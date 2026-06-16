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Crisis de RAM presiona a HP y refuerza su apuesta por impresoras

El encarecimiento y escasez de memoria RAM eleva costos en la industria y obliga a HP México a diversificar ingresos con servicios de impresión y soluciones complementarias.
mar 16 junio 2026 05:55 AM
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Ante crisis de RAM, HP quiere que compres más impresoras
Adriana Flores, directora general de HP México, apunta que el primer pilar en la estrategia de la empresa es “moldear la demanda” de sus usuarios. (Foto: Cortesía)

La industria tecnológica atraviesa una de sus pruebas más complejas en la era post-pandemia. La crisis por la escasez y el encarecimiento de las memorias RAM han golpeado los costos de producción a nivel global, y HP México no es inmune. Adriana Flores, la recién nombrada directora de la compañía en el país, reconoce que este entorno exige una reconfiguración de la estrategia comercial para mantener la rentabilidad y el flujo de inventario.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la firma, Flores asume el liderazgo en un momento donde la agilidad operativa es la moneda de cambio. La directiva explica que ante la escasez de memoria RAM derivada de la creciente demanda para aplicaciones de Inteligencia Artificial, la empresa está implementando tácticas que van desde la gestión directa de la demanda hasta el impulso agresivo de su ecosistema de soluciones más allá de la computadora personal, como el de las impresoras.

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Las perspectivas para el mercado de memoria RAM siguen siendo adversas. Los accesorios informáticos, un sector que tiende a abaratarse mientras mejora la tecnología, subieron un 14.5% en mayo, mientras que el coste de componentes electrónicos para productores se disparó un 27%, según cálculos de Bloomberg Economics.

Por lo tanto, el primer pilar en la estrategia de HP es lo que Flores denomina “moldear la demanda”. Es decir, ante la imposibilidad de ofrecer computadoras con diversas capacidades de memoria al ritmo de antes debido a la falta de componentes, la empresa orienta a sus clientes hacia las configuraciones disponibles que cubran sus necesidades técnicas esenciales, garantizando que los proyectos de renovación tecnológica no se detengan.

“Desde nuestro punto HP, pues con las cadenas de suministros estamos buscando el poder traer cuanto antes el producto. Hay retos, los está viendo toda la industria. Los clientes estaban muy acostumbrados a temas de una máquina configurada a su medida; bueno, pues estamos teniendo que moldear la demanda, decir: 'esto es lo que tengo y es lo que te puedo ofrecer', obviamente buscando que cumplan con las necesidades del cliente”.

Según cifras del segundo trimestre del año, la división cómputo personal, ya sea para clientes empresariales como para clientes finales, reportó ingresos de 10,200 millones de dólares, 13% más que el año anterior, y representó el 71% del negocio de la empresa, por lo que a pesar de las condiciones del mercado, las PC siguen siendo su principal sustento.

Esta estrategia basada en la transparencia es, según Flores, la base de la relación con sus socios de negocio. Afirma que la compañía mantiene una comunicación abierta sobre el alza de precios, pero para evitar que esto frene las ventas o diluya el margen de sus canales, también incentivan la adquisición de soluciones complementarias, como los servicios de impresión.

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La diversificación es la prioridad de HP

El sector de impresión, menciona, se ha convertido en un refugio estratégico para la compañía en México. Flores destaca que esta categoría, especialmente bajo el modelo de servicios administrados, se mantiene estable y con proyecciones de crecimiento. Además, al diversificar la venta hacia esta área, HP busca equilibrar la posible pérdida de margen causada por el encarecimiento de los componentes de hardware en las computadoras.

“Impulsar que puedan buscar alternativas más allá de solamente la PC ayuda porque les das un incentivo adicional ante las subidas de precio de la PC”, refiere Flores, aunque los datos muestran un comportamiento sin cambios, con ingresos de 4,200 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo mismo que se ha registrado desde el cuarto periodo de 2025.

Además de la impresión, la Inteligencia Artificial también entra en la estrategia de la firma, aunque con matices, pues si bien es el gran dinamizador que HP busca impulsar, Flores reconoce que todavía no es el motor principal de ventas, pero es hacia donde se dirigen en el largo plazo para justificar el valor de equipos más potentes que, inevitablemente, requieren más memoria RAM.

“Estamos apostando muchísimo a la IA de la periferia y esa parte cobra muchísima relevancia. Tenemos que empezar a predicarlo y hablar de todo lo que va a venir alrededor de eso”, comenta con seguridad. “Si tú me preguntas qué tanto le vas a meter a eso, te digo: muchísimo. Necesitamos hablar en ese nivel con los clientes”.

Dicha perspectiva se replica a nivel global en la empresa, donde las PC con IA ya ocupan el 44% del total de envíos de equipos informáticos, una adopción que los ejecutivos ven reforzada a partir de nuevos formatos de computadoras, como el teclado que incluye una computadora dentro de sí, el EliteBoard G1, el cual también incorpora funciones de IA.

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