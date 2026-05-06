Recomendaciones para disfrutar del Mundial en tu TV

Un aspecto que suele olvidarse es el ángulo de visión, por ello es recomendable considerar televisores, que integran en sus modelos de gama alta capas de visualización ultra angular, es decir, evitan que quienes están sentados en los extremos del sillón vean la imagen con colores distorsionados.

El sonido es la otra mitad de la experiencia y, para el 2026, la tendencia es el audio inmersivo. Sony y Samsung recomiendan buscar equipos compatibles con Dolby Atmos, una tecnología que distribuye el sonido de forma tridimensional, algo que también se puede lograr por medio de una barra de sonido compatible.

No obstante, en este punto la conectividad es lo más relevante y el puerto HDMI 2.1 es el siguiente elemento a considerar. Este estándar permite que la televisión reciba grandes volúmenes de datos sin pérdida de calidad y con una latencia mínima, lo cual es importante para el streaming de alta fidelidad.

Otra recomendación tiene que ver con la distancia entre el sillón y la pantalla, pues esto dictará el tamaño ideal del dispositivo. Para una resolución 4K, la distancia de visión debe ser aproximadamente 1.5 veces la altura de la pantalla, esto permite disfrutar toda la imagen sin que el ojo perciba la estructura de los píxeles y manteniendo la nitidez.

Invertir en una televisión para el Mundial es también pensar en la vida útil después de la final. Las características que hacen a una TV excelente para el futbol (brillo, fluidez y contraste) son las mismas que se requieren para una experiencia de cine en casa o para el gaming de última generación.

Al respecto, Santiago Ennis, director de marketing de TCL, recomienda que si bien las características relacionadas al mundial pueden generar atracción por cierto tipo de equipos, la compra debe ser informada y pensando en la vigencia tecnológica del dispositivo a largo plazo.