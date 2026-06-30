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China ya es capaz de entrenar modelos de IA con sus propios chips sin depender de EU

El gigante asiático avanza a paso veloz para emparejar y adelantar a Estados Unidos en la carrera de la IA, un asunto crucial para la economía actual.
mar 30 junio 2026 09:10 AM
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China quiere ganar la carrera de la IA contra EU: ya es capaz de entrenar modelos con sus propios chips
El equipo de investigación de Meituan comenzó a explorar el uso de chips de fabricación china en 2023 y "probó que somos capaces de efectuar el entrenamiento de modelos a gran escala en clústeres de computación nacionales", aseguró la empresa. (ADEK BERRY/AFP)

China está pisando el acelerador en el desarrollo de inteligencia artificial para aventajar a Estados Unidos. La muestra de esto es la empresa local Meituan, que lanzó el martes un nuevo modelo que, aseguró, es el primero de su tamaño en ser entrenado con chips informáticos desarrollados en el gigante asiático.

El país enfrenta una feroz carrera por la hegemonía en la IA con Estados Unidos, que restringe las exportaciones a China de sus semiconductores más avanzados diseñados por el líder del sector, Nvidia. Sin embargo, esto ha motivado a las compañías locales.

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En respuesta a tales restricciones, China ha acelerado los esfuerzos por desarrollar sus propios chips avanzados y como resultados Meituan presentó el LongCat-2.0, un modelo que consideró comparable con el Gemini 3.1 de Google, lanzado en febrero de este mismo año.

El LongCat-2.0 es "el primer modelo de un billón de parámetros del sector que completa el entrenamiento y la inferencia de extremo a extremo en un clúster de computación nacional de 50,000 chips", indicó Meituan en un comunicado.

Aunque la firma no reveló qué compañía china fabricó los chips utilizados en el proceso de entrenamiento, este anuncio marca un hito para la industria china de inteligencia artificial, porque entrenar modelos competitivos con vastas cantidades de datos digitales requiere chips con una gran capacidad.

El equipo de investigación de Meituan comenzó a explorar el uso de chips de fabricación china en 2023 y "probó que somos capaces de efectuar el entrenamiento de modelos a gran escala en clústeres de computación nacionales", aseguró la empresa.

China cada vez está más cerca de Estados Unidos en la carrera de la IA

A pesar de las restricciones que Estados Unidos ha impuesto para controlar la exportación de chips a China, el gigante asiático ha logrado superar dichas desventajas e incluso algunas de sus empresas más grandes, como Huawei, han agradecido los obstáculos, pues afirman que les ayudaron a crecer en el sector.

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Hace un mes, el presidente rotatorio de Huawei, Xu Zhijum , mandó un mensaje contundente al mencionar que las medidas estadounidenses obligaron a la evolución tecnológica de su país, algo que no se habría dado de otra manera y por lo cual estaban agradecidos.

“Si Estados Unidos no hubiera presionado a nuestro país, a nuestras empresas y nuestra industria, no habríamos hecho algo así”, dijo Zhijun sobre su nuevo enfoque de fabricación de chips que la empresa presentó a finales de mayo. “Pero también estamos agradecidos con EU por permitir que nuestra cadena de valor de semiconductores creciera realmente”.

Esta perspectiva no solo la tienen las empresas en China, sino también las grandes firmas del sector, como Google , cuyo director de Inteligencia Artificial, Demis Hassabis, reconoció a inicios de año que el gigante asiático está tan solo a “unos meses” de distancia de las capacidades estadounidenses.

Durante una entrevista, Hassabis señaló que los modelos de IA chinos están más cerca de las capacidades estadounidenses y occidentales “de lo que quizá pensábamos hace uno o dos años (...) Quizás sólo estén atrasados unos meses en este momento”, comentó, algo que resonó también en palabras de Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien igualmente aceptó la situación de forma pública, aunque él desde la industria de los chips de IA..

“Estados Unidos ha basado su política en la suposición de que China no puede fabricar chips de IA”, comentó el ejecutivo. “Eso siempre fue cuestionable y ahora claramente es un error. La pregunta no es si tendrán IA, porque ya la tienen”.

(Con información de AFP)

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China Inteligencia artificial

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