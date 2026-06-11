Los estadios del Mundial 2026 procesarán el equivalente a 540,000 películas en sus propios centros de datos

Una experiencia de IA a los equipos y usuarios

Durante el Mundial, toda la data que llegue a los microcentros de datos de las sedes funcionará para alimentar las plataformas digitales que tendrá la FIFA a su disposición, explica Huescas, como la creación de avatares digitales basados en las dimensiones corporales de cada jugador o para alimentar al asistente de IA que los entrenadores podrán usar para analizar a sus rivales en tiempo real.

Por otra parte, en términos de experiencia de los usuarios finales, la información que se recabe durante los juegos también pasará por los microcentros de datos para llegar al Centro Internacional de Transmisión , que la FIFA estableció en Dallas, Texas.

Este lugar es el centro neurálgico para las operaciones del VAR, pues ahí se encuentra la sala de repeticiones que se envían a las pantallas de los estadios. Pero también será crucial para todas las transmisiones de televisión, radio y nuevos medios en donde se concentrarán las telecomunicaciones de todos los medios internacionales que cubrirán el torneo.

Para procesar la información que llegue de los estadios, este espacio también cuenta con servidores de mayor tamaño para gestionar todo el volumen de datos y que estén disponibles para las emisoras que cuenten con los derechos de transmisión de los partidos.

Respecto al gasto energético que tendrán estos sistemas, Huescas puntualiza que esta infraestructura está diseñada para controlar el consumo de energía de forma eficiente, pero no comparte datos específicos y señala que, al tratarse de la primera ocasión en que se implementará, aún no existe una referencia. Será al final del campeonato cuando se generará un reporte para futuras implementaciones de la tecnología en esta clase de eventos.