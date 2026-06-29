"La velocidad es el único camino para sobrevivir. Debemos asegurarnos los elementos centrales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país", declaró el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en Seúl, en un acto de presentación de esta colaboración público-privada.

Samsung Electronics y SK Hynix realizarán una inversión récord de 800 billones de wones (unos 520.000 millones de dólares) en un nuevo polo de fabricación de semiconductores en el suroeste del país, informó el gobierno.

Ambas empresas han visto cómo sus beneficios y sus cotizaciones se disparaban en los últimos meses, pues la importante demanda de infraestructura de IA está impulsando el suministro mundial de chips de memoria.

El gobierno también anunció una inversión independiente de unos 650.000 millones de dólares en centros de datos de IA durante los próximos 10 años. Los planes concuerdan con la agenda de Lee para el desarrollo industrial de regiones fuera de la capital, y el ministro de Industria, Kim Jung-kwan, afirmó que el proyecto de Samsung-SK Hynix incluirá cuatro plantas de fabricación.

"Desarrollaremos la región suroeste como un segundo polo de producción de semiconductores", señaló. Por su parte, el ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, anunció que el país invertirá 550 billones de wones en centros de datos de IA hasta 2029.