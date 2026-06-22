Si bien estos componentes sumarían 170 dólares al costo de producción del iPhone, Apple también debería añadir 100 dólares extra para proteger las ganancias de la empresa. “Para los consumidores, el iPhone 18 Pro costará más en su lanzamiento o vendrá con mayor capacidad de almacenamiento base para mitigar el impacto”, comenta Wayne Lam, director de servicio de componentes inalámbricos en TechInsights. “La forma en que Apple lo presente será tan importante como la decisión en sí”.

Si estos aumentos se aplican, el iPhone 18 Pro tendría un precio inicial de 1,369 dólares, mientras que el 18 Pro Max costaría 1,469 dólares en configuraciones de 256 GB, y si bien el analista espera que Apple no traslade por completo el aumento de costes de memoria y almacenamiento a sus clientes, también hace evidente que la estrategia de la compañía no es imbatible ante la crisis de la RAM.

“Esto demuestra la magnitud del problema. Ni siquiera Apple puede estar a salvo, a pesar de su amplia experiencia, su planificación a largo plazo y demás recursos. Eso supera su capacidad para limitar el impacto”, señala el analista de Gartner, Ranjit Atwal.

Por otra parte, el analista de IDC, Francisco Jerónimo, prevé que el impacto no sea de 270 dólares, sino de unos 100 dólares en las versiones Pro y Pro Max del iPhone, además de que no modificará los precios de los dispositivos de su gama de entrada.

Eso sí, el aumento de precio implicará la integración de nuevas funciones y es por ello que las nuevas herramientas de Apple Intelligence tendrán mayor impacto en los dispositivos con mejor procesador, es decir, en los más costosos.