El secretario general de la UNTA, Sergio Guerrero, señaló que la jornada internacional busca visibilizar las condiciones de precariedad laboral que enfrentan millones de trabajadores de plataformas digitales en distintas partes del mundo, y que la intención es que las empresas y organismos internacionales coloquen estos temas en la agenda pública antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

A finales de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en junio de 2025 y que reconoce formalmente la relación laboral subordinada de los trabajadores de plataformas, garantizando acceso al IMSS, protocolos contra acoso y, en principio, restricciones a las desconexiones arbitrarias. La UNTA reconoce el avance pero lo considera insuficiente.

La propia Secretaría del Trabajo anunció en febrero de 2026 que ese año realizaría por primera vez inspecciones laborales a plataformas digitales, dentro de su programa anual de verificación. Para la UNTA, el hecho de que las inspecciones apenas comiencen un año y medio después de aprobada la reforma ilustra que las leyes existen, pero su cumplimiento no está garantizado.

Según lo señalado por UNTA, la desconexión de hoy tendrá presencia en Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, Colima, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además de la suspensión temporal de pedidos y viajes, se prevén concentraciones públicas y manifestaciones en distintas ciudades. Aunque no se espera el cierre total de las plataformas, sí podrían registrarse afectaciones en tiempos de entrega y disponibilidad de conductores durante las dos horas del paro.

Sin embargo, Repartidores Unidos de México (RUM), una organización de trabajadores de apps independiente al sindicato, señaló a Expansión que no se unirán a dicha desconexión.

"Nosotros buscamos el bienestar de los trabajadores y jamás pediríamos que dejen de trabajar como forma de protesta. Consideramos que las acciones deben construirse a través del diálogo, propuestas concretas y trabajo en conjunto con las plataformas y autoridades, no mediante paros nacionales que terminan afectando directamente el ingreso de miles de repartidores", comentaron.

Francisco Edgar, quien forma parte de RUM agregó que respetan las distintas posturas y organizaciones, pero su línea es buscar "soluciones reales y no poner en riesgo el sustento diario de los trabajadores".

"En las calles estaremos trabajando con normalidad en ese horario. Honestamente entre los repartidores no es un tema que se esté escuchando con mucha fuerza. De hecho, hoy varios compañeros me comentaron que vieron la noticia y quedaron confundidos, porque pensaban que las aplicaciones se iban a pagar o dejar de funcionar durante ese periodo", agregó.