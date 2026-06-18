Apple intentó cuidar la cartera de sus clientes, pero ya es insostenible: Tim Cook confirma que subirán precios

El ejecutivo no detalló cuáles son los dispositivos que aumentarán de precio y tampoco si se tratará de productos nuevos en el mercado u opciones ya disponibles. Sin embargo, ya ha habido casos, como la Mac mini, que ahora solo se vende en una versión de 512 GB de almacenamiento, pero a un mayor precio de entrada.

Esta previsión es algo que Cook ya había dado a conocer hace un mes, tras la presentación de resultados financieros. “Creemos que los costos de la memoria tendrán un impacto cada vez mayor en nuestro negocio”, dijo Cook durante la conferencia con inversionistas de Apple, en donde también resaltó que la empresa enfrentó “limitaciones de suministro” en el último trimestre y que continuarán evaluando dicha situación.

Durante esta conversación, Cook dio a conocer que Apple gastó más en chips de memoria tan solo durante el mes de marzo que incluso en trimestres anteriores, aunque también solventaron la situación a partir de su inventario acumulado.

“Actualmente, la cadena de suministro tiene menos flexibilidad para conseguir más piezas”, dijo Cook a Reuters tras la conferencia con los inversionistas, lo que algunos trajeron como un posible aumento de precios en el dispositivo estrella de la firma.