Estados Unidos tiene un alto déficit comercial con México y su estrategia no será la misma que aplica con China

El desbalance comercial ronda los 200,000 millones de dólares, una cifra que, para el representante comercial Jamieson Greer, “no tiene sentido”.

Para el representante de la USTR la revisión del T-MEC no será automática ,. Si bien, tras seis años de operación, Estados Unidos reconoce avances, también identifica sectores que requieren ajustes, en especial en manufactura, según su testimonio ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos indican que en 2025 las exportaciones a México alcanzaron 337,960 millones de dólares, apenas por encima de los 334,032 millones de 2024.

El avance parece moderado en el total, pero esconde una expansión fuerte en sectores estratégicos.

Sectores que avanzan

El mayor impulso proviene de la energía, ya que las exportaciones de petróleo y gas a México crecieron 37% frente a 2024. Le siguen los equipos informáticos y electrónicos, con un alza de 34%, y los minerales, con un incremento de 30%. Incluso los insumos para agricultura y silvicultura subieron 14% .

Por valor total, el liderazgo ya lo tienen los productos tecnológicos, ya que las exportaciones estadounidenses a México de equipos electrónicos y de cómputo sumaron 72,345 millones de dólares en 2025, muy por encima de los 54,111 millones de 2024. Detrás aparecen los equipos de transporte, con 42,259 millones, aunque con una caída de 2%, y los químicos, con 29,041 millones, que retrocedieron 6% .

México se mantiene como un mercado clave, pero con un comportamiento desigual. Sectores como el agrícola avanzan con fuerza bajo el T-MEC, mientras otros pierden terreno.

Energía

La energía se convirtió en la carta más clara de Washington, pues quien quiera reducir su déficit con Estados Unidos debe comprar más energía.

La idea la puso sobre la mesa Chris Wright, secretario de Energía , justo cuando la producción energética estadounidense alcanza récords históricos.

En 2025, la producción energética estadounidense alcanzó un récord de 107 cuatrillones de BTU, según la Administración de Información Energética. Con ese respaldo, el país busca colocar más petróleo y gas en mercados cercanos .

México es uno de los socios con mayor déficit para Estados Unidos, pero también su principal comprador de energéticos, con cerca de 14% de sus exportaciones en 2025.

La dependencia mexicana es contundente en un producto: las exportaciones de gas estadounidense alcanzaron casi 7,000 millones de pies cúbicos diarios, lo que cubre más de 70% de la demanda interna de México. Esa relación asegura flujo constante para Estados Unidos y sabe que puede ampliarse más.