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HBO Max dirá adiós a las cuentas compartidas sin costo extra en México: anuncia precio por miembro adicional

HBO Max tiene la función de “Miembro adicional” para usuarios que comparten una misma cuenta, pero no viven en la misma dirección, como una forma de combatir las cuentas compartidas.
vie 24 abril 2026 12:24 PM
HBO Max dirá adiós a las cuentas compartidas sin costo extra en México: anuncia precio por miembro adicional
HBO Max tiene la función de “Miembro adicional” para usuarios que comparten una misma cuenta, pero no viven en la misma dirección. (Robert Way/Getty Images)

HBO Max reforzó el combate de las cuentas compartidas, al anunciar la tarifa de “Miembro adicional”, para usuarios que no residan en el mismo domicilio. Estas personas tendrán que pagar 79 pesos al mes y cumplir con los propios criterios que establece la plataforma de streaming para disfrutar de su contenido.

A finales de febrero de 2026, HBO Max anunció que reforzaría las medidas para frenar las cuentas compartidas en donde tiene presencia. Al cierre del año pasado, la plataforma sumó 3.5 millones de usuarios nuevos en el mundo.

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Miembro adicional, la estrategia de HBO Max contra cuentas compartidas

De acuerdo con la página oficial, el complemento de miembro adicional aplica para suscriptores de WarnerMedia que quieran compartir un mismo plan con la plataforma, pero no vivan en el mismo domicilio.

Sin embargo, existen condiciones importantes que deben considerar los usuarios que opten en esta modalidad:

- La persona que esté como miembro adicional debe ser mayor de 18 años y encontrarse en el mismo país en que el titular de la suscripción se registró a HBO Max.

- Se necesita un plan de suscripción base. La persona titular de la cuenta debe pagar por el complemento. Sin embargo, el miembro adicional necesita tener su propia cuenta, contraseña y perfil. La asociación funciona a través de una invitación del titular del plan al tercero.

- Una vez creada la cuenta de miembro adicional, el miembro adicional podrá usar HBO Max mientras se encuentre de viaje dentro de cualquier área de servicio de HBO Max, sujeto a las normas aplicables en el país visitado.

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“El titular de la cuenta (con el complemento de miembro adicional) puede transferir un perfil adulto existente de HBO Max a la cuenta del miembro adicional (de esta manera, el miembro adicional puede conservar el historial de reproducción y Mi Lista de ese perfil)”, señala el portal web.

Limitaciones

De acuerdo con las características del complemento, HBO Max reforzaría su estrategia de eliminar las cuentas compartidas, y hacer que los usuarios se adecuen, ya que para el miembro adicional, necesita una cuenta propia, y no la del titular, además de que solo podrá tener un perfil y reproducir contenido en un dispositivo a la vez.

Actualmente, el complemento está limitado a una persona adicional.

Además, esta función está disponible para suscriptores de HBO Max facturados directamente a través de WarnerMedia, dejando fuera a quienes obtienen el servicio de streaming a través de otros proveedores como tiendas de aplicaciones, de internet, telefonía móvil y televisión.

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¿Cómo agrego un miembro adicional?

El titular del plan de suscripción debe conocer el correo electrónico de la persona a quien quiere invitar, y debe ser la misma a la que tiene su cuenta en HBO Max. Sigue los siguientes pasos:

1. Ve a HBOMax.com/account e inicia sesión (si es necesario).

2. Elige Gestionar los miembros adicionales.

3. Elige Enviar invitación.

4. Ingresa el nombre y la dirección de correo electrónico de tu miembro adicional.

5. Elige Nuevo perfil o un perfil de adulto existente para transferir al miembro adicional (de esta manera, el miembro adicional puede conservar el historial de reproducciones y Mi lista de ese perfil).

Puedes transferir un perfil adulto a otra cuenta en cualquier momento.

6. Elige Enviar invitación.

Enviaremos una invitación por correo electrónico a tu miembro adicional para compartir tu suscripción de HBO Max.

7. Pídele a tu miembro adicional que revise su bandeja de entrada para ver si hay un correo electrónico de HBO Max (asunto: Te han invitado a HBO Max como miembro adicional).

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Si la persona que quiera ser miembro adicional no ha aceptado la invitación después de unos días, HBO Max enviará un recordatorio. La invitación caduca después de 7 días.

Si la invitación caduca, la plataforma enviará un correo electrónico al titular para que pueda reenviar otra o invitar a otra persona.

Quitar a un miembro adicional

1. Ve a HBOMax.com/account e inicia sesión (si es necesario). ¿No puedes iniciar sesión?

2. Elige Gestionar los miembros adicionales.

3. Elige Quitar al miembro adicional y luego confirma la eliminación.

Al quitar a un miembro adicional, este perderá inmediatamente el acceso a HBO Max y le llegará un correo electrónico para informarle que ya no comparte HBO Max con el titular del plan.

Planes de HBO Max

HBO Max tiene tres tipos de planes y ofrece un precio por tiempo limitado hasta el 4 de mayo:

Básico con anuncios

Este plan ofrece dos dispositivos a la vez y resolución Full HD en $149 al mes o anual de $888 el primer año pagando $74 al mes.

Estándar

Tiene dos dispositivos a la vez, Full HD y 30 descargas de contenidos para reproducir cuando no tienes internet. El precio es de $239 al mes o anual de $1,428 el primer año en cuotas de $199.

Platino

Ofrece cuatro dispositivos a la vez, resolución 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos y 100 descargas de contenido para cuando estás offine. El costo es de $299 al mes o $1,788 el primer año en cuotas de $149.

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