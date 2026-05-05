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Empleados de Google DeepMind forman sindicato contra usos militares de la IA

Los trabajadores del laboratorio de IA de Google en Reino Unido llevan más de un año intentando sindicalizarse por las relaciones de la tecnológica con los ejércitos de EU e Israel.
mar 05 mayo 2026 11:00 AM
Empleados de Google DeepMind forman sindicato
La historia de la sindicalización de DeepMind no es reciente. Comenzó en febrero del año pasado, cuando Alphabet, la matriz de Google, eliminó de sus directrices éticas la promesa de no utilizar sistemas de IA con fines de desarrollo de armas y vigilancia. (jetcityimage/Getty Images)

En un movimiento poco común en la industria tecnológica, los trabajadores de Google DeepMind, la división especializada en desarrollos de Inteligencia Artificial, votaron a favor de formar un sindicato como parte de sus intentos para evitar que los ejércitos de Estados Unidos e Israel utilicen su tecnología.

“La campaña de sindicalización busca que Google cumpla con sus propios estándares éticos en materia de IA, cómo la monetizan, qué hacen sus productos y con quién trabajan”, explicó a Wired John Chadfield, responsable nacional de tecnología del Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones (CWU, en inglés), el principal sindicato del Reino Unido para los empleados de tecnología.

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También explicó que mediante el proceso de sindicalización, los trabajadores están en una “posición mucho más sólida” para plantear sus demandas a una dirección “cada vez más indiferente”.

Los trabajadores enviaron una carta dirigida a Debbie Weinstein, directora general de Google en Reino Unido e Irlanda, para que reconozca a la CWU y a Unite the Union como sus representantes en esta iniciativa.

Google DeepMind, más de un año intentando sindicalizarse

La historia de la sindicalización de DeepMind no es reciente. Comenzó en febrero del año pasado, cuando Alphabet, la matriz de Google, eliminó de sus directrices éticas la promesa de no utilizar sistemas de IA con fines de desarrollo de armas y vigilancia.

Si bien la cercanía de IA con la milicia no es exclusiva de Google, pues otras empresas como OpenAI también tienen contratos con gobiernos, la iniciativa de DeepMind es significativa pues los trabajadores de la empresa ya habían protestado en contra de que la tecnología se usara con fines bélicos.

En abril de 2024, empleados de Google en California se fueron a huelga en forma de protesta contra el Proyecto Nimbus, un controvertido contrato de computación en la nube de 1,200 millones de dólares firmado por Google y Amazon con el gobierno de Israel.

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A través de Nimbus, Google le proporciona a Israel todo un conjunto de tecnologías de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático de Google Cloud aun cuando los trabajadores han protestado y criticado públicamente la relación entre ambas partes desde 2021.

A pesar de esas protestas, la semana pasada, The New York Times dio a conocer el acuerdo entre Google y el Pentágono de Estados Unidos para usar su IA en “cualquier propósito gubernamental legítimo”, aun cuando alrededor de 600 empleados firmaron una carta en protesta del acuerdo.

“Nos enorgullece formar parte de un amplio consorcio de laboratorios de IA líderes y empresas de tecnología que brindan servicios e infraestructura de IA en apoyo de la seguridad nacional”, dijo la portavoz de Google, Jenn Crider, al Times. “Mantenemos nuestro compromiso con el consenso del sector público y privado de que la IA no debe utilizarse para la vigilancia masiva interna ni para armamento autónomo sin la supervisión humana adecuada”.

Por otra parte, Chafield resaltó que ante la expansión de Anthropic y OpenAI a sedes en Londres, espera que la iniciativa de DeepMind impulse a sus trabajadores a tomar medidas similares.

“Estas conversaciones se están dando. Los trabajadores de otros laboratorios de vanguardia han visto lo que han hecho los empleados de Google DeepMind”, dijo Chadfield. “También se han acercado a nosotros pidiendo ayuda”.

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