Apple intentó cuidar la cartera de sus clientes, pero ya es insostenible: Tim Cook confirma que subirán precios

Tim Cook, todavía director ejecutivo de Apple, dijo que la empresa planea aumentar el precio de todos sus productos para compensar los costos de los chips de memoria, una crisis que lleva afectando a la industria desde mediados del año pasado.
“Desafortunadamente, los aumentos de precio son inevitables”, dijo Cook en una entrevista con The Wall Street Journal. “Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos que se nos están pasando y hemos estado tratando de proteger a nuestros clientes de los aumentos, pero la situación se ha vuelto insostenible”.