China quiere ganar la carrera de la IA contra EU: ya es capaz de entrenar modelos con sus propios chips

En respuesta a tales restricciones, China ha acelerado los esfuerzos por desarrollar sus propios chips avanzados y como resultados Meituan presentó el LongCat-2.0, un modelo que consideró comparable con el Gemini 3.1 de Google, lanzado en febrero de este mismo año.

El LongCat-2.0 es "el primer modelo de un billón de parámetros del sector que completa el entrenamiento y la inferencia de extremo a extremo en un clúster de computación nacional de 50,000 chips", indicó Meituan en un comunicado.

Aunque la firma no reveló qué compañía china fabricó los chips utilizados en el proceso de entrenamiento, este anuncio marca un hito para la industria china de inteligencia artificial, porque entrenar modelos competitivos con vastas cantidades de datos digitales requiere chips con una gran capacidad.

El equipo de investigación de Meituan comenzó a explorar el uso de chips de fabricación china en 2023 y "probó que somos capaces de efectuar el entrenamiento de modelos a gran escala en clústeres de computación nacionales", aseguró la empresa.

China cada vez está más cerca de Estados Unidos en la carrera de la IA

A pesar de las restricciones que Estados Unidos ha impuesto para controlar la exportación de chips a China, el gigante asiático ha logrado superar dichas desventajas e incluso algunas de sus empresas más grandes, como Huawei, han agradecido los obstáculos, pues afirman que les ayudaron a crecer en el sector.