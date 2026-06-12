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Facebook e Instagram se recuperan tras falla global; servicios vuelven a la normalidad

Las plataformas de Meta volvieron a la normalidad luego de presentar problemas de acceso, carga de contenido y publicación durante la mañana de este viernes.
vie 12 junio 2026 08:23 AM
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Este viernes 12 de junio se registraron fallas en redes sociales de Meta. (hapabapa/Getty Images)

Las plataformas Facebook e Instagram, ambas propiedad de Meta, recuperaron su funcionamiento normal luego de presentar fallas e intermitencias durante la mañana de este viernes 12 de junio, un incidente que afectó a usuarios en distintas partes del mundo.

Desde poco antes de las 8:00 horas (tiempo del centro de México), miles de personas reportaron problemas para acceder a Facebook, cargar el contenido de sus perfiles, actualizar el feed o interactuar con publicaciones. En algunos casos, incluso se registró el cierre inesperado de sesiones.

Instagram también presentó afectaciones, aunque de menor magnitud. Entre los errores reportados destacaron la lentitud para cargar contenido y dificultades para publicar fotografías, videos o historias.

Las fallas provocaron una oleada de comentarios en X (antes Twitter), donde usuarios compartieron capturas de pantalla, reportes y bromas sobre la interrupción de los servicios.

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¿Ya funciona Facebook e Instagram?

Sí. Hacia el transcurso de la mañana, ambas plataformas comenzaron a recuperar la normalidad de manera gradual.

Una nueva verificación realizada por Expansión muestra que Facebook volvió a cargar contenido tanto en dispositivos móviles como en su versión web, mientras que Instagram recuperó sus funciones habituales de navegación y publicación.

Aunque algunos usuarios podrían seguir experimentando retrasos aislados derivados del restablecimiento del servicio, las principales afectaciones parecen haber quedado atrás.

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Meta no ha detallado las causas

Hasta el momento, Meta no ha informado oficialmente qué provocó las intermitencias registradas durante la mañana ni si estuvieron relacionadas con algún problema técnico específico en su infraestructura.

Lo cierto es que, tras varios minutos de reportes y afectaciones, Facebook e Instagram ya funcionan nuevamente para la mayoría de los usuarios, poniendo fin a una de las interrupciones más comentadas de la jornada en redes sociales.

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