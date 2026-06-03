El Mundial 2026 será el primero en la era de la IA y los negocios mexicanos ya se preparan para el cambio

“Las empresas que trasciendan la lógica promocional e integren la IA en su operación, en la experiencia de sus clientes y en su toma de decisiones, serán las que conviertan un evento coyuntural en una palanca estratégica de crecimiento sostenible”, asegura Félix Moreno, director de Digital Lighthouse, el centro de transformación digital de KPMG.

Por su parte, Francisco Sayans, jefe de soluciones de marca de Google para Hispanoamérica, apunta que una de las ventajas competitivas para las marcas en relación a ediciones anteriores del Mundial es que podrán apoyarse de la IA para generar y automatizar campañas, además de optimizarlas con datos en el momento.

En este sentido, Moreno agrega que la experiencia que los negocios puedan dar tanto a visitantes como a ciudadanos será su principal determinante de éxito. Se trata de un aspecto que “solo puede gestionarse eficazmente mediante soluciones tecnológicas integradas, analítica predictiva y coordinación basada en información en tiempo real”, sostiene.

Herramientas como Google Maps o Waze serán relevantes para los negocios en esta edición del campeonato, debido a la mayor personalización en las búsquedas.

Sebastián Hiernaux, responsable de alianzas estratégicas para Google Maps y Waze en Latinoamérica apunta que mientras antes la consulta era para encontrar “restaurantes cercanos a mi hotel”, el proceso ahora es más conversacional y basado en una situación real, como: “qué lugar me recomiendas para comer antes del partido México vs Chequia que esté cerca del Estadio Azteca”.