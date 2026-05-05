El CAISI sustituyó al Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial, creado por la administración Biden en 2023.
Trump se había mostrado en contra de la intervención pública en el desarrollo de la IA, y eliminó la regulación adoptada durante la administración Biden por considerar que suponía una amenaza para la competitividad de Estados Unidos frente a China.
El detonante de este cambio de política parece ser un nuevo modelo de IA llamado Mythos, desarrollado por Anthropic.
La empresa no ha hecho público su modelo por su gran capacidad para identificar vulnerabilidades de ciberseguridad que podría provocar un punto de inflexión en este campo.
"Una ciencia de medición independiente y rigurosa es esencial para comprender la IA de vanguardia y sus implicaciones para la seguridad nacional", afirmó el martes Chris Fall, director del CAISI.
Medios de comunicación estadounidenses han informado de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha obtenido acceso a Mythos y está llevando a cabo pruebas con él.
Con información de AFP