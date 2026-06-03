El Mundial 2026 será el primero en la era de la IA y los negocios mexicanos ya se preparan para el cambio

Mejores recomendaciones de tráfico y nuevas integraciones de IA para ver tus partidos
Hiernaux agrega que estas plataformas también darán recomendaciones en torno al tránsito alrededor de los estadios que serán sedes de partidos. Google mapeó digitalmente los accesos exactos, nomenclaturas de puertas y cientos de puntos de interés temporales, como módulos turísticos y servicios médicos para evitar que los asistentes pierdan horas debido a rutas desactualizadas
Asimismo, Google Maps activará alertas en tiempo real coordinadas con las autoridades locales, con el fin de potenciar la función Modal Shift, que compara dinámicamente rutas en automóvil, transporte público o bicicleta, sugiriendo alternativas más rápidas para equilibrar la carga del tráfico en las ciudades.
Esto es significativo, pues los datos de KPMG apuntan que el 76% de las personas identifican a la movilidad y a la logística como el factor más crítico para maximizar el valor del evento, seguido de la seguridad integral, la infraestructura turística y la capacidad de los servicios.
Respecto a integraciones relacionadas con la experiencia directa del usuario, Tatiana Canon, líder de alianzas estratégicas para Google Search, señala que la plataforma recibirá una actualización en la función Onebox, que funge como un centro de mando desarrollado en colaboración con los dueños de los derechos de transmisión.
A partir de esta herramienta, las personas tendrán acceso antes del partido a análisis tácticos, sobre el estado físico de los jugadores, alineaciones y enlaces directos a las plataformas de streaming que los transmitirán.
Durante el juego, las personas podrán ver fragmentos de jugadas clave, como goles o faltas y al final del encuentro estarán disponibles resúmenes completos de cada partido, así como de cada jornada para completar la experiencia del usuario.