La pantalla Full HD LED de 24 pulgadas cumple bien para su propósito. En casa u oficina ofrece una experiencia correcta para ver servicios de streaming o conectar una computadora por HDMI. El panel antirreflejante ayuda, pero tiene límites claros, pues bajo exceso de luz natural, como en un parque o un espacio muy soleado, la calidad de imagen se ve mermada. No es una pantalla pensada para competir con televisores más grandes o brillantes, sino para resolver una necesidad de movilidad.
El audio sigue una lógica similar, pues en interiores funciona bien para una habitación, una cocina o un estudio, pero en exteriores puede quedarse corto. En esos casos, conviene complementarla con una bocina. Esto no necesariamente juega en su contra, porque su propuesta no es la de una experiencia cinematográfica, sino la de una pantalla auxiliar que se adapta a distintos contextos.
Google TV se comportó de forma fluida, la configuración fue sencilla y el sistema ofrece una experiencia familiar para quien ya ha usado televisores inteligentes con plataformas de streaming. También funcionó bien al conectarla por HDMI a una computadora, lo que abre la puerta a otro uso interesante: oficinas, juntas o espacios de trabajo que necesitan modificar temporalmente una sala para una presentación.
Además de familias que buscan una segunda televisión para la cocina, una recámara o una terraza, esta Philips portátil puede ser útil para emprendedores, pequeños negocios u oficinas donde no siempre hay una pantalla fija disponible. Por menos de 4,000 pesos, su precio la vuelve atractiva frente a la compra de una smart TV secundaria tradicional, especialmente porque suma batería y portabilidad.
Su mayor virtud no está en la calidad cinematográfica, sino en la libertad de moverla. Este equipo funciona mejor como pantalla auxiliar que como centro de entretenimiento principal. Es curiosa, práctica y con un componente nostálgico bien logrado, pues es una televisión pequeña como las de antes, pero con las herramientas que exige el consumo actual de contenidos.