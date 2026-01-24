El fin del dominio de EU: China está a "meses" de igualar los modelos de IA según el CEO de Google Deepmind

Aunque China sigue necesitando hardware estadounidense para avanzar en sus proyectos de Inteligencia Artificial generativa, la realidad es que la evolución de sus modelos está únicamente a “unos meses” detrás de las capacidades estadounidenses, de acuerdo con el director ejecutivo de Google Deepmind, Demis Hassabis.
Si bien no tiene los mismos reflectores que Sam Altman o Mark Zuckerberg, Hassabis para nada es un sujeto improvisado en el mundo de la IA. Es el director de uno de los laboratorios de IA más avanzados en todo el planeta, responsable, entre otras innovaciones, del sistema Gemini, de Google.
Durante una reciente entrevista con CNBC, Hassabis señaló que los modelos de IA chinos están más cerca de las capacidades estadounidenses y occidentales “de lo que quizá pensábamos hace uno o dos años (...) Quizás sólo estén atrasados unos meses en este momento”, comentó.