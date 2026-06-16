Crisis de RAM presiona a HP y refuerza su apuesta por impresoras

Las perspectivas para el mercado de memoria RAM siguen siendo adversas. Los accesorios informáticos, un sector que tiende a abaratarse mientras mejora la tecnología, subieron un 14.5% en mayo, mientras que el coste de componentes electrónicos para productores se disparó un 27%, según cálculos de Bloomberg Economics.

Por lo tanto, el primer pilar en la estrategia de HP es lo que Flores denomina “moldear la demanda”. Es decir, ante la imposibilidad de ofrecer computadoras con diversas capacidades de memoria al ritmo de antes debido a la falta de componentes, la empresa orienta a sus clientes hacia las configuraciones disponibles que cubran sus necesidades técnicas esenciales, garantizando que los proyectos de renovación tecnológica no se detengan.

“Desde nuestro punto HP, pues con las cadenas de suministros estamos buscando el poder traer cuanto antes el producto. Hay retos, los está viendo toda la industria. Los clientes estaban muy acostumbrados a temas de una máquina configurada a su medida; bueno, pues estamos teniendo que moldear la demanda, decir: 'esto es lo que tengo y es lo que te puedo ofrecer', obviamente buscando que cumplan con las necesidades del cliente”.

Según cifras del segundo trimestre del año, la división cómputo personal, ya sea para clientes empresariales como para clientes finales, reportó ingresos de 10,200 millones de dólares, 13% más que el año anterior, y representó el 71% del negocio de la empresa, por lo que a pesar de las condiciones del mercado, las PC siguen siendo su principal sustento.

Esta estrategia basada en la transparencia es, según Flores, la base de la relación con sus socios de negocio. Afirma que la compañía mantiene una comunicación abierta sobre el alza de precios, pero para evitar que esto frene las ventas o diluya el margen de sus canales, también incentivan la adquisición de soluciones complementarias, como los servicios de impresión.