentes inteligentes. (Foto: Meta)

El éxito de Meta con sus lentes inteligentes es innegable. De acuerdo con datos de Counterpoint, la participación de la empresa en esta industria es superior al 70% y el propio Mark Zuckerberg admitió que un futuro sin estos dispositivos es “difícil de imaginar” . Por ello, la firma está explorando lanzar al mercado un nuevo gadget complementario: un reloj inteligente.

De acuerdo con un reporte de The Information, Meta se prepara para lanzar un smartwatch con funciones fitness y una profunda compatibilidad con sus lentes inteligentes, el cual se lanzaría a finales de este año, según las fuentes anónimas que consultó el medio estadounidense.

Esta no es la primera vez que Meta considera un reloj inteligente como parte de su cartera de productos. En 2021 inició a trabajar en el proyecto, pero lo canceló en 2022, en medio de una serie de reducciones de costos que implementó Zuckerberg.

Sin embargo, los planes de este dispositivo se retomaron y tienen sentido ahora que la colaboración con Essilor Luxottica, fabricante de Ray-Ban está en su mayor punto de éxito, pues de acuerdo con cifras oficiales, los diferentes tipos de lentes inteligentes de Meta vendieron 6 millones de unidades tan solo en 2025.

Actualmente, la versión más reciente, los Ray-Ban Display, que incluyen una pantalla y una banda neuronal en la muñeca para controlar diferentes aplicaciones, también se convirtieron en un éxito para la empresa, hasta el punto de no poder abastecer toda la demanda que el equipo tiene.

En este sentido, de acuerdo con declaraciones que Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta dio a CNET, para la empresa tiene sentido incluir un reloj inteligente que se complemente en funciones con las gafas.

¿Qué se sabe del reloj de Meta?

Aunque la empresa no ha dado declaraciones al respecto, el informe apunta que el dispositivo se llama internamente Malibu 2 y que integrará el asistente de Meta AI, por lo que tendrá funciones de interacción por voz y gestión inteligente de información.

Por otra parte, también se espera que integre capacidades de monitoreo de salud, no obstante, esto genera preocupación, debido a que los smartwatches pueden tener conocimiento de información como ritmo cardiaco, niveles de estrés o actividad física, data que se pueden complementar con el ecosistema de redes sociales y publicidad de Meta.

A pesar de ello, Meta no es la única compañía que quiere generar un ecosistema en donde se conjunten varios gadgets. El equipo de Realidad Mixta de Google está trabajando en unos lentes inteligentes que serán compatibles con los relojes Android.

Apple, por su parte, también planea lanzar unas gafas inteligentes al mercado, además de un supuesto nuevo dispositivo que conecte su Apple Watch y AirPods, el cual se asemejaría a un Pin de Inteligencia Artificial.

