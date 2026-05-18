El jurado del tribunal federal de Oakland, California, concluyó que los hechos denunciados por Musk habían prescrito, por lo que desechó las reclamaciones dirigidas contra el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el presidente de la compañía, Greg Brockman; la Fundación OpenAI; y Microsoft, socio estratégico e inversionista clave de la firma.

Musk sostuvo que OpenAI traicionó su misión original al transformarse de una organización sin fines de lucro en una de las compañías más valiosas del mercado tecnológico. El magnate argumentó que la empresa abandonó su visión fundacional de desarrollar inteligencia artificial abierta y segura en beneficio de la humanidad para convertirse en una firma enfocada en el lucro. Según el empresario, OpenAI pasó de ser una pequeña organización sin ánimo de lucro a un gigante valuado en unos 850,000 millones de dólares.

La demanda representaba un riesgo considerable para el futuro de OpenAI, pues de haber perdido el caso, la compañía habría enfrentado la posibilidad de regresar a un modelo sin fines de lucro, y con ello complicar sus planes financieros y de expansión en plena carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial.

Además, un fallo adverso habría puesto en riesgo miles de millones de dólares comprometidos por inversionistas como Amazon, SoftBank y Microsoft, quienes respaldan el crecimiento de OpenAI en los últimos años.

Tras conocerse el veredicto, el abogado de OpenAI, William Savitt, aseguró que el caso representó “un intento hipócrita de sabotear a un competidor”. El litigante afirmó que las acusaciones de Musk carecían de pruebas suficientes y que el jurado determinó que sus señalamientos eran “historias, no hechos”.

El empresario, dueño de SpaceX y Tesla, sostenía que Altman y Brockman utilizaron de manera indebida una donación de 38 millones de dólares que él realizó a OpenAI en sus primeros años, cuando la organización se enfocaba en investigación abierta de inteligencia artificial.