Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Probamos todos los audífonos de Sony en 2026 y esta es la mejor opción para ti

Utilizamos los LinkBuds Clip, los WF-1000XM6 y los 1000x The Collexion. Todos tienen características atractivas y aquí te decimos sus puntos fuertes, los débiles y quién es el usuario ideal de cada uno.
vie 26 junio 2026 02:00 PM
Añadir Expansión en Google
Todos los audífonos Sony de 2026
Cada dispositivo se adapta a un tipo de usuario diferente, lo que le da alcance a la marca en diferentes segmentos del mercado. (Foto: Sony)

El mercado de audio inalámbrico sigue diversificándose y Sony quiere ser el competidor más relevante del año con tres opciones que se adaptan a diferentes necesidades y escenarios de uso. Probamos todas las alternativas que la empresa japonesa lanzó al mercado y este es nuestro veredicto para cada uno.

LinkBuds Clip, un gran compañero de ejercicio

Los LinkBuds Clip son unos audífonos de diseño abierto desarrollados para integrarse por completo en la rutina diaria sin aislar al usuario. Su principal característica técnica es su estructura tipo clip que se engancha firmemente a la oreja, acompañada de una unidad de diafragma optimizada para entregar frecuencias equilibradas sin obstruir el canal auditivo. Además, integran un sistema de captación de voz por Inteligencia Artificial que purifica las llamadas.

Publicidad

En la experiencia de uso diaria, estos dispositivos destacan por ofrecer tres modos de escucha accesibles con simples toques en el armazón: el modo estándar para un sonido natural, el modo de refuerzo de voz ideal para concentrarse en pódcasts y diálogos en entornos concurridos, y un sistema avanzado de reducción de fuga de sonido que ajusta las frecuencias altas para mantener la privacidad en espacios cerrados como el transporte público o un elevador.

Al no introducirse directamente en el oído, eliminan la fatiga tradicional y permiten sostener conversaciones de forma fluida mientras la música suena de fondo, pero su uso más relevante es hacer ejercicio. Los utilicé para correr distancias de entre 5 y 10 kilómetros en la calle y nunca los sentí incómodos, además de que me permitían estar al tanto de lo que sucedía con los peatones o los autos.

La autonomía es otra de sus grandes fortalezas para el uso continuo a lo largo de las jornadas laborales o de entrenamiento. Los LinkBuds Clip ofrecen un rendimiento de hasta 9 horas de reproducción ininterrumpida en los auriculares, una cifra que se extiende hasta un total de 37 horas al utilizar la energía de reserva almacenada en su estuche de carga. Además, cuentan con certificación IPX4 de resistencia al agua, asegurando inmunidad total frente a salpicaduras accidentales y el sudor del ejercicio.

En cuanto a su posicionamiento económico, los Sony LinkBuds Clip se sitúan como la opción más accesible de esta comparativa, pues en el mercado mexicano rondan entre los 3,500, por lo que representan una alternativa balanceada e innovadora para quienes buscan tecnología de punta y versatilidad diaria sin tener que desembolsar el costo de un dispositivo de gama ultra premium con cancelación activa.

Publicidad

Sony WF-1000XM6, el rival de los AirPods Pro

En el ámbito del aislamiento acústico absoluto en formato compacto, los WF-1000XM6 se consolidan como una de las mejores opciones de la categoría True Wireless. Su hoja de especificaciones técnicas está encabezada por el procesador de Noise Cancelling HD QN3e de última generación, el cual coordina un conjunto de micrófonos adaptativos de alta fidelidad distribuidos en cada auricular. Su unidad de diafragma interna ha sido rediseñada para ofrecer una respuesta de frecuencia sumamente amplia, caracterizada por graves profundos bien esculpidos y voces nítidas.

La experiencia de uso con los WF-1000XM6 es simplemente muy buena gracias a la efectividad de su cancelación de ruido adaptativa, capaz de silenciar las frecuencias del motor de un avión o el bullicio urbano de manera orgánica, hasta el punto de que el tráfico de Constituyentes baja considerablemente sin generar la molesta sensación de presión en el tímpano.

