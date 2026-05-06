Durante la prueba, la usé en varios escenarios. La moví entre el estudio y la cocina, la llevé a una terraza e incluso la saqué a un parque. En todos esos casos, su mayor atractivo fue ser una pantalla pensada para acompañar momentos específicos, no para ocupar el lugar central de la sala. Sirve para ver videos de YouTube mientras se cocina, reproducir una serie en Netflix fuera de la habitación principal o improvisar una pantalla en un espacio de trabajo.

El diseño ayuda mucho a esa idea, ya que cuenta con una agarradera de piel que no se siente como un simple adorno, sino como un elemento funcional que facilita transportarla. También contribuye a una estética curiosa y práctica, con cierto aire retro.

De hecho, una de las sensaciones más claras al usarla fue recordar aquellas televisiones pequeñas de los noventa, las que se llevaban a otra habitación para ver un partido o algún programa sin depender de la pantalla principal. La diferencia es que esta versión está modernizada, ya que tiene Google TV, conexión WiFi/LAN, entrada HDMI y una batería integrada.

La batería, en mi experiencia, duró alrededor de dos horas y media, no llegó exactamente a las tres horas prometidas por la marca, pero fue suficiente para una película, varios videos o una sesión casual de streaming. Esa autonomía cambia la experiencia porque permite moverla sin pensar todo el tiempo en el enchufe más cercano. No obstante, su mejor uso fue en interiores o espacios semiabiertos, como una terraza, más que en exteriores con mucha luz.