HBO Max dirá adiós a las cuentas compartidas sin costo extra en México: anuncia precio por miembro adicional

Miembro adicional, la estrategia de HBO Max contra cuentas compartidas

De acuerdo con la página oficial, el complemento de miembro adicional aplica para suscriptores de WarnerMedia que quieran compartir un mismo plan con la plataforma, pero no vivan en el mismo domicilio.

Sin embargo, existen condiciones importantes que deben considerar los usuarios que opten en esta modalidad:

- La persona que esté como miembro adicional debe ser mayor de 18 años y encontrarse en el mismo país en que el titular de la suscripción se registró a HBO Max.

- Se necesita un plan de suscripción base. La persona titular de la cuenta debe pagar por el complemento. Sin embargo, el miembro adicional necesita tener su propia cuenta, contraseña y perfil. La asociación funciona a través de una invitación del titular del plan al tercero.

- Una vez creada la cuenta de miembro adicional, el miembro adicional podrá usar HBO Max mientras se encuentre de viaje dentro de cualquier área de servicio de HBO Max, sujeto a las normas aplicables en el país visitado.

“El titular de la cuenta (con el complemento de miembro adicional) puede transferir un perfil adulto existente de HBO Max a la cuenta del miembro adicional (de esta manera, el miembro adicional puede conservar el historial de reproducción y Mi Lista de ese perfil)”, señala el portal web.

Limitaciones

De acuerdo con las características del complemento, HBO Max reforzaría su estrategia de eliminar las cuentas compartidas, y hacer que los usuarios se adecuen, ya que para el miembro adicional, necesita una cuenta propia, y no la del titular, además de que solo podrá tener un perfil y reproducir contenido en un dispositivo a la vez.

Actualmente, el complemento está limitado a una persona adicional.

Además, esta función está disponible para suscriptores de HBO Max facturados directamente a través de WarnerMedia, dejando fuera a quienes obtienen el servicio de streaming a través de otros proveedores como tiendas de aplicaciones, de internet, telefonía móvil y televisión.