El punto más débil en mi opinión fue la comodidad, pues las almohadillas no son tan suaves y deben encajar perfectamente en el oído para hacer efectiva la cancelación de ruido. No obstante, esto se compensa con la integración con controles táctiles fluidos, emparejamiento que permite cambiar entre dos dispositivos rápidamente y compatibilidad con carga inalámbrica Qi, características que elevan notablemente la practicidad en el día a día.

Las llamadas telefónicas y de videoconferencia se benefician directamente de un algoritmo de Inteligencia Artificial que aísla de forma impecable la voz del usuario frente a ruidos ambientales impredecibles. Asimismo, la duración de la batería se mantiene firme para cumplir con las exigencias de cualquier usuario avanzado.

En el apartado de precio, el costo de los WF-1000XM6 refleja su estatus como el estándar en auriculares premium. Ahora es posible encontrarlos en precios cercanos a los 4,499 pesos, lo que los convierte en una inversión sumamente competitiva para quienes demandan la máxima calidad sonora portátil.

Publicidad

Los 1000x The Collexion son la joya en la corona de Sony

Por último, los 1000x The Collexion, una edición conmemorativa de formato de diadema, incorporan el procesador V3 y un sistema de micrófonos adaptables que optimizan el icónico Noise Cancelling en tiempo real según el entorno de Sony.

La experiencia de uso de The Collexion trasciende lo puramente auditivo porque desde el diseño ya existe un diferenciador. Su chasis de lujo combina metal de alta resistencia con cuero sintético, lo que añade unos 66 gramos extras de peso respecto a una diadema estándar, pero distribuye la presión en la cabeza de manera tal que resultan muy cómodos para sesiones extensas. Con versiones anteriores, después de unas horas, sentía la presión de la diadema en mi cabeza, pero en esta ocasión no fue así.

La gestión de energía está diseñada para los trayectos más largos. Ofrece hasta 24 horas continuas de autonomía con la conexión Bluetooth y el sistema de cancelación de ruido activados, una cifra que se estira de manera solvente hasta las 32 horas si se decide prescindir del aislamiento digital. Adicionalmente, cuenta con funciones intuitivas como el silencio instantáneo al colocar la mano sobre el auricular, algo que se heredó de versiones pasadas, y se agradece.

Al tratarse de un producto concebido bajo el concepto de lujo sofisticado, su precio es el más elevado de las tres opciones. Los Sony 1000x The Collexion tienen un precio de venta 9,999 pesos, pero aunque pueda sonar exagerado, se convierte en una opción a considerar si te interesan los AirPods Max o los Sonos Ace.

Quién es el usuario ideal de cada uno de estos audífonos

Los Sony LinkBuds Clip están pensados para personas con un estilo de vida sumamente activo y urbano. Atletas, corredores y ciclistas encontrarán en ellos un aliado perfecto que les permite disfrutar de su música o pódcasts favoritos sin comprometer su seguridad, manteniéndose siempre alertas al tráfico y al entorno.

Por su parte, los Sony WF-1000XM6 apuntan directamente al "hard user" tecnológico, es decir, el viajero frecuente y al profesional móvil que requiere versatilidad en un empaque minúsculo. El usuario ideal para este modelo es el ejecutivo o el usuario diario en transporte público que necesita transitar de una llamada de negocios en una cafetería ruidosa a un momento de concentración absoluta en su escritorio, principalmente por su potente cancelación activa de ruido crea una burbuja de silencio portátil instantánea.

Este consumidor valora la conveniencia de llevar la máxima fidelidad de audio y el aislamiento más avanzado del mercado guardados discretamente en el bolsillo de su pantalón. Es el dispositivo perfecto para el audiófilo moderno que no está dispuesto a sacrificar la portabilidad y exige funciones inteligentes de vanguardia como la carga inalámbrica, la resistencia al sudor y una ecualización profunda basada en IA para acompañarlo en sus trayectos diarios.

Finalmente, los Sony 1000x The Collexion están dirigidos a un nicho donde el rendimiento técnico se entrelaza con el estatus y el amor por el diseño exclusivo. El usuario ideal de estos auriculares es el entusiasta del audio de alta gama, el coleccionista de la marca o el viajero que realiza vuelos transatlánticos frecuentes.

Tags

Gadgets Sony Reviews

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad