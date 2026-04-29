Las empresas más grandes de tecnología tienen una misma visión por generar infraestructura en Inteligencia Artificial. Meta cerró el primer trimestre de 2026 demostrando que su maquinaria publicitaria es una de las más rentables de la economía digital, pero con la mira en ser cada vez más IA.

La empresa reportó ingresos por 56,311 millones de dólares, 33% más que un año antes, y mantuvo un margen operativo de 41%, el mismo nivel del primer trimestre de 2025, pese a que sus costos y gastos crecieron 35%.

Los anuncios generaron 55,024 millones de dólares, prácticamente todo el ingreso de la compañía, donde la mejora no vino sólo de vender más espacios, sino también de cobrarlos mejor, ya que las impresiones publicitarias en la familia de aplicaciones crecieron 19% y el precio promedio por anuncio aumentó 12%.