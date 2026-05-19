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Cerebras debuta en Bolsa en medio de dudas sobre la rentabilidad de la IA

El debut de la fabricante de chips reaviva el debate sobre si las valuaciones de OpenAI y Anthropic están respaldadas por sus ingresos.
mar 19 mayo 2026 05:55 AM
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Cerebras inaugura la era de la IA en Bolsa
Cerebras se dedica a fabricar chips, cuyo tamaño es 100 veces más grande que cualquier otro procesador. (@cerebras/X)

La semana pasada, Cerebras, una empresa fabricante de chips de Inteligencia Artificial, salió a bolsa con una cotización de 350 dólares, alcanzó un valor de 67,000 millones de dólares y se convirtió en el mayor debut tecnológico a nivel mundial del año. Este es el primer caso de una compañía de IA cotizando en Bolsa y llega en un contexto donde analistas consideran que las valuaciones de esas firmas aún no tienen sustentos financieros sólidos.

Cerebras es una empresa particular. Se dedica a fabricar chips, pero su hardware no es como el de Nvidia o AMD. Un chip de esta compañía tiene un tamaño 100 veces más grande que cualquier otro procesador. Esto se debe a que se trata de un dispositivo centrado en labores de IA.

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De acuerdo con declaraciones públicas de su director ejecutivo, Andrew Feldman, hace siete años, cuando Cerebras comenzó a vender su producto, “a nadie le importaba y el mercado no estaba listo”. Luego llegó el auge de la IA e incluso en ese panorama su relevancia no era tanta, pues hasta 2024, el 87% de los ingresos de la firma dependían de un solo cliente e inversor: G42, una empresa de IA respaldada por los Emiratos Árabes Unidos.

Ahora tiene más clientes e ingresos. En 2025 generó 510 millones de dólares, y eso se debe a que el hardware para IA se trata de un sector en crecimiento. La muestra es Nvidia, que superó el valor de los 5.5 billones de dólares. Sin embargo, para las próximas salidas a Bolsa relacionadas con IA imperan las altas expectativas.

OpenAI y Anthropic van en camino a la Bolsa

Se espera que OpenAI y Anthropic, dos de las compañías más influyentes del sector, hagan su oferta pública inicial (OPI) este año. De acuerdo con Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office, este movimiento demuestra su necesidad de recaudar más dinero para mantener sus desarrollos, pero también pondrá a prueba la realidad financiera de la IA.

En febrero pasado, OpenAI obtuvo una ronda de financiación de 110,000 millones de dólares por parte de Amazon, Nvidia y SoftBank. Un mes después la cifra creció hasta los 122,000 mdd lo que la situó con una valoración de 852,000 mdd y una OPI que podría aspirar a cerca de 1 billón de dólares. Sin embargo, sus ingresos entre 2025 y febrero de 2026 ascendieron a 25,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la propia startup.

Vera es crítico al respecto. “Las valoraciones actuales de empresas como OpenAI o Anthropic no se basan en fundamentos financieros sólidos, sino en narrativas sobre su futuro. Buscan salir a bolsa mientras el mercado sea alcista y la percepción del potencial de la IA esté en su punto más alto”, explica, y agrega que los fondos de capital de riesgo también están a la espera de este movimiento para realizar sus ganancias antes de que la euforia del mercado disminuya.

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Anthropic también cerró una ronda de financiamiento de 30,000 millones de dólares el pasado febrero, lo que elevó su valoración a 380,000 millones de dólares, con un crecimiento impulsado por acuerdos con Amazon y Google.

Uno de los principales cuestionamientos alrededor de estas empresas es su capacidad para traducir el crecimiento en rentabilidad, pues aunque presentan ingresos relevantes y una fuerte expansión de usuarios, sus negocios aún tienen presiones estructurales.

En ambos casos, si bien tienen más usuarios que pagan por una suscripción del chatbot, este modelo no es sustentable ni representa su principal fuente de financiamiento. Es por ello que deben recurrir a planes empresariales más costosos o, en última instancia, a la salida a Bolsa. No obstante, ante ese escenario, los mercados serán más exigentes con la capacidad de monetización de sus desarrollos.

“Un reporte trimestral decepcionante tras una OPI podría provocar una caída masiva en un solo día, desatando un pánico bursátil estructural”, señala Andrés Olea, director de ventas de productos financieros de GBM, aunque también resalta que no todo es negativo.

Si estas empresas logran salir a bolsa con éxito, los fondos de venture capital obtendrían liquidez y podrían reinvertir en nuevas startups de IA, impulsando el ecosistema. “Una IPO exitosa les compra tiempo para ejecutar su visión”, concluye.

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Inteligencia artificial OpenAI

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