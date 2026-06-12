Facebook e Instagram se recuperan tras falla global; servicios vuelven a la normalidad

Las plataformas Facebook e Instagram, ambas propiedad de Meta, recuperaron su funcionamiento normal luego de presentar fallas e intermitencias durante la mañana de este viernes 12 de junio, un incidente que afectó a usuarios en distintas partes del mundo.

Desde poco antes de las 8:00 horas (tiempo del centro de México), miles de personas reportaron problemas para acceder a Facebook, cargar el contenido de sus perfiles, actualizar el feed o interactuar con publicaciones. En algunos casos, incluso se registró el cierre inesperado de sesiones.

Instagram también presentó afectaciones, aunque de menor magnitud. Entre los errores reportados destacaron la lentitud para cargar contenido y dificultades para publicar fotografías, videos o historias.

Las fallas provocaron una oleada de comentarios en X (antes Twitter), donde usuarios compartieron capturas de pantalla, reportes y bromas sobre la interrupción de los servicios.