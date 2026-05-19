De acuerdo con declaraciones públicas de su director ejecutivo, Andrew Feldman, hace siete años, cuando Cerebras comenzó a vender su producto, “a nadie le importaba y el mercado no estaba listo”. Luego llegó el auge de la IA e incluso en ese panorama su relevancia no era tanta, pues hasta 2024, el 87% de los ingresos de la firma dependían de un solo cliente e inversor: G42, una empresa de IA respaldada por los Emiratos Árabes Unidos.

Ahora tiene más clientes e ingresos. En 2025 generó 510 millones de dólares, y eso se debe a que el hardware para IA se trata de un sector en crecimiento. La muestra es Nvidia, que superó el valor de los 5.5 billones de dólares. Sin embargo, para las próximas salidas a Bolsa relacionadas con IA imperan las altas expectativas.

OpenAI y Anthropic van en camino a la Bolsa

Se espera que OpenAI y Anthropic, dos de las compañías más influyentes del sector, hagan su oferta pública inicial (OPI) este año. De acuerdo con Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office, este movimiento demuestra su necesidad de recaudar más dinero para mantener sus desarrollos, pero también pondrá a prueba la realidad financiera de la IA.

En febrero pasado, OpenAI obtuvo una ronda de financiación de 110,000 millones de dólares por parte de Amazon, Nvidia y SoftBank. Un mes después la cifra creció hasta los 122,000 mdd lo que la situó con una valoración de 852,000 mdd y una OPI que podría aspirar a cerca de 1 billón de dólares. Sin embargo, sus ingresos entre 2025 y febrero de 2026 ascendieron a 25,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la propia startup.

Vera es crítico al respecto. “Las valoraciones actuales de empresas como OpenAI o Anthropic no se basan en fundamentos financieros sólidos, sino en narrativas sobre su futuro. Buscan salir a bolsa mientras el mercado sea alcista y la percepción del potencial de la IA esté en su punto más alto”, explica, y agrega que los fondos de capital de riesgo también están a la espera de este movimiento para realizar sus ganancias antes de que la euforia del mercado disminuya.