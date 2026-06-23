12 segundos para armar tu paquete, 2 horas para que saga: así funciona en centro de Amazon en el Edomex

Esta eficiencia se traduce en que entre que el usuario final presiona la pantalla de su teléfono o computadora para confirmar la compra de un artículo y el paquete está listo en el área de salida, transcurren menos de dos horas.

Intento hacerlo con Granados guiándome y no logro bajar del minuto. Memorizar cada paso, aprender dónde está cada tamaño de caja y manipular las etiquetas especiales requiere práctica.

Mariana Granados muestra el proceso de empaque dentro del Mex6 de Amazon en Tepotzotlán, donde cada pedido se completa en un promedio de 12 segundos como parte de la operación del centro de distribución (Foto: Selene Ramírez)

El caos como método de precisión

El Mex6 no se parece a ninguna bodega que haya visto antes. En los estantes conviven una lámpara, un paquete de croquetas y un cepillo de cabello, no hay secciones por categoría ni una lógica visible, y sin embargo, los trabajadores se mueven con una precisión que contradice ese aparente desorden. Los pickers, las personas encargadas de seleccionar las órdenes que llegan desde Amazon.mx a este centro, avanzan rápido por los pasillos, meten un producto tras otro en sus carritos sin dudar. Se cruzan en las esquinas, intercambian unas palabras y siguen. Nadie corre, pero ninguno se detiene.

Granados explica que a esa metodología la llaman Random Stow (almacenamiento aleatorio) y fue diseñada para acelerar los procesos y soportar la ola de órdenes que Amazon recibe día con día, así como el aumento que viven en temporadas como el Prime Day, que este año es del 23 al 29 de junio.

Granados explica que la aparente locura está fríamente calculada por una inteligencia artificial. Tras una inspección individual donde se verifica que la mercancía no esté rota o caducada, el sistema registra las dimensiones exactas del artículo y busca cualquier espacio disponible en el edificio. La IA guía al trabajador visualmente hasta el hueco libre; cuando este escanea el código QR del compartimiento, el producto queda indexado y se activa instantáneamente el botón de compra en la plataforma.

"A lo mejor lo dejo y a los cinco minutos lo compran", dice Granados para ilustrar la velocidad del ciclo.

Cuando el sistema recibe la compra, el escáner del picker le indica qué artículo buscar por estricta cercanía geográfica dentro del almacén, no por pedido completo. Con cada escaneo, la IA actualiza su posición y le asigna la siguiente coordenada óptima. La efectividad del sistema es tal que en temporadas altas como el diciembre pasado, los trabajadores de este edificio llegaron a recolectar 14 artículos por segundo.