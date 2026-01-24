El fin del dominio de EU: China está a "meses" de igualar los modelos de IA según el CEO de Google Deepmind

“China está preparando sus propios chips y tarde o temprano va a alcanzar o superar a Nvidia”, comentó Jauregui . “Este es un juego geopolítico, pero no dudo que en dos años máximo alguna empresa china esté a la par de Nvidia”.

Las carencias y ventajas de China frente a Estados Unidos

Uno de los ejemplos que demuestran el potencial de China en la IA es DeepSeek, firma que el año pasado presentó su modelo y sorprendió a los mercados por sus avanzadas capacidades con chips menos avanzados y a un costo menor que alternativas occidentales.

Después surgieron modelos de empresas como Alibaba o Moonshot AI, pero Hassabis resaltó que una carencia de la industria china es que todavía no han demostrado ser capaces de crear avances reales y propios en la IA.

“¿Pueden innovar algo nuevo más allá de la frontera?”, cuestionó Hassabis. “Creo que han demostrado que pueden alcanzarla y estar muy cerca de ella, pero ¿pueden realmente innovar con algo que trascienda esa frontera, como un nuevo transformador? No creo que eso se haya demostrado todavía”.

No obstante, Huang ha sido enfático en que China, además no estar muy por delante de Estados Unidos en la carrera de la IA, tiene una ventaja relevante en términos de recursos energéticos que les permiten estar mucho más cerca de las empresas occidentales.

“China nos lleva una gran ventaja en materia de energía. Nosotros estamos muy por delante en chips”, afirmó. “Ellos están a la altura en infraestructura y ahora también en modelos de IA”.