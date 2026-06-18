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Es “inevitable”: Apple aumentará el precio de sus productos por crisis de memoria

Tim Cook confirmó que si bien están haciendo lo posible por mitigar los aumentos de costos, la situación se ha vuelto “insostenible”.
jue 18 junio 2026 12:57 PM
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Apple intentó cuidar la cartera de sus clientes, pero ya es insostenible: Tim Cook confirma que subirán precios
El ejecutivo no detalló cuáles son los dispositivos que aumentarán de precio y tampoco si se tratará de productos nuevos en el mercado u opciones ya disponibles. (Scott Olson/Getty Images)

Tim Cook, todavía director ejecutivo de Apple, dijo que la empresa planea aumentar el precio de todos sus productos para compensar los costos de los chips de memoria, una crisis que lleva afectando a la industria desde mediados del año pasado.

“Desafortunadamente, los aumentos de precio son inevitables”, dijo Cook en una entrevista con The Wall Street Journal. “Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos que se nos están pasando y hemos estado tratando de proteger a nuestros clientes de los aumentos, pero la situación se ha vuelto insostenible”.

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El ejecutivo no detalló cuáles son los dispositivos que aumentarán de precio y tampoco si se tratará de productos nuevos en el mercado u opciones ya disponibles. Sin embargo, ya ha habido casos, como la Mac mini, que ahora solo se vende en una versión de 512 GB de almacenamiento, pero a un mayor precio de entrada.

Esta previsión es algo que Cook ya había dado a conocer hace un mes, tras la presentación de resultados financieros. “Creemos que los costos de la memoria tendrán un impacto cada vez mayor en nuestro negocio”, dijo Cook durante la conferencia con inversionistas de Apple, en donde también resaltó que la empresa enfrentó “limitaciones de suministro” en el último trimestre y que continuarán evaluando dicha situación.

Durante esta conversación, Cook dio a conocer que Apple gastó más en chips de memoria tan solo durante el mes de marzo que incluso en trimestres anteriores, aunque también solventaron la situación a partir de su inventario acumulado.

“Actualmente, la cadena de suministro tiene menos flexibilidad para conseguir más piezas”, dijo Cook a Reuters tras la conferencia con los inversionistas, lo que algunos trajeron como un posible aumento de precios en el dispositivo estrella de la firma.

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Este momento demuestra que incluso Apple no es inmune a los impactos en la industria, la cual ha tomado tres vías para lidiar con esta crisis de memoria, también conocida como “RAMaggedon”. Una de ellas es subir el precio de los equipos, algo que ya sucede en el mundo tecnológico y se ve como una alternativa en la empresa de Cupertino.

Las otras dos son lanzar al mercado equipos con menos RAM y menos espacio de almacenamiento, mientras que la tercera es eliminar configuraciones de dispositivos, un movimiento que finalmente representa una medida en contra del usuario.

Esto es relevante para la compañía, pues en el trimestre de enero a marzo volvió a demostrar que su negocio todavía depende, en gran medida, de la venta de dispositivos, especialmente del iPhone.

De los 111,2000 millones de dólares que la empresa reportó en el trimestre, 56,994 millones de dólares se adjudicaron a las ventas del iPhone. La segunda categoría con más ingresos fue Servicios, con 30,976 millones de dólares, es decir que juntas generaron alrededor del 79% de las ventas trimestrales de la tecnológica.

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