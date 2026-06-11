Los estadios del Mundial 2026 procesarán el equivalente a 540,000 películas en sus propios centros de datos

Hasta 54,000 terabytes de información se producirán durante cada partido del Mundial 2026 entre acciones del juego, estadísticas de cada futbolista o elementos para ayudar a los árbitros a tomar mejores decisiones. Un volumen de datos que se alojarán de forma local en microcentros de datos que cada uno de los 16 estadios tendrá instalados con ese objetivo.
Carlos Huescas, líder global de la estrategia de productos de IA en Lenovo, explica que la empresa de tecnología implementará esta solución en todas las sedes mundialistas, con la finalidad procesar la data que se produce en cada juego de forma local, filtrarla y, posteriormente, entregarla en diferentes experiencias, ya sea para los equipos o para los usuarios.