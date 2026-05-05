También explicó que mediante el proceso de sindicalización, los trabajadores están en una “posición mucho más sólida” para plantear sus demandas a una dirección “cada vez más indiferente”.

Los trabajadores enviaron una carta dirigida a Debbie Weinstein, directora general de Google en Reino Unido e Irlanda, para que reconozca a la CWU y a Unite the Union como sus representantes en esta iniciativa.

Google DeepMind, más de un año intentando sindicalizarse

La historia de la sindicalización de DeepMind no es reciente. Comenzó en febrero del año pasado, cuando Alphabet, la matriz de Google, eliminó de sus directrices éticas la promesa de no utilizar sistemas de IA con fines de desarrollo de armas y vigilancia.

Si bien la cercanía de IA con la milicia no es exclusiva de Google, pues otras empresas como OpenAI también tienen contratos con gobiernos, la iniciativa de DeepMind es significativa pues los trabajadores de la empresa ya habían protestado en contra de que la tecnología se usara con fines bélicos.

En abril de 2024, empleados de Google en California se fueron a huelga en forma de protesta contra el Proyecto Nimbus, un controvertido contrato de computación en la nube de 1,200 millones de dólares firmado por Google y Amazon con el gobierno de Israel.