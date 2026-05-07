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El calor eleva costos y reduce ingresos de conductores de apps

Conductores reportan celulares apagados por sobrecalentamiento, más pausas y hasta gastos extra al día en gasolina por el uso constante del aire acondicionado.
jue 07 mayo 2026 05:55 AM
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Con temperaturas altas resulta pesado, pues además de las fallas técnicas, el cansancio aparece más rápido y a veces provoca somnolencia, por eso hacen pausas. (Foto: ULISES RUIZ/AFP)

A las 13:33 horas de un martes, me subí al auto de Baudelio, quien trabaja como conductor en Uber, rumbo a Polanco. El trayecto marcaba 50 minutos y mi celular decía que la temperatura era de 24°C, aunque dentro del coche el aire se sentía más denso. Baudelio manejaba con una funda plateada sobre el teléfono, colocada como una pequeña sombrilla. “Me costó 20 pesos en un semáforo”, dijo, mientras avanzábamos entre el tráfico. A mitad del camino, el dispositivo lanzó una alerta y se apagó por sobrecalentamiento.

Baudelio no se detuvo, tomó otro teléfono, abrió Waze y siguió la ruta. Me explicó que ese segundo equipo lo compró justo para este tipo de incidentes o emergencias, le costó “unos 12,000 pesos”.

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No es el único gasto que ha sumado para adaptarse al calor, también prueba accesorios como la “sombrilla” para el celular y otros similares que consigue en la calle por alrededor de 20 pesos. Además, compró mangas para proteger sus brazos del sol por 30 pesos, un rociador de agua para mantenerlas húmedas y una botella de agua fría que siempre lleva consigo.

El equipo que falló era un Oppo con apenas unos meses de uso. No era viejo; el problema era el calor y la forma en que el sol le pegaba directo desde el tablero. Baudelio subió las ventanillas, encendió el aire acondicionado y acercó el celular a la ventilación, minutos después, el aparato reaccionó.

“A veces resulta complicado que no se sobrecalienten, porque además del calor hay que traerlos conectados para que no se queden sin batería”, dijo.

Una semana después, otro trayecto confirmó que no se trataba de un caso aislado. Samuel, conductor de DiDi, me llevó por un recorrido de 14 minutos cuando su iPhone también se apagó por la temperatura. Faltaba poco para llegar al destino, por lo que empezó a soplarle al dispositivo y me pidió indicaciones. A diferencia de Baudelio, él no tenía otro equipo, así que tomó un trapo húmedo y lo colocó sobre el teléfono. A una calle del destino, el aparato volvió a encender. “Es la segunda vez hoy. No se puede trabajar así”, comentó.

El costo de mantenerse en marcha

Ambos coincidieron en que manejar con temperaturas altas resulta pesado, pues además de las fallas técnicas, el cansancio aparece más rápido y a veces provoca somnolencia, por eso hacen pausas. El ingreso de ambos ronda entre 1,000 y 1,500 pesos diarios, antes de descontar gasolina. Baudelio agrega que si la pausa se alarga, el ingreso baja a unos 800 pesos.

Pero el efecto del calor no se limita a la incomodidad. Según Caminos y Puentes Federales, las temperaturas extremas dentro del vehículo afectan la conducción, el exceso de calor o frío incrementa los errores al volante y, en consecuencia, los accidentes. Disminuye la atención, la capacidad de asimilar información y la agudeza visual, lo que aumenta el tiempo de reacción ante imprevistos.

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La autoridad cita una investigación del Centro de Experimentación y Seguridad Vial en Colombia, que muestra que por debajo de 10°C y por encima de 30°C las fallas en la conducción aumentan 20% y el tiempo de reacción crece 22%. En una frenada de emergencia, esa diferencia puede hacer que el vehículo necesite hasta el doble de distancia para detenerse. Por ello, recuerda que la temperatura ideal dentro del auto se ubica entre 20°C y 23°C.

Sin embargo, mantener ese rango implica mayor gasto para los conductores. De acuerdo con Mobil, el aire acondicionado funciona mediante un compresor conectado al motor, lo que exige un esfuerzo adicional y eleva el consumo de combustible, el impacto varía según el modelo del auto, la temperatura exterior y la intensidad de uso, pero en algunos casos puede representar cerca de un litro extra por cada 100 kilómetros.

Samuel explica que, en días así, el consumo de gasolina sube por las condiciones del clima y que, si usa el aire acondicionado de forma constante, el gasto diario puede aumentar hasta 150 pesos sobre una base de 300 pesos que ya destina al combustible.

La marca de combustible y lubricantes para autos sugiere medidas para reducir ese gasto, como evitar estacionarse bajo el sol, ventilar el auto al iniciar el trayecto y usar el aire en una intensidad moderada, pero para muchos conductores estas recomendaciones chocan con la dinámica diaria, largas jornadas, tráfico y exposición constante al sol.

Este medio consultó a Uber y a DiDi sobre su postura, solo Uber respondió. La empresa señaló que comparte recomendaciones para el bienestar de conductores y repartidores, como mantenerse hidratados, tomar descansos y procurar condiciones adecuadas dentro del vehículo, además de sugerir dispositivos que faciliten los viajes.

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También indicó que difunde alertas y mensajes preventivos ante condiciones climatológicas adversas para contribuir a la seguridad en la plataforma.

Adicional a lo que informó Uber a este medio, la empresa también detalla en una entrada de su blog recomendaciones más específicas para enfrentar las altas temperaturas. Ahí señala la importancia de evitar la exposición directa del celular al sol, usar soportes o accesorios que permitan su ventilación, planear descansos en lugares con sombra y organizar la jornada para reducir la exposición en las horas de mayor calor.

Además, sugiere considerar gadgets que faciliten los viajes en estas condiciones y mantenerse atentos a alertas dentro de la aplicación ante clima extremo.

Baudelio aseguró que la aplicación no le envía notificaciones o alertas relacionadas con condiciones de calor, como las que refiere Uber. Además, explicó que no siempre puede detenerse, ya que cada pausa implica dejar de generar ingresos. Por ello, procura conectarse desde más temprano, cuando la temperatura aún resulta más baja, con la intención de reducir tanto el desgaste físico como el impacto en su bolsillo.

“Con este calor no es solo manejar, es estar viendo que el celular no se apague, que cargue, que no le dé el sol, y si falla, pierdes el viaje, entonces uno busca cómo resolver, pero todo eso sale de lo que ganas en el día”, sentenció.

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