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Los estadios del Mundial procesarán el equivalente a 540,000 películas en sus propios centros de datos

Los 16 recintos deportivos contarán con infraestructura para gestionar datos procedentes de acciones del juego, estadísticas de cada futbolista o elementos para ayudar a los árbitros a tomar mejores decisiones.
jue 11 junio 2026 05:55 AM
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Los estadios del Mundial 2026 procesarán el equivalente a 540,000 películas en sus propios centros de datos
Esta infraestructura se usará para procesar la data que se produce en cada juego de forma local, filtrarla y posteriormente entregarla en diferentes experiencias, ya sea para los equipos o para los usuarios. (Foto: Agustín Cuevas/Getty Images)

Hasta 54,000 terabytes de información se producirán durante cada partido del Mundial 2026 entre acciones del juego, estadísticas de cada futbolista o elementos para ayudar a los árbitros a tomar mejores decisiones. Un volumen de datos que se alojarán de forma local en microcentros de datos que cada uno de los 16 estadios tendrá instalados con ese objetivo.

Carlos Huescas, líder global de la estrategia de productos de IA en Lenovo, explica que la empresa de tecnología implementará esta solución en todas las sedes mundialistas, con la finalidad procesar la data que se produce en cada juego de forma local, filtrarla y, posteriormente, entregarla en diferentes experiencias, ya sea para los equipos o para los usuarios.

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“Se procesan cerca de 600 TB de información por minuto (en cada partido)”, indica Huescas. “La mayoría se gestiona en el sitio y únicamente la información más relevante es la que se utiliza”, ya sea para alimentar la plataforma Football AI Pro, ayudar al Video Assistant Referee (VAR) o para el Centro Internacional de Transmisión.

Para dimensionar la cantidad de información, una película de dos horas en 4K puede llegar a pesar hasta 100 GB, por lo que en cada partido se van a gestionar el equivalente a alrededor de 540,000 de este tipo de contenido.

Estos microcentros de datos, de acuerdo con información de la empresa de infraestructura digital Vertiv , incorporan todos los componentes esenciales de un data center tradicional y, si bien se trata de instalaciones reducidas, cuentan con unidades de suministro ininterrumpido de energía, enfriamiento y controles climáticos y software de monitoreo remoto.

Este tipo de soluciones son ideales para aplicaciones que requieren respuesta inmediata y se trata de componentes previamente comprobados, es decir, están configurados para usos específicos, por lo que su funcionamiento está garantizado.

La principal ventaja, y el motivo por el que se usa este tipo de infraestructura en eventos como el Mundial, es que garantiza la disponibilidad de la información con baja latencia sin afectar la experiencia del usuario durante picos temporales.

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Una experiencia de IA a los equipos y usuarios

Durante el Mundial, toda la data que llegue a los microcentros de datos de las sedes funcionará para alimentar las plataformas digitales que tendrá la FIFA a su disposición, explica Huescas, como la creación de avatares digitales basados en las dimensiones corporales de cada jugador o para alimentar al asistente de IA que los entrenadores podrán usar para analizar a sus rivales en tiempo real.

Por otra parte, en términos de experiencia de los usuarios finales, la información que se recabe durante los juegos también pasará por los microcentros de datos para llegar al Centro Internacional de Transmisión , que la FIFA estableció en Dallas, Texas.

Este lugar es el centro neurálgico para las operaciones del VAR, pues ahí se encuentra la sala de repeticiones que se envían a las pantallas de los estadios. Pero también será crucial para todas las transmisiones de televisión, radio y nuevos medios en donde se concentrarán las telecomunicaciones de todos los medios internacionales que cubrirán el torneo.

Para procesar la información que llegue de los estadios, este espacio también cuenta con servidores de mayor tamaño para gestionar todo el volumen de datos y que estén disponibles para las emisoras que cuenten con los derechos de transmisión de los partidos.

Respecto al gasto energético que tendrán estos sistemas, Huescas puntualiza que esta infraestructura está diseñada para controlar el consumo de energía de forma eficiente, pero no comparte datos específicos y señala que, al tratarse de la primera ocasión en que se implementará, aún no existe una referencia. Será al final del campeonato cuando se generará un reporte para futuras implementaciones de la tecnología en esta clase de eventos.

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