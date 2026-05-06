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¿Vas a renovar tu TV por el Mundial? Las claves para una compra inteligente

Invertir en una pantalla para 2026 es pensar en el futuro. Aprende a elegir un equipo que sirva para el futbol, el cine y el gaming, garantizando su vigencia tecnológica por años.
mié 06 mayo 2026 04:00 PM
Cómo elegir la mejor TV para el Mundial
El primer pilar de una buena elección hoy en día es la resolución y la tecnología 4K es el estándar mínimo aceptable. (blackCAT/Getty Images)

A medida que el reloj avanza hacia el verano de 2026, la emoción por el Mundial crece y para millones de aficionados que no estarán en las gradas, la sala de su casa se convertirá en el epicentro de la pasión, lo que plantea una pregunta: ¿cómo elegir la televisión ideal para no perderse ni un solo detalle de la competencia?

“El futbol genera pasión, identidad”, menciona Antonio Hidalgo, director de Hisense México, pero agrega que su principal compañero a lo largo de su historia ha sido la TV y lo ejemplifica con la situación del torneo de este año. “Al Azteca (ahora Estadio Banorte n. del editor) le caben 87,000 personas. Más allá de lo que cuestan los boletos, que es una locura, ¿dónde van a ver los partidos el resto de millones de mexicanos? No tengo duda de que la televisión es el vehículo más grande de emociones que existe en nuestro planeta para este tipo de cosas”.

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¿En qué fijarte al actualizar tu TV?

Debido a esta relación, te decimos qué elementos tomar en cuenta si quieres actualizar tu TV para esta justa mundialista y el primer pilar de una buena elección hoy en día es la resolución. La tecnología 4K es el estándar mínimo aceptable. Marcas líderes como Samsung destacan en sus guías de compra que la resolución Ultra HD (4K) ofrece cuatro veces más píxeles que una pantalla Full HD tradicional, lo que permite apreciar las texturas del césped y las expresiones de los jugadores incluso en tomas abiertas.

Sin embargo, en el futbol, la resolución no lo es todo si no viene acompañada de una alta tasa de refresco. Sony, a través de sus análisis técnicos, explica que para deportes de acción rápida es esencial buscar paneles de 120Hz; esta cifra indica cuántas veces se actualiza la imagen por segundo para eliminar el "efecto fantasma" que deja el balón cuando cruza el campo a gran velocidad en televisores de 60Hz.

Posteriormente, la tecnología del panel es el siguiente punto de debate, pues hay opciones de OLED o QLED y en este sentido, Samsung y Hisense ofrecen alternativas complementarias.

Por un lado, mientras que los paneles OLED ofrecen negros profundos y un contraste marcado para ver partidos en habitaciones oscuras, las pantallas QLED o Mini-LED de última generación son preferibles para estancias muy iluminadas, ya que alcanzan niveles de brillo superiores, permitiendo combatir los reflejos de las ventanas durante los partidos vespertinos.

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Recomendaciones para disfrutar del Mundial en tu TV

Un aspecto que suele olvidarse es el ángulo de visión, por ello es recomendable considerar televisores, que integran en sus modelos de gama alta capas de visualización ultra angular, es decir, evitan que quienes están sentados en los extremos del sillón vean la imagen con colores distorsionados.

El sonido es la otra mitad de la experiencia y, para el 2026, la tendencia es el audio inmersivo. Sony y Samsung recomiendan buscar equipos compatibles con Dolby Atmos, una tecnología que distribuye el sonido de forma tridimensional, algo que también se puede lograr por medio de una barra de sonido compatible.

No obstante, en este punto la conectividad es lo más relevante y el puerto HDMI 2.1 es el siguiente elemento a considerar. Este estándar permite que la televisión reciba grandes volúmenes de datos sin pérdida de calidad y con una latencia mínima, lo cual es importante para el streaming de alta fidelidad.

Otra recomendación tiene que ver con la distancia entre el sillón y la pantalla, pues esto dictará el tamaño ideal del dispositivo. Para una resolución 4K, la distancia de visión debe ser aproximadamente 1.5 veces la altura de la pantalla, esto permite disfrutar toda la imagen sin que el ojo perciba la estructura de los píxeles y manteniendo la nitidez.

Invertir en una televisión para el Mundial es también pensar en la vida útil después de la final. Las características que hacen a una TV excelente para el futbol (brillo, fluidez y contraste) son las mismas que se requieren para una experiencia de cine en casa o para el gaming de última generación.

Al respecto, Santiago Ennis, director de marketing de TCL, recomienda que si bien las características relacionadas al mundial pueden generar atracción por cierto tipo de equipos, la compra debe ser informada y pensando en la vigencia tecnológica del dispositivo a largo plazo.

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