La idea parece sacada de la ciencia ficción, pero en realidad descansa en una señal cerebral bastante concreta. Cuando una persona percibe un error, su cerebro genera un patrón eléctrico conocido como error-related potential o ErrP, esa señal aparece antes de que el cuerpo alcance a ejecutar la corrección física.

El sistema captura esa alerta con un gorro de electroencefalograma y la procesa en tiempo real. Si el robot está a punto de ejecutar una maniobra equivocada, la máquina no espera a que el operador termine de reaccionar, ya que interpreta esa señal temprana y ajusta su conducta. Esto, a escala de procesamiento de datos, es similar a lo que el cerebro hace.

Puede frenar, detenerse o devolver más control al humano, según las reglas que se le hayan impuesto, lo importante aquí es que no se trata de “leer pensamientos” en un sentido amplio, sino de detectar una respuesta en el error.

La Universidad de Oklahoma State explicó que el marco combina interfaz cerebro-computadora con restricciones formales de seguridad, justamente para evitar que una alerta cerebral mal interpretada se convierta en una reacción todavía más riesgosa.

Durante años, el gran objetivo de la robótica fue que el robot aprendiera a ver, calcular y decidir por sí solo, pero este proyecto propone que la máquina sea lo bastante lista como para escuchar al humano en el momento preciso en que su cerebro detecta peligro.

La robótica industrial ya no es un experimento marginal, datos de la Federación Internacional de Robótica reportan que el mercado de robots de servicio profesional, desde logística hasta medicina, creció y rozó las 200,000 unidades vendidas en 2024.

