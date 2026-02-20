Tras dominar los lentes inteligentes, Meta apostaría por un smartwatch

El éxito de Meta con sus lentes inteligentes es innegable. De acuerdo con datos de Counterpoint, la participación de la empresa en esta industria es superior al 70% y el propio Mark Zuckerberg admitió que un futuro sin estos dispositivos es “difícil de imaginar” . Por ello, la firma está explorando lanzar al mercado un nuevo gadget complementario: un reloj inteligente.

De acuerdo con un reporte de The Information, Meta se prepara para lanzar un smartwatch con funciones fitness y una profunda compatibilidad con sus lentes inteligentes, el cual se lanzaría a finales de este año, según las fuentes anónimas que consultó el medio estadounidense.

Esta no es la primera vez que Meta considera un reloj inteligente como parte de su cartera de productos. En 2021 inició a trabajar en el proyecto, pero lo canceló en 2022, en medio de una serie de reducciones de costos que implementó Zuckerberg.