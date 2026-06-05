La cifra representa un incremento de 70% respecto al programa implementado durante el Mundial de Catar 2022 y forma parte de la estrategia del organismo para reconocer el papel que desempeñan los clubes en el desarrollo y disponibilidad de los futbolistas que participan en competencias internacionales.

Del monto total, 250 millones de dólares se distribuirán entre los clubes cuyos jugadores formen parte de las selecciones que disputarán la fase final del torneo, programada del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, EU y Canadá.

"La asignación mínima prevista es de 5,000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo", detalló la FIFA en un comunicado.

Los pagos se calcularán considerando tanto la inclusión de los futbolistas en las convocatorias oficiales como su participación efectiva en los partidos.