La FIFA anunció que los clubes que cedan futbolistas a sus selecciones para la Copa del Mundo de 2026 recibirán una compensación mínima de 5,000 dólares por jugador y por día, como parte de un programa que repartirá un total de 355 millones de dólares entre equipos de todo el mundo.
La FIFA pagará al menos 5,000 dólares diarios por cada jugador que dispute el Mundial
La cifra representa un incremento de 70% respecto al programa implementado durante el Mundial de Catar 2022 y forma parte de la estrategia del organismo para reconocer el papel que desempeñan los clubes en el desarrollo y disponibilidad de los futbolistas que participan en competencias internacionales.
Del monto total, 250 millones de dólares se distribuirán entre los clubes cuyos jugadores formen parte de las selecciones que disputarán la fase final del torneo, programada del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, EU y Canadá.
"La asignación mínima prevista es de 5,000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo", detalló la FIFA en un comunicado.
Los pagos se calcularán considerando tanto la inclusión de los futbolistas en las convocatorias oficiales como su participación efectiva en los partidos.
Los clubes recibirán dinero también por las eliminatorias
Por primera vez, la FIFA extenderá las compensaciones a los clubes que cedieron jugadores durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial.
Para este rubro se destinarán 100 millones de dólares, que se repartirán entre las instituciones cuyos futbolistas participaron en los 905 encuentros de clasificación disputados en todo el mundo.
De acuerdo con el organismo, la retribución estimada será de aproximadamente 2,360 dólares por cada futbolista y partido de eliminatoria.
La medida amplía significativamente el alcance del programa, que anteriormente se limitaba a compensar a los clubes por la participación de sus jugadores en la fase final del torneo.
Los 5 millones de dólares restantes del fondo se utilizarán para cubrir gastos administrativos relacionados con la operación del esquema.
Más beneficiarios en todo el mundo
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el nuevo modelo permitirá que más equipos accedan a una parte de los ingresos generados por la principal competencia del futbol internacional.
"Más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", señaló.
Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, destacó que el programa beneficiará a cientos de organizaciones deportivas de distintos tamaños.
"Este dinero beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo", afirmó.
La decisión llega en un momento en que los clubes reclaman una mayor participación en los ingresos del futbol internacional, especialmente ante el crecimiento del calendario de selecciones y la creciente carga física sobre los jugadores de élite.