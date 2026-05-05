Las asociaciones se basan en acuerdos alcanzados entre las compañías y la anterior administración del demócrata Joe Biden, renegociados por Trump, informaron fuentes oficiales.

The New York Times informó el lunes de que la Casa Blanca trabaja en la redacción de un decreto que contempla la creación de un grupo de trabajo formado por ejecutivos del sector tecnológico y funcionarios del gobierno para examinar posibles procedimientos de revisión de los nuevos modelos de IA.

El Centro para las Normas e Innovación en IA (CAISI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio informó de que "llevará a cabo evaluaciones previas a la implementación e investigaciones específicas para evaluar mejor las capacidades de vanguardia de la IA y mejorar el estado de la seguridad de la IA".

No quedó claro de inmediato si los acuerdos anunciados el martes están vinculados al grupo de trabajo que, según el diario neoyorquino, se está debatiendo.