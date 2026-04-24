HBO Max dirá adiós a las cuentas compartidas sin costo extra en México: anuncia precio por miembro adicional

¿Cómo agrego un miembro adicional?
El titular del plan de suscripción debe conocer el correo electrónico de la persona a quien quiere invitar, y debe ser la misma a la que tiene su cuenta en HBO Max. Sigue los siguientes pasos:
1. Ve a HBOMax.com/account e inicia sesión (si es necesario).
2. Elige Gestionar los miembros adicionales.
3. Elige Enviar invitación.
4. Ingresa el nombre y la dirección de correo electrónico de tu miembro adicional.
5. Elige Nuevo perfil o un perfil de adulto existente para transferir al miembro adicional (de esta manera, el miembro adicional puede conservar el historial de reproducciones y Mi lista de ese perfil).
Puedes transferir un perfil adulto a otra cuenta en cualquier momento.
6. Elige Enviar invitación.
Enviaremos una invitación por correo electrónico a tu miembro adicional para compartir tu suscripción de HBO Max.
7. Pídele a tu miembro adicional que revise su bandeja de entrada para ver si hay un correo electrónico de HBO Max (asunto: Te han invitado a HBO Max como miembro adicional).
Si la persona que quiera ser miembro adicional no ha aceptado la invitación después de unos días, HBO Max enviará un recordatorio. La invitación caduca después de 7 días.
Si la invitación caduca, la plataforma enviará un correo electrónico al titular para que pueda reenviar otra o invitar a otra persona.
Quitar a un miembro adicional
1. Ve a HBOMax.com/account e inicia sesión (si es necesario). ¿No puedes iniciar sesión?
2. Elige Gestionar los miembros adicionales.
3. Elige Quitar al miembro adicional y luego confirma la eliminación.
Al quitar a un miembro adicional, este perderá inmediatamente el acceso a HBO Max y le llegará un correo electrónico para informarle que ya no comparte HBO Max con el titular del plan.
Planes de HBO Max
HBO Max tiene tres tipos de planes y ofrece un precio por tiempo limitado hasta el 4 de mayo:
Básico con anuncios
Este plan ofrece dos dispositivos a la vez y resolución Full HD en $149 al mes o anual de $888 el primer año pagando $74 al mes.
Estándar
Tiene dos dispositivos a la vez, Full HD y 30 descargas de contenidos para reproducir cuando no tienes internet. El precio es de $239 al mes o anual de $1,428 el primer año en cuotas de $199.
Platino
Ofrece cuatro dispositivos a la vez, resolución 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos y 100 descargas de contenido para cuando estás offine. El costo es de $299 al mes o $1,788 el primer año en cuotas de $149.