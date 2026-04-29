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Meta crece 33%, pero su apuesta por IA elevará su gasto hasta 145,000 mdd

La plataforma generó 12,386 mdd de flujo libre, pero sus gastos en infraestructura de IA son cada vez más grandes.
mié 29 abril 2026 03:40 PM
meta eleva gasto en ia 2026
La empresa tuvo un crecimiento de apenas el 4% en usuarios recurrentes dentro de sus apps. (Crédito: Facebook)

Las empresas más grandes de tecnología tienen una misma visión por generar infraestructura en Inteligencia Artificial. Meta cerró el primer trimestre de 2026 demostrando que su maquinaria publicitaria es una de las más rentables de la economía digital, pero con la mira en ser cada vez más IA.

La empresa reportó ingresos por 56,311 millones de dólares, 33% más que un año antes, y mantuvo un margen operativo de 41%, el mismo nivel del primer trimestre de 2025, pese a que sus costos y gastos crecieron 35%.

Los anuncios generaron 55,024 millones de dólares, prácticamente todo el ingreso de la compañía, donde la mejora no vino sólo de vender más espacios, sino también de cobrarlos mejor, ya que las impresiones publicitarias en la familia de aplicaciones crecieron 19% y el precio promedio por anuncio aumentó 12%.

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Sin embargo, la base de usuarios también muestra resistencia, aunque con señales de madurez. Meta reportó 3,560 millones de personas activas diarias en promedio durante marzo, 4% más, pero la propia empresa reconoció una ligera caída frente al trimestre anterior, atribuida a interrupciones de internet en Irán y a restricciones de acceso a WhatsApp en Rusia.

Pero a pesar de tener números sanos, el reporte de la firma liderada por Mark Zuckerberg levanta las cejas de los inversionistas al informar más gasto en infraestructura.

Investigación y desarrollo llegó a 17,699 millones de dólares, frente a 12,150 millones un año antes. Los gastos de capital, incluyendo pagos de arrendamientos financieros, fueron de 19,840 millones de dólares en el trimestre. Para todo 2026, Meta elevó su previsión de capex a un rango de entre 125,000 y 145,000 millones de dólares, desde una guía previa de 115,000 a 135,000 millones.

La explicación oficial es el aumento en precios de componentes y mayores costos de centros de datos para capacidad futura.

Reality Labs, el segmento que agrupa hardware, software y contenido de realidad virtual y aumentada, tuvo ingresos por apenas 402 millones de dólares, por debajo de los 412 millones del año anterior, y una pérdida operativa de 4,028 millones. Aunque la pérdida fue ligeramente menor que en 2025.

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También llama la atención que no hubo recompras de acciones en el trimestre, frente a 12,754 millones de dólares un año antes, mientras los pagos de dividendos fueron de 1,346 millones.

Para el segundo trimestre de 2026, Meta espera ingresos de entre 58,000 y 61,000 millones de dólares, con un viento a favor cambiario de alrededor de 2%. También mantuvo su previsión de gastos totales del año entre 162,000 y 169,000 millones de dólares, y dijo que espera superar en 2026 la utilidad operativa de 2025.

En paralelo, advirtió que sigue monitoreando riesgos regulatorios y legales en la Unión Europea y Estados Unidos, incluyendo escrutinio sobre temas relacionados con jóvenes y juicios programados para este año que podrían derivar en pérdidas materiales.

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