Si bien reconocen que la posibilidad de encargar estos componentes en línea ha sido importante para el desarrollo de vacunas, pues permitió acelerar la investigación y que equipos pequeños accedan a capacidades antes reservadas solo a grandes instituciones, en la carta también se señala que representa un “punto vulnerable en la cadena de suministro biotecnológico”, pues existe el riesgo de que la IA se use como un elemento malicioso en el uso de estos componentes.

“Si bien el problema no es nuevo, el ritmo de progreso de la inteligencia artificial sí lo es. Los sistemas de IA ahora superan a virólogos con doctorado en cuestiones sobre procedimientos de laboratorio altamente técnicos”, escribieron. “Los sistemas de IA están mejorando rápidamente y, junto con los increíbles beneficios para la ciencia, existe una posibilidad real de que (...) actores malintencionados obtengan armas biológicas”.

La petición de la IA contra las armas biológicas no depende de una visión particular

Para los ejecutivos, la detección y trazabilidad de la información de los proveedores de ADN sintético es una de las mejores formas de rastrear secuencias genéticas sospechosas desde el origen, esto para evitar que se conviertan en una amenaza, incluso en escenarios en que secuencias individuales no suscitan preocupación por sí solas.

Esta es una labor que muchos de los proveedores “más grandes y responsables del sector” ya realizan de forma voluntaria, por lo que su labor es relevante a la hora de mitigar posibles usos indebidos de esta tecnología. Sin embargo, para los especialistas esta labor debería estar regulada por directrices federales.