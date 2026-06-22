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Apple debe subir el precio del iPhone 270 dólares para mantener sus ganancias

La creciente demanda de chips para IA encarece memorias y almacenamiento, elevando los costos de fabricación y presionando al alza el precio del próximo dispositivo de la empresa de Tim Cook.
lun 22 junio 2026 01:00 PM
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El precio del iPhone 18 Pro tendría que ser 270 dólares más caro para que Apple pueda mantener sus ganancias
El analista de IDC, Francisco Jerónimo, prevé que el impacto no sea de 270 dólares, sino de unos 100 dólares en las versiones Pro y Pro Max del iPhone. (Michael M. Santiago/Getty Images)

El gran acierto de Tim Cook como director ejecutivo de Apple no fue el lanzamiento de productos innovadores, algo en lo que Steve Jobs tiene más mérito, sino en la consolidación de una cadena de suministro que resistió hasta el impacto de la pandemia. Sin embargo, ahora que está próximo a dejar la compañía, una segunda crisis, la de memoria, llegó y la empresa aceptó que es “inevitable” subir el precio de sus dispositivos para mantener su margen bruto.

De acuerdo con datos de TechInsights , una plataforma de análisis de ingeniería inversa, el precio de los próximos iPhone 18 Pro tendrían que aumentar 270 dólares para que la empresa mantenga sus márgenes brutos actuales. En específico, el precio de la RAM pasaría de 29 a 145 dólares y en el caso del espacio de almacenamiento, el cambio sería de 13 a 51 dólares.

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Si bien estos componentes sumarían 170 dólares al costo de producción del iPhone, Apple también debería añadir 100 dólares extra para proteger las ganancias de la empresa. “Para los consumidores, el iPhone 18 Pro costará más en su lanzamiento o vendrá con mayor capacidad de almacenamiento base para mitigar el impacto”, comenta Wayne Lam, director de servicio de componentes inalámbricos en TechInsights. “La forma en que Apple lo presente será tan importante como la decisión en sí”.

Si estos aumentos se aplican, el iPhone 18 Pro tendría un precio inicial de 1,369 dólares, mientras que el 18 Pro Max costaría 1,469 dólares en configuraciones de 256 GB, y si bien el analista espera que Apple no traslade por completo el aumento de costes de memoria y almacenamiento a sus clientes, también hace evidente que la estrategia de la compañía no es imbatible ante la crisis de la RAM.

“Esto demuestra la magnitud del problema. Ni siquiera Apple puede estar a salvo, a pesar de su amplia experiencia, su planificación a largo plazo y demás recursos. Eso supera su capacidad para limitar el impacto”, señala el analista de Gartner, Ranjit Atwal.

Por otra parte, el analista de IDC, Francisco Jerónimo, prevé que el impacto no sea de 270 dólares, sino de unos 100 dólares en las versiones Pro y Pro Max del iPhone, además de que no modificará los precios de los dispositivos de su gama de entrada.

Eso sí, el aumento de precio implicará la integración de nuevas funciones y es por ello que las nuevas herramientas de Apple Intelligence tendrán mayor impacto en los dispositivos con mejor procesador, es decir, en los más costosos.

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Respecto a México, esta cifra aún no es exacta, pues se debe considerar que el precio que se establece en Estados Unidos siempre está por debajo del mercado nacional, debido a que no incluye impuestos y a México se le aumentan precios de logística y distribución.

Apple resistió para no subir el precio

Si bien Apple ya no pudo resistir el aumento de precios de sus dispositivos, es importante señalar que fue una de las compañías que más retrasó este aspecto, debido a tres razones principales, según una publicación del especialista en cadenas de suministro, Muhsin Shahabas.

La primera es haber creado una cartera de productos lo suficientemente sólida para captar la demanda e incentivar ciclos de renovación más continuos; la segunda es establecer alianzas de largo plazo con sus proveedores como TSMC; la tercera, relacionada a la anterior, es invertir en esos socios comerciales.

Corning, fabricante de los protectores de pantalla Gorilla Glass, es un ejemplo relevante, pues la firma de Cupertino ha invertido más de 450 millones de dólares en sus capacidades de fabricación, con el objetivo de tener acceso al componente de forma prioritaria, detalla el especialista.

“Esta profunda integración con los proveedores le ha permitido a Apple crear un ecosistema de cadena de suministro que no solo es eficiente, sino también resiliente”, escribe Shahabas. “No es de extrañar que, durante las crisis globales, la cadena de suministro de Apple saliera prácticamente ilesa, mientras que otras empresas se apresuraban a ponerse al día”.

No obstante, la situación hoy es mucho más compleja, pues la producción de memoria depende principalmente de tres proveedores: Micron, SK Hynix y Samsung, y aunque tenga alianzas comerciales con estas compañías, la presión para la industria es mucho más grande.

Ante ello, dichas empresas ya se plantean la construcción de nuevas fábricas para aumentar la producción de memorias, pero tal proceso tardará años en completarse y lo único que por ahora Apple tiene por ofrecer son sus reservas de efectivo con el fin de que se aumente la oferta. “Estamos dispuestos a utilizar nuestro balance para contribuir a la solución”, dijo Cook.

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