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La IA dispara fraudes por 442,000 mdd y ni los detectores logran frenarlos

El 57% de los adultos ya fue víctima. La sofisticación de los ataques crece más rápido que las herramientas para contenerlos, elevando el costo económico del cibercrimen.
vie 17 abril 2026 05:55 AM
Los detectores de IA no bastan: 5 de cada 10 adultos aún caen en estafas
“El texto es más difícil de evaluar porque, por lo general, una detección precisa requiere grandes cantidades de contenido. Los estafadores, por el contrario, tienden a utilizar mensajes cortos y urgentes”, puntualiza Virbickas. (Techa Tungateja/Getty Images)

Ya sea en contextos cotidianos o laborales, el uso de detectores de Inteligencia Artificial es cada vez mayor. De acuerdo con datos de NordVPN, las estafas relacionadas con IA le costaron a los usuarios de todo el mundo alrededor de 442,000 millones de dólares en 2025 y el problema se agrava.

La empresa especializada en ciberseguridad afirma que el 57% de los adultos en el mundo fue víctima de fraudes en 2025 y dado que la IA ofrece a los ciberdelincuentes la capacidad de crear mensajes de phishing personalizados y más sofisticados a gran escala, se prevé que estas cifras sigan aumentando.

Domininkas Virbickas, director de producto en NordVPN, explica que tanto en texto como en imágenes, los patrones de estafa más comunes se mantienen: suplantación de identidad, urgencia y presión para actuar sin pensar. No obstante, lo que cambia con la IA es el nivel de sofisticación del mensaje.

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Esta tecnología permite crear mensajes de texto, correos electrónicos e incluso capturas de pantalla que parecen mucho más pulidos, convincentes y personalizados que antes.

“Una alerta bancaria falsa, una actualización de entrega, una factura o una advertencia de cuenta ahora pueden parecer casi idénticas a un mensaje legítimo. Es por eso que las personas no deben confiar en un mensaje solo por lo profesional que se vea”, menciona Virbickas.

Ante este problema, las empresas de ciberseguridad, incluida la propia NordVPN, lanzaron sus herramientas de detección de IA , las cuales pueden ser útiles como una primera señal, apunta el especialista, pero no son infalibles.

“El texto es más difícil de evaluar, porque, por lo general, una detección precisa requiere grandes cantidades de contenido. Los estafadores, por el contrario, tienden a utilizar mensajes cortos y urgentes”, puntualiza Virbickas. Lo que a menudo los delata es una llamada a la acción, normalmente un enlace a un sitio web fraudulento”.

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También agrega que algunas herramientas pueden detectar textos generados por IA, pero existe la posibilidad de que marquen erróneamente textos escritos por humanos, incluyendo trabajos de hablantes no nativos de una lengua. “Es por eso que la detección de IA se utiliza mejor como parte de un proceso de revisión más amplio, no como un veredicto definitivo sobre si alguien utilizó IA”, sentencia.

Un entrenamiento del humano

El experto en innovación educativa, Enrique Dans, coincide en que estas plataformas pueden cometer errores y por ello sugiere que el humano debe entrenarse para detectar mejor el uso de IA y afinando su criterio para decidir cuándo es una plataforma que aporta a las labores diarias y cuándo no.

“Los detectores de texto escrito por IA no son una base válida para castigar a ningún estudiante”, escribe en su blog . “Que las escuelas integren IA no significa necesariamente renunciar a los valores. De hecho, organismos que marcan agenda internacional piden justo lo contrario: unir ética y práctica”.

Al respecto, el especialista refiere que la UNESCO busca una orientación de políticas centradas en el ser humano y desarrollo de capacidades docentes y estudiantiles para un uso responsable, con recomendaciones concretas para rediseñar enseñanza y evaluación.

Desde su perspectiva, la clave está en “entrenar” al humano a partir del rediseño de tareas para que el uso de IA esté permitido, declarado y guiado, además de aportar evidencias de ese proceso, como borradores, prompts, iteraciones, referencias, con la finalidad de que formen parte de la evaluación.

En un contexto de fraudes, Virbickas señala que la experiencia para detectar contenidos hechos con IA no proviene de memorizar un estilo de redacción. “Te entrenas haciéndote más difícil de manipular”, concluye. “Eso significa verificar de dónde proviene un mensaje, si el momento y el contexto tienen sentido, si otras fuentes confiables lo confirman y si el contenido te empuja a reaccionar emocionalmente o de forma inmediata”.

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Inteligencia artificial

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