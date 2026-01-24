Publicidad

El fin del dominio de EU: China está a "meses" de igualar los modelos de IA según el CEO de Google Deepmind

El CEO de Google Deepmind es consciente de que la carrera entre China y occidente cada vez se empareja más, aunque todavía duda de si pueden producir innovación.
sáb 24 enero 2026 11:57 AM
Actualmente, el modelo chino y el estadounidense se pelean por ser el modelo de la IA que más se adopten a nivel mundial. (blackdovfx/Getty Images/iStockphoto)

Aunque China sigue necesitando hardware estadounidense para avanzar en sus proyectos de Inteligencia Artificial generativa, la realidad es que la evolución de sus modelos está únicamente a “unos meses” detrás de las capacidades estadounidenses, de acuerdo con el director ejecutivo de Google Deepmind, Demis Hassabis.

Si bien no tiene los mismos reflectores que Sam Altman o Mark Zuckerberg, Hassabis para nada es un sujeto improvisado en el mundo de la IA. Es el director de uno de los laboratorios de IA más avanzados en todo el planeta, responsable, entre otras innovaciones, del sistema Gemini, de Google.

Durante una reciente entrevista con CNBC, Hassabis señaló que los modelos de IA chinos están más cerca de las capacidades estadounidenses y occidentales “de lo que quizá pensábamos hace uno o dos años (...) Quizás sólo estén atrasados unos meses en este momento”, comentó.

Esta perspectiva no sólo la tiene Hassabis, sino que se trata de un pensamiento que los grandes líderes tecnológicos conocen. A mediados del año pasado, Jensen Huang, CEO de Nvidia, también aceptó la situación de forma pública, aunque él desde la industria de los chips de IA..

“Estados Unidos ha basado su política en la suposición de que China no puede fabricar chips de IA”, comentó el ejecutivo en junio . “Eso siempre fue cuestionable y ahora claramente es un error. La pregunta no es si tendrán IA, porque ya la tienen”.

Por su parte, el el doctor José Luis Jauregui, catedrático de posgrado en CETYS Universidad y especialista en semiconductores, previó para Expansión que China se pondrá a la par de Estados Unidos en poco tiempo a nivel tecnológico, lo cual intensificará la carrera geopolítica entre ambos países.

“China está preparando sus propios chips y tarde o temprano va a alcanzar o superar a Nvidia”, comentó Jauregui . “Este es un juego geopolítico, pero no dudo que en dos años máximo alguna empresa china esté a la par de Nvidia”.

Las carencias y ventajas de China frente a Estados Unidos

Uno de los ejemplos que demuestran el potencial de China en la IA es DeepSeek, firma que el año pasado presentó su modelo y sorprendió a los mercados por sus avanzadas capacidades con chips menos avanzados y a un costo menor que alternativas occidentales.

Después surgieron modelos de empresas como Alibaba o Moonshot AI, pero Hassabis resaltó que una carencia de la industria china es que todavía no han demostrado ser capaces de crear avances reales y propios en la IA.

“¿Pueden innovar algo nuevo más allá de la frontera?”, cuestionó Hassabis. “Creo que han demostrado que pueden alcanzarla y estar muy cerca de ella, pero ¿pueden realmente innovar con algo que trascienda esa frontera, como un nuevo transformador? No creo que eso se haya demostrado todavía”.

No obstante, Huang ha sido enfático en que China, además no estar muy por delante de Estados Unidos en la carrera de la IA, tiene una ventaja relevante en términos de recursos energéticos que les permiten estar mucho más cerca de las empresas occidentales.

“China nos lleva una gran ventaja en materia de energía. Nosotros estamos muy por delante en chips”, afirmó. “Ellos están a la altura en infraestructura y ahora también en modelos de IA”.

