Probamos todos los audífonos de Sony en 2026 y esta es la mejor opción para ti

Los 1000x The Collexion son la joya en la corona de Sony
Por último, los 1000x The Collexion, una edición conmemorativa de formato de diadema, incorporan el procesador V3 y un sistema de micrófonos adaptables que optimizan el icónico Noise Cancelling en tiempo real según el entorno de Sony.
La experiencia de uso de The Collexion trasciende lo puramente auditivo porque desde el diseño ya existe un diferenciador. Su chasis de lujo combina metal de alta resistencia con cuero sintético, lo que añade unos 66 gramos extras de peso respecto a una diadema estándar, pero distribuye la presión en la cabeza de manera tal que resultan muy cómodos para sesiones extensas. Con versiones anteriores, después de unas horas, sentía la presión de la diadema en mi cabeza, pero en esta ocasión no fue así.
La gestión de energía está diseñada para los trayectos más largos. Ofrece hasta 24 horas continuas de autonomía con la conexión Bluetooth y el sistema de cancelación de ruido activados, una cifra que se estira de manera solvente hasta las 32 horas si se decide prescindir del aislamiento digital. Adicionalmente, cuenta con funciones intuitivas como el silencio instantáneo al colocar la mano sobre el auricular, algo que se heredó de versiones pasadas, y se agradece.
Al tratarse de un producto concebido bajo el concepto de lujo sofisticado, su precio es el más elevado de las tres opciones. Los Sony 1000x The Collexion tienen un precio de venta 9,999 pesos, pero aunque pueda sonar exagerado, se convierte en una opción a considerar si te interesan los AirPods Max o los Sonos Ace.
Quién es el usuario ideal de cada uno de estos audífonos
Los Sony LinkBuds Clip están pensados para personas con un estilo de vida sumamente activo y urbano. Atletas, corredores y ciclistas encontrarán en ellos un aliado perfecto que les permite disfrutar de su música o pódcasts favoritos sin comprometer su seguridad, manteniéndose siempre alertas al tráfico y al entorno.
Por su parte, los Sony WF-1000XM6 apuntan directamente al "hard user" tecnológico, es decir, el viajero frecuente y al profesional móvil que requiere versatilidad en un empaque minúsculo. El usuario ideal para este modelo es el ejecutivo o el usuario diario en transporte público que necesita transitar de una llamada de negocios en una cafetería ruidosa a un momento de concentración absoluta en su escritorio, principalmente por su potente cancelación activa de ruido crea una burbuja de silencio portátil instantánea.
Este consumidor valora la conveniencia de llevar la máxima fidelidad de audio y el aislamiento más avanzado del mercado guardados discretamente en el bolsillo de su pantalón. Es el dispositivo perfecto para el audiófilo moderno que no está dispuesto a sacrificar la portabilidad y exige funciones inteligentes de vanguardia como la carga inalámbrica, la resistencia al sudor y una ecualización profunda basada en IA para acompañarlo en sus trayectos diarios.
Finalmente, los Sony 1000x The Collexion están dirigidos a un nicho donde el rendimiento técnico se entrelaza con el estatus y el amor por el diseño exclusivo. El usuario ideal de estos auriculares es el entusiasta del audio de alta gama, el coleccionista de la marca o el viajero que realiza vuelos transatlánticos frecuentes.