Respecto a México, esta cifra aún no es exacta, pues se debe considerar que el precio que se establece en Estados Unidos siempre está por debajo del mercado nacional, debido a que no incluye impuestos y a México se le aumentan precios de logística y distribución.
Apple resistió para no subir el precio
Si bien Apple ya no pudo resistir el aumento de precios de sus dispositivos, es importante señalar que fue una de las compañías que más retrasó este aspecto, debido a tres razones principales, según una publicación del especialista en cadenas de suministro, Muhsin Shahabas.
La primera es haber creado una cartera de productos lo suficientemente sólida para captar la demanda e incentivar ciclos de renovación más continuos; la segunda es establecer alianzas de largo plazo con sus proveedores como TSMC; la tercera, relacionada a la anterior, es invertir en esos socios comerciales.
Corning, fabricante de los protectores de pantalla Gorilla Glass, es un ejemplo relevante, pues la firma de Cupertino ha invertido más de 450 millones de dólares en sus capacidades de fabricación, con el objetivo de tener acceso al componente de forma prioritaria, detalla el especialista.
“Esta profunda integración con los proveedores le ha permitido a Apple crear un ecosistema de cadena de suministro que no solo es eficiente, sino también resiliente”, escribe Shahabas. “No es de extrañar que, durante las crisis globales, la cadena de suministro de Apple saliera prácticamente ilesa, mientras que otras empresas se apresuraban a ponerse al día”.
No obstante, la situación hoy es mucho más compleja, pues la producción de memoria depende principalmente de tres proveedores: Micron, SK Hynix y Samsung, y aunque tenga alianzas comerciales con estas compañías, la presión para la industria es mucho más grande.
Ante ello, dichas empresas ya se plantean la construcción de nuevas fábricas para aumentar la producción de memorias, pero tal proceso tardará años en completarse y lo único que por ahora Apple tiene por ofrecer son sus reservas de efectivo con el fin de que se aumente la oferta. “Estamos dispuestos a utilizar nuestro balance para contribuir a la solución”, dijo Cook